Oroscopo Paolo Fox giovedì e venerdì 7 e 8 aprile 2022, previsioni zodiacali i dodici segni

Ariete

Troverai finalmente il modo per cambiare il tuo stile di vita e sentirti meraviglioso in tutto ciò che fai. Non aver paura e seguilo. Amore: non farti prendere dal panico se i sentimenti non sono nella stessa direzione dei tuoi pensieri. Comprendi che stai attraversando un momento difficile con la tua anima gemella. Ricchezza: cerca di valorizzare il lavoro che hai e di adempiere a tutti gli obblighi. Evita di essere chiamato dal tuo capo per la tua mancanza di professionalità. Benessere: sarà un giorno in cui recupererai il sorriso che avevi perso e otterrai che tutto si adatti ai tuoi desideri. Rilassati e condividi la tua felicità con gli altri.

Toro

Evita di affrettare le cose. Capisci che la fretta e la disperazione non ti assicurano nulla. Calmati e agisci con molta attenzione. Amore: metti da parte il tuo orgoglio e il tuo ego per goderti la compagnia del tuo partner. Anche se ti costa, cerca di essere più un partner nella relazione. Ricchezza: per quanto tu abbia terminato le tue attività lavorative e ti sia rimasto del tempo, usalo in modo produttivo. Cerca di anticipare il lavoro per la settimana. Benessere: sfrutta il tempo libero per la ricreazione e ritrovati stimolato in nuove attività. Cerca sul web qualcosa che ti piace.

Gemelli

Attraverserai una giornata alquanto complicata, poiché potrebbero verificarsi cambiamenti che non rientravano nelle tue responsabilità. Non disperare e agisci con attenzione. Amore: pensa attentamente se vuoi porre fine a una relazione di così tanti anni. Sappi che la riconciliazione sarà la cosa migliore per entrambi. Chatta e trova la soluzione a questi problemi. Ricchezza: se non riesci a portare a termine i tuoi compiti, sappi che quel collega potrebbe darti una mano. Chiamalo e chiedigli aiuto come fai sempre. Benessere: in questo momento focalizza la tua attenzione sulle attività che ti premiano. Cerca di essere attento al tuo stato psicofisico. Evita le preoccupazioni inutili.

Cancro

Continuerai la settimana con tutta l'energia per fare quello che vuoi. Ma prima di tutto, decidi cosa vuoi per la tua vita in questo momento. Amore: rimuovi quelle persone invidiose che cercano di danneggiare il tuo legame d'amore. È ora di allontanarsi o di allontanarsi dalle persone dannose. Ricchezza: preparati, poiché potresti avere una discussione con il tuo capo a causa della tua negligenza. Cerca di concentrarti maggiormente sulle tue responsabilità lavorative in modo da non commettere lo stesso errore. Benessere: Sicuramente quel disagio fisico che soffri da giorni potrebbe essere nella tua mente. Distraiti guardando un film e dimentica i problemi.

Leone

Sfrutta al massimo la vitalità, mentre ti aspetta una giornata ricca di movimenti e sorprese. Cerca di affrontarli nel migliore dei modi e vedrai i risultati. Amore: sappi che non puoi perdere quell'amicizia per una cosa stupida. Cerca di essere maturo e di metterti in contatto con quell'amico di anni fa per risolvere quell'inconveniente. Ricchezza: in materia finanziaria, cerca di avere più spinta ad assumerti nuove responsabilità. Fatti coraggio e cerca nuovi progetti per realizzarli. Benessere: Rafforza i muscoli con l'esercizio e con l'aiuto di una buona dieta. Rompi con uno stile di vita sedentario, cerca sul web una routine che fa per te.

Vergine

Stage per riordinare le forze interne. Devi capire che non è conveniente per te sprecare energia in questioni che non comprendi ancora del tutto. Amore: se pensi di rafforzare una relazione, prova a vedere in anticipo cosa provi per l'altra persona in modo da non ferirla. Evita di pensare solo a te stesso. Ricchezza: prenditi cura di te, poiché la tua testardaggine e il tuo orgoglio non ti permetteranno di trascendere in un'operazione commerciale. Cerca di essere più cauto quando implementi i tuoi progetti. Benessere : fai colazione correttamente. Altrimenti, sarai assonnato e svogliato durante il giorno. Alzati prima e preparati senza scuse.

Bilancia

Amore/relazioni: Il successo sociale e familiare non ti permetterà di mantenere il basso profilo che di solito adotti quando si tratta di prestare attenzione alla tua famiglia e ai tuoi cari. Di solito è molto esigente con se stesso, la Bilancia, e molto flessibile con gli altri. Cerca di trovare la via di mezzo tra un estremo e l'altro. Salute: La moderazione nel cibo, nelle bevande e negli stili di vita sarà il tuo miglior alleato. Lavoro: La pazienza è una delle sue grandi virtù, ma non quella dei suoi compagni del gruppo. Ricorda che correre non è un buon consiglio; se non riesci a controllare una situazione molto specifica, è meglio starne alla larga. Denaro: Farai delle conseguenze oggi, ma dovrai anche fare spese impreviste.

Scorpione

Amore/relazioni: È un buon momento per conquistare qualcuno che hai in mente; e di riconquistare il loro partner se si fossero allontanati. I problemi verranno dalla parte dei piccoli della famiglia e delle loro ribellioni; Prima di mettere ordine ricorda che anche tu hai avuto quelle età una volta. Salute: I tuoi amici e la tua famiglia con le loro attenzioni ti impediranno di essere invaso da pensieri negativi o da alcune frustrazioni. Lavoro: Essere motivati significa affrontare nuove sfide, o progetti, in cui altri avrebbero fallito; e senza dimenticare che i successi hanno molti autori e i fallimenti hanno solo il leader. Le opzioni per una promozione o più potere di influenza continueranno ad aumentare. Denaro: Non è un buon momento per fare prestiti, e nemmeno per chiederli. Sii prudente con le spese e sarai in grado di controllare i tuoi beni.

Sagittario

Amore/relazioni: Attraversare una crisi personale significa che dovresti isolarti ed evitare il trambusto familiare in modo da poter goderti il tempo per te stesso e risolvere i tuoi pensieri. Non sarà facile raggiungere questo obiettivo; e non sarà facile controllare la loro irritabilità o sbalzi d'umore. Salute: Se conduci una vita molto sedentaria c'è il rischio di dolore alle articolazioni inferiori a cui sarebbe consigliabile prestare particolare attenzione per evitare che diventino croniche. Lavoro: E' un buon momento per raggiungere accordi su contratti e impegni e per avviare nuovi progetti e aziende il prima possibile. Non sarai in grado di recuperare il tempo perso in passato, ma puoi sempre provare. Sarai in grado di sfruttare alcune opportunità di promozione, ma anche di detenere più potere. Denaro: Dovresti tenere d'occhio le piccole spese quotidