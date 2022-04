Oroscopo Paolo Fox domani 7 aprile 2022: previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Amore/relazioni: La tua vita amorosa prenderà una svolta verso più impegni. Cerca di non idealizzare il tuo partner o le persone che ammiri, poiché la realtà apparirà presto. Trascorrere più tempo su te stesso ti aiuterà a riflettere su ciò che hai fatto con la tua vita finora e su ciò che vuoi fare in futuro. Salute: Imparare a rilassarsi ti aiuterà non solo a mettere da parte i problemi, ma a recuperare le ore di sonno perse. Il contatto con la natura ti farà molto bene. Lavoro: Le opportunità continueranno ad apparire soprattutto negli affari, o se si ha un'azienda, ed è consigliabile approfittarne pensando sempre alla sicurezza e alla stabilità dell'azienda e dei suoi dipendenti. Sarebbe meglio ridefinire gli obiettivi da raggiungere per evitare cambiamenti dell'ultimo minuto. Denaro: lo stato dei tuoi beni migliorerà nella stessa misura in cui sei molto prudente con le spese.

Toro

Amore/relazioni: Se non credi nell'amore a prima vista inizierai presto a credere. Non è opportuno fare promesse se non si è disposti a mantenerle; ricorda che possiedi i tuoi silenzi e sei schiavo delle tue parole. I genitori, o i parenti più anziani, potrebbero aver bisogno di più attenzione del solito. Salute: C'è il rischio di emicrania o mal di schiena, o entrambi. Evitare l'automedicazione. Fare sport o fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia ti aiuterà a migliorare la qualità della vita. Lavoro: Prima di pubblicizzare i tuoi progetti, sarebbe conveniente essere sicuri della loro fattibilità, dal momento che non è il momento di anticipare troppo i tempi, e forse la cosa più conveniente sarebbe rimanere all'interno di una linea molto più convenzionale. Evita di attraversare i confini stabiliti. Denaro: sebbene lo stato dei tuoi beni continui a migliorare, è importante non abbassare la guardia con le spese.

Gemelli

Amore/relazioni: Non c'è posto migliore di casa. Ma a condizione di lasciare fuori dalla tua vita familiare i problemi sul lavoro e negli affari. Sarà difficile farti uscire dalla casa di famiglia se trovi il calore e il supporto di cui hai bisogno. Le discrepanze e le ribellioni tra i suoi membri diminuiranno. Salute: Evitare distrazioni praticando sport o nell'area domestica in quanto vi è il rischio di subire un incidente o un incidente. Lavoro: non sarà facile raggiungere accordi con i colleghi del gruppo; tuttavia, è consigliabile continuare a provare sempre pensando al bene di tutto il lavoro e al prestigio dell'azienda. Se vuoi dare una svolta alla tua vita professionale e non puoi farlo nella tua attuale azienda, dovrai esplorare il mercato del lavoro. Denaro: il fatto di non ricevere i rendimenti dagli investimenti che erano attesi non significa che stai subendo perdite. Lo stesso accade nelle nostre aziende o nei professionisti indipendenti. È tempo di cercare modi alternativi per aumentare le tue entrate.

Cancro

Amore/relazioni: I cambiamenti in un cancro premonitore iniziano sempre all'interno e sicuramente si verificheranno già molto prima del solstizio d'inverno. Tuttavia, non sarà facile guidare il resto dei membri della famiglia verso questi cambiamenti o farli adattare a loro. E nel frattempo assicurati di visitare i tuoi genitori e nonni. Salute: la moderazione nel cibo e nelle bevande continuerà ad essere il tuo miglior alleato. Dovresti fare uno sforzo e trascorrere più tempo all'aperto a contatto con la natura. E guadagnerà in qualità della vita. Lavoro: Avrai tutto per te per trovare lavoro se non ne hai già uno. E se ce l'hai già, dovresti fare passi avanti e rischiare con nuovi progetti; fidati del tuo saggio istinto. Non è conveniente dire quello che si pensa; ma pensa a quello che dice; e se non è nulla di positivo, è meglio rimanere in silenzio. Denaro: Tutto ciò che riguarda la speculazione immobiliare sarà favorito, sia per acquistare un nuovo immobile che per investire in immobili.

Leone

Amore/relazioni: Dovrebbe fare più vita sociale e culturale, dal momento che ha molto da offrire e da imparare. Non tutto nella vita è lavoro e famiglia, ma ci sono più cose legate al tempo che trascorri nella tua vita personale. Riceverai buone notizie su alcune questioni legali o amministrative. Salute: Evitare di cadere in una vita sedentaria ti aiuterà a goderti il contatto con la natura praticando sport o facendo lunghe passeggiate. E la tua salute sarà molto favorita. Lavoro: avrai l'opportunità di continuare ad espandere la tua lista di contatti che potrebbe aprire più porte a nuove attività, o project financing, o altre aziende. È tempo di consolidare tutto ciò che avete raggiunto finora. E per costruire basi molto solide. Denaro: è importante organizzare i budget in base alle nuove entrate ma anche alle nuove spese.

Vergine

Amore/relazioni: Dovresti passare più tempo con le persone a cui tieni così tanto; anche portando il lavoro a casa. Niente e nessuno può sostituirti nell'area familiare. Anche prendersi del tempo con te stesso ti aiuterà a pensare ai cambiamenti che vuoi fare nella tua vita. Salute: Sarebbe consigliabile adottare una dieta molto sana ma sempre a seconda dell'età di ciascuno. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Sebbene la tua situazione lavorativa sia stabile e in miglioramento in termini di promozioni, potresti ritrovarti con qualche invidia, o gelosia, da parte dei tuoi superiori, o persone di influenza e potere, che metterebbero alcuni bastoni nelle ruote del tuo progresso. Sii paziente e vai avanti. Denaro: Troverai un modo per aumentare il tuo reddito con lavori sporadici legati a qualche ramo dell'arte o della cultura.