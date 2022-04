Oroscopo Branko domani 7 aprile 2022, previsioni segno per segno

Amore/relazioni: È un buon momento per fare pace con il tuo coniuge e pensare più al benessere della famiglia che a te stesso. I prossimi giorni avranno l'opportunità di vedere fino a che punto arriveranno i legami familiari e gli impegni che li uniscono. Potresti scoprire che alcuni amici non sono così leali come pensavi. Salute: Tendenza all'insonnia, ai reumatismi e all'artrite. Rimedi: una vita tranquilla senza superlavoro, sonno sufficiente, esercizio fisico regolare e sport. Lavoro: Nonostante tutto le cose andranno molto meglio del previsto. Fidati del tuo buon lavoro e della tua grande esperienza e mantieni un profilo molto basso il più a lungo possibile. Sarà oggetto di critiche; tuttavia, è nel suo interesse ascoltarli. Denaro: un'opportunità speculativa può aiutarti ad aumentare le tue risorse.

Toro

Amore/relazioni: I problemi a casa possono occupare più spazio di quanto pensassi nella tua mente e non sarai in grado di prendere decisioni al lavoro o al lavoro. È importante evitare che alcune aree della vita invadano altre. Le tensioni nella tua relazione non aiuteranno a mantenere la calma. Salute: quando qualcosa non va come previsto, hai la tendenza a sentirti frustrato. Il contatto con la natura e fare sport, o fare lunghe passeggiate ti aiuterà a liberare la mente. Lavoro: Sebbene la pazienza sia una delle sue grandi virtù, alcuni colleghi nel suo ambiente hanno la capacità di renderlo nervoso. Dovresti concentrarti sui tuoi compiti in quanto c'è il rischio di non rispettare i tuoi impegni; e il suo prestigio professionale sarebbe stato messo in discussione. Denaro: cerca di aggiornare le tue finanze, raddrizza i tuoi conti per evitare spiacevoli sorprese. La prudenza è una grande virtù.

Gemelli

Amore/relazioni: È importante migliorare le comunicazioni con tutte quelle persone che contano per te. Saper ascoltare gli altri non impedisce agli altri di ascoltarti con la stessa attenzione. È tempo di trovare una via di mezzo tra i due estremi. Salute: Se hai dubbi sullo stato della tua salute dovresti consultarli con il medico. Evitare l'automedicazione. Lavoro: Sebbene sia contraddittorio per natura quando si tratta del prestigio dell'azienda, o di se stessa, non esiterà ad adattarsi a tutto ciò che può portare al successo del progetto o del prodotto. Sarebbe conveniente ridurre la velocità nel tuo giorno per giorno. Soldi: se il lavoro va bene, tutto il resto andrà molto bene. Essere un buon amministratore del patrimonio familiare significa diventare un esempio da seguire.

Cancro

Amore/relazioni: È un buon momento per essere coinvolti nei giochi, o nello sport, o negli studi, dei membri più giovani della famiglia. Ma anche per trovare e spazio per se stessi. Evita la compagnia di persone ficcanaso o tossiche. Visita i tuoi genitori e nonni più spesso. Salute: Sono previste alcune difficoltà digestive. Lavoro: Avere molta immaginazione non ti aiuterà a realizzare i tuoi progetti se non si adattano ai mercati del momento. Essere innovativi e preveggenti spesso ti porta ad anticipare troppo i tempi; sarebbe opportuno adeguarsi ai mercati del momento ed evitare innovazioni. Denaro: Sebbene lo stato dei tuoi beni sia ancora sano, non è consigliabile fare spese inutili se vuoi risparmiare denaro per acquistare una casa o attuare riforme in quella che hai già.

Leone

Amore/relazioni: È tempo di rinnovare l'elenco dei contatti; ma anche per liberarsi della zavorra che potrebbe pesare pesantemente sul tuo cuore; quando lasci uscire ciò che ti opprime, ti sentirai più leggero. Forse ti stai preoccupando di cose che potrebbero non accadere; e quando accadono troverai un modo per risolverli. Salute: la vita sedentaria finirà per causare non solo sovrappeso, ma problemi articolari dovuti alla mancanza di esercizio fisico. C'è ancora tempo per correggere alcuni errori. Lavoro: Quando le cose vanno bene non c'è niente di meglio della soddisfazione di un lavoro ben fatto. La sua grande creatività diventerà presto al centro dell'attenzione. Evita di assumere i compiti di altre persone perché se lo fai dovrai portare a casa i tuoi compiti. Non lamentarti troppo; ha molto di cui essere orgoglioso. Denaro: è un buon momento per mettere in ordine i beni di famiglia, ma anche i bilanci e tutto ciò che riguarda le amministrazioni. Evita l'interferenza di terzi nelle tue finanze.

Vergine

Amore/relazioni: I problemi continueranno a crescere nell'area familiare, che raccomanda di risolverli prima di perdere il controllo della situazione. Non sarai in grado di goderti il tempo libero per te stesso quanto vorresti, poiché la famiglia verrà sempre prima di tutto. Riceverai tutto il supporto di cui hai bisogno dai tuoi cari. Salute: dovresti lavorare di meno e riposare di più. E anche fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia, e godere della compagnia dei vostri amici. Lavoro: eventi imprevisti e modifiche dell'ultimo minuto potrebbero rovinare il tuo programma ben congegnato. La pazienza è una grande virtù che non esiterai ad applicare al tuo giorno per giorno e persino a insegnare ai tuoi coetanei ad averla. Evitare di cadere in alcune routine; è tempo di esplorare nuovi progetti e abitudini di lavoro. Denaro: se hai intenzione di fare investimenti finanziari o speculativi ricorda che non è conveniente mettere tutte le mele nello stesso paniere.

