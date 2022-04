Oroscopo Branko domani 7 aprile 2022: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia

Amore/relazioni: Oggi il vento soffierà a vostro favore e avrete tanti motivi per sentire la soddisfazione del lavoro ben fatto. Maggiore fiducia in se stessi, più vitalità e l'adozione di un atteggiamento positivo saranno i tuoi migliori alleati quando si tratta di apprezzare di più e meglio tutto ciò che hai. È un buon giorno per essere soddisfatti di tutto ciò che è stato raggiunto. Salute: Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Evita le diete alimentari magiche. Ricorda che la moderazione nel cibo e nelle bevande sarà il tuo miglior alleato. Lavoro: guidare un gruppo di lavoro non garantisce che il team sarà d'accordo con le decisioni; è importante raggiungere accordi pensando sempre al bene dell'azienda, e al prodotto finale. Avere ragione negli approcci non significa che gli altri non abbiano le proprie idee. Sii flessibile se vuoi guadagnare in qualità della vita lavorativa. Denaro: Evita alcuni venditori di fumo che non esiterebbero a sfruttare la tua naturale generosità. Ricordate che la carità inizia da se stessi.

Scorpione

Amore/relazioni: Dovrebbe dedicare più tempo a se stesso, alle sue meditazioni e al tempo libero che non condivide con nessuno. Non c'è posto migliore di casa; perché è dove trova la pace e il calore che raramente trova altrove. Le piccole cose del giorno per giorno sono ciò che fa la differenza; è tempo di godere del bene e del bello che la vita ti offre. Salute: Se ti senti stanco o a corto di energia, dovresti riposare più ore e lavorare meno ore. E guadagnerà in qualità della vita. Lavoro: Avere l'impressione che i loro progetti e le loro idee non siano compresi significa che diventerebbero di nuovo molto innovativi. Non è un buon momento per uscire dai progetti convenzionali e dai metodi di lavoro, almeno fino a dopo pochi mesi. Cerca di essere più indulgente con i colleghi meno ostinati. Denaro: Buona fortuna ti sorriderà nell'area materiale poiché riceverai denaro da varie fonti. Tuttavia, è importante rimanere prudenti con le spese.

Sagittario

Amore/relazioni: Inizierà la giornata con tutto ciò che è a suo favore per consolidare tutto ciò che è stato raggiunto finora e continuare a costruire su solide fondamenta. E se cadesse in un mare di dubbi sarebbe solo l'inizio del suo ciclo lunare dal quale emergerà presto e molto rafforzato. Ciò significa che devi togliere il piede dal gas nella tua vita. Salute: non dovresti rimpiangere di avere sbalzi d'umore e qualche irritabilità se continui a vivere in modo un po 'disordinato e persino immerso nel caos personale. È importante imparare a rilassarsi e condurre una vita regolare e un po 'convenzionale, ma sana. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Non sarà possibile realizzare i tuoi progetti stellari, ma puoi sempre aspettare un'occasione migliore come è successo in passato. Mantenere un basso profilo ti permetterà di evitare distrazioni e concentrarti sulla risoluzione dei problemi degli altri. Le relazioni nell'area del lavoro miglioreranno man mano che i nuovi progetti si avvicinano molto più a lungo e più complicati. Denaro: essere prudenti con le spese non significa che sei avido anche se alcuni membri della famiglia la pensano così. Segui il tuo istinto e il buon senso.

Capricorno

Amore/relazioni: È un buon momento per espandere il raggio di contatti a livello sociale e culturale, al fine di prendere le distanze dai problemi lavorativi e familiari e godersi il tempo per se stessi. Nonostante le discipline del capricorno quando si tratta di adempiere ai suoi obblighi, ha anche il diritto di divertirsi. Salute: C'è il rischio di subire qualche contrattempo praticando sport, o in ambito domestico, se non si presta attenzione ai propri movimenti. Lavoro: Dovrai svolgere alcune attività che sono troppo di routine o prive di immaginazione, ma necessarie per realizzare altri progetti. Che tu sia un leader di gruppo, o se non lo sei, ricorda che non è conveniente lasciare i compiti per dopo, ma è conveniente averli tutti aggiornati. I piccoli problemi quotidiani aumenteranno la tua immaginazione per risolverli. Denaro: Per controllare bene il budget, sarebbe conveniente stabilire dei limiti con le spese necessarie e straordinarie e in questo modo si eviteranno di cogliere spiacevoli sorprese.

Acquario

Amore/relazioni: Se la tua relazione non sta dando i risultati attesi, troverai presto qualcuno di molto speciale che ti aiuterà a cambiare la tua vita. Il tempo che dovrebbe dedicare a se stesso potrebbe scomparire se continua a cedere terreno nell'area familiare. Stabilire dei limiti sarà il modo migliore per evitare mali più grandi. Salute: Il contatto con la natura ti aiuterà a liberare la mente, ma anche a mantenerti in buona forma fisica. Evita il più possibile di trascorrere molte ore in casa o malsano in quanto il tuo sistema respiratorio potrebbe essere interessato. Lavoro: Essere ambiziosi significa avere abbastanza talento da portare le tue idee al successo. Tuttavia, in questi tempi di crisi per tutti i segni dello zodiaco, sarebbe meglio evitare esperimenti, e concentrarsi su compiti convenzionali ma sempre secondo le indicazioni del leader del gruppo, o dei superiori. Denaro: non è un buon momento per le vittorie rapide in quanto le perdite rapide arriveranno con loro. Non mettere a rischio il patrimonio familiare; sii prudente e cauto.

Pesci

Amore/relazioni: Sarebbe opportuno fare uno sforzo e migliorare le comunicazioni con quei parenti a cui non sarei mai stato molto vicino. Qualunque cosa facciate per promuovere la pace e l'armonia nella famiglia non sarà mai vana. Riceverai buone notizie da alcune questioni relative alla tua vita amorosa. Salute: Imparare a rilassarsi ti permetterà di recuperare le ore di sonno perse. E guadagnerà in qualità della vita. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: La maggior parte dei segni zodiacali sa che non esiste una lotteria migliore del duro lavoro di ogni giorno, che li motiva abbastanza per affrontare nuove sfide, ma anche per dare il meglio di sé in tutto ciò che fanno. Non sarai sempre in grado di contare su un Pesci con compagni all'altezza del compito. Denaro: Riceverai buone notizie su alcune questioni legali o amministrative. Sarai in grado di aumentare il tuo reddito con una nuova promozione sul posto di lavoro.