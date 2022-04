Oroscopo Branko domani 7 aprile 2022: previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Amore/relazioni: Le relazioni con il tuo coniuge andranno molto meglio se hai mostrato il tuo lato più flessibile e condiscendente; il romanticismo farà il resto. È conveniente raggiungere accordi con il tuo partner se vuoi evitare mali più grandi. I membri più anziani della famiglia, genitori e nonni, avranno bisogno di più attenzione. Salute: Imparare a rilassarsi ti aiuterà a ritrovare il sonno. E guadagnerà in qualità della vita. Lavoro: avrai l'opportunità di riprendere contatto con persone del tuo passato lavorativo e aziendale, con le quali potresti raggiungere accordi o partnership, al fine di coprire di più e andare oltre. Segui la tua intuizione ed evita di prendere scorciatoie; c'è il rischio di cadere in qualche trappola. Denaro: l'area materiale continuerà a crescere a condizione di rimanere in una linea di spesa pratica e realistica.

Toro

Amore/relazioni: C'è il rischio di non superare una crisi di coppia; e di prendere una pausa per riflettere. L'espansione della radio sociale e culturale ti aiuterà a condividere il tuo tempo libero con persone che la pensano allo stesso modo. Partecipare alle attività di volontariato occuperà gran parte del tempo che dedichi a te stesso. Salute: le allergie stagionali potrebbero causare qualche disturbo che dovresti consultare con il tuo medico. Lavoro: le tensioni continueranno ad aumentare sul posto di lavoro. Ci sono troppi cambiamenti e poca disponibilità ad adattarsi ad essi da parte di alcuni colleghi. Evita di mediare tra fazioni opposte. Avrai la sensazione di non capire nulla; che consiglia di concentrarsi sui tuoi compiti e portarli a termine. Denaro: lo stato dei tuoi beni continuerà ad aumentare se eviti l'interferenza di alcuni membri della famiglia quando si tratta di fare spese.

Gemelli

Amore/relazioni: Le relazioni amichevoli prenderanno una svolta verso più attività. La sua vita amorosa potrebbe essere un po' più turbolenta del solito passando da buone comunicazioni a straniamenti; fidati del tuo istinto e vai avanti. Evita di essere troppo schizzinoso con i piccoli della famiglia; la flessibilità è un buon consulente. Salute: Non è consigliabile abusare della resistenza fisica poiché tutto ha un limite e la schiena, o sciatica, potrebbe essere colpita. Rilassati con una certa frequenza. Lavoro: Un lavoro ben fatto e vantaggioso ti porterà a una nuova promozione o a posizioni di maggiore potere di influenza. Ogni opportunità dovrebbe essere colta. È un buon momento per esplorare altre aziende al fine di partecipare a progetti comuni, sia che tu sia un libero professionista o lavori per terzi. Denaro: non è conveniente fare spese inutili fino al mese successivo. Sii prudente con le spese; fare tagli.

Cancro

Amore/relazioni: Trascorrere più tempo con i familiari significa mettersi in gioco nei loro giochi, studi, e soprattutto ascoltare i loro progetti futuri, e le loro illusioni. Avere un'intuizione altamente sviluppata ti permetterà di stare al passo con i tempi. Riceverai buone notizie da alcuni parenti. Salute: la moderazione nel cibo, nelle bevande e negli stili di vita continuerà ad essere il tuo miglior alleato. Lavoro: Non è un buon momento per cambiare lavoro, o imprese, ma per andare avanti nella fiducia che la solita attività di routine tornerà presto. Nulla può impedirgli di trasformare in realtà i suoi progetti più innovativi. Sii paziente; presto sarà in grado di tirarli fuori. Denaro: l'area materiale sarà favorita da nuovi afflussi di denaro. Rimani prudente con le spese se vuoi evitare problemi di liquidità in futuro.

Leone

Amore/relazioni: Non lasciare passare così tanto tempo senza metterti in contatto con i tuoi amici; riceverai buoni consigli e sarai in grado di scambiare soluzioni a problemi comuni. Alcuni contatti nell'area sociale o culturale faciliteranno l'accesso a circoli sociali e creativi più elitari. Non sottovalutare alcuna opportunità. Salute: dovresti lavorare di meno e riposare più ore. Evitare di cadere nella vita sedentaria; ricorda che la tua salute dovrebbe sempre venire prima di tutto. Lavoro: Dovrai risolvere i problemi ai tuoi coetanei, ma anche ad alcuni superiori, o persone di influenza e potere. I loro problemi di lavoro, o di affari, dovranno aspettare di nuovo. Troverai il finanziamento di cui hai bisogno per continuare a realizzare i progetti dell'azienda. Denaro: non credere a tutto ciò che senti nell'area materiale, né a tutto ciò che vedi. C'è il rischio di essere vittima di un inganno, o di una trappola. Sii cauto come sei sospettoso quando fai investimenti finanziari o prestiti.

Vergine

Amore/relazioni: Far uscire alcune emozioni intense, soprattutto se positive, ti permetterà di disinibitale te stesso e condividere con i tuoi cari tutto ciò che senti e pensi. E avrai la sensazione di aver tolto un grande peso dalle spalle. La tua vita di coppia prenderà una svolta verso più impegni. Fare più vita sociale sarà una buona opzione. Salute: Non sarà facile porre fine ad alcune abitudini di vita malsane. Verificare con il proprio medico e seguire i loro consigli. Lavoro: il raggiungimento degli obiettivi professionali o aziendali che avresti fissato dipenderà solo dalle strategie che hai sviluppato; non sempre potrai contare sul supporto dei tuoi coetanei; andare avanti da soli; e rimarrai stupito di quanto lontano vada. Denaro: tutto ciò che riguarda gli investimenti finanziari o il patrimonio familiare in generale dovrebbe essere consultato con specialisti. L'istinto non è sempre sufficiente.