Bilancia

Amore/relazioni: Rafforzare i legami con i tuoi amici, ma anche frequentare circoli sociali e culturali ti permetterà di dimenticare i problemi del lavoro e persino di lasciare che la tua immaginazione voli verso qualche ramo delle arti e della cultura in generale. Tutto ciò che ti aiuta a rilassarti sarà il benvenuto. Salute: dovresti trascorrere più tempo all'aria aperta godendoti la natura e tutto ciò che porta alla tua vita e al tuo umore. Evita di essere invaso da alcune frustrazioni.Lavoro: Dovrai affrontare situazioni un po 'complicate, che ti permetteranno di verificare fino a che punto vanno i tuoi limiti. E andranno oltre il previsto. La fiducia in se stessi ti aiuterà a risolvere problemi complicati con soluzioni semplici; ricorda che il tuo istinto rimarrà il tuo migliore alleato. Denaro: riceverai buone notizie di qualche questione legale, o relativa a qualche debito, o distribuzione di eredità, o eredità, o benefici.

Scorpione

Amore/relazioni: Riceverai ottimi consigli dai tuoi amici fidati e che puoi applicarli prima di quanto immagini. Dovrà difendere gli interessi e persino il prestigio della sua famiglia in quanto alcune voci malintenzionate potrebbero influenzarla. Salute: Adottare una dieta sana ti aiuterà a guadagnare in qualità della vita, ma anche a sbarazzarti dei problemi digestivi. Lavoro: è un buon momento per negoziare nuovi contratti o progetti pensando sempre alla sicurezza e alla stabilità dell'azienda e dei suoi dipendenti. Tuttavia, è consigliabile leggere molto bene tutti i documenti prima di firmarli. Chiedi consiglio a persone più esperte se hai dubbi. Denaro: non è consigliabile mettere a rischio i propri risparmi in investimenti finanziari non sicuri; e nemmeno nel gioco d'azzardo. Gli investimenti a lungo termine offrono la massima sicurezza.

Sagittario

Amore/relazioni: Non c'è posto migliore di casa. E solo se riesce a lasciare i problemi del lavoro fuori dalla sua vita sarà in grado di ritrovare la speranza e mettere da parte l'atteggiamento negativo. È tempo di prendersi cura anche del tempo libero; praticare la meditazione, o fare lunghe passeggiate, o semplicemente non fare nulla. Salute: l'adozione di abitudini di vita sane richiederà alcune discipline; e solo se sei disposto ad accettarli sarai in grado di andare avanti. Lavoro: Se lavori in team dovrai essere coinvolto nelle opinioni e nelle idee degli altri; ed evita di comportarti come se fossi un libero professionista. È tempo di pianificare cosa vuoi fare della tua vita lavorativa in futuro; nessuna fretta, ma nessuna pausa. Denaro: riceverai del denaro che non avevi; ma allo stesso tempo dovrai affrontare spese impreviste.

Capricorno

Amore/relazioni: Dovrai organizzare il tuo programma e combinare il tempo che trascorri con la famiglia con il lavoro, ma anche il tuo tempo libero. È nel tuo interesse raggiungere accordi con il tuo coniuge quando deleghi le responsabilità e organizzi le regole della convivenza. Segui il tuo saggio istinto; e andrà lontano. Salute: I problemi in entrambe le aree potrebbero influenzare il buono stato di salute causando sbalzi d'umore e un po 'di nervosismo. Rilassati e ricorda che la vita è bella. Lavoro: non è conveniente cercare di coprire così tanti compiti, o progetti, perché la tua giornata lavorativa e la tua resistenza hanno dei limiti e dovrai portare il lavoro a casa. Dovrai adattarti alle regole del momento, qualcosa di convenzionale per uno spirito innovativo come il tuo, ma senza la possibilità di cambiarle. Denaro: potresti incorrere in alcuni ritardi nella ricezione dei tuoi beni. Si consiglia di essere prudenti con le spese.

Acquario

Amore/relazioni: Le recenti relazioni romantiche potrebbero non superare una piccola crisi. Tuttavia, le relazioni già stabilite saranno rafforzate con la prossima crisi. Evita alcune persone intorno a te che potrebbero essere con te solo per interesse. Dedicare del tempo a te stesso ti aiuterà a fare pace con il mondo. Salute: Adottare abitudini di vita sane ti permetterà di mantenere una buona forma fisica, ma anche l'armonia interiore. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Lavorare in team continuerà ad essere ciò che ti permetterà di andare oltre e in meno tempo; tuttavia, le circostanze ti permetteranno di lavorare anche da solo. Evita gli scontri con i tuoi coetanei o superiori; ricordate che nessuno è un possessore della verità. Denaro: lo stato del tuo patrimonio ti permetterà di fare spese straordinarie, o risparmiare abbastanza per acquistare una nuova casa o una seconda casa.

Pesci

Amore/relazioni: L'area sentimentale ti compenserà per alcuni problemi in altre aree della tua vita. Il tuo cuore avrà molte ragioni per essere felice a livello di impegno. È un buon momento per organizzare l'agenda e trovare il tempo e lo spazio necessari per dedicarla a se stessi. Salute: C'è il rischio di problemi digestivi o epatici se si continua ad abusare di alcuni cibi e bevande. È tempo di adottare abitudini di vita sane. Lavoro: Hai una grande intuizione che dovresti ascoltare con più attenzione. Le circostanze e i successi ti porteranno fuori dal basso profilo che ti piace mantenere e ti renderanno al centro dell'attenzione. Tutto ciò che fai per l'azienda, per i tuoi colleghi e per la tua continuità nel funzionamento non sarà mai vano. Denaro: Riceverai buone notizie dalla tua banca o dalle amministrazioni. Rimani prudente con le spese se vuoi fare quei grandi acquisti che hai in mente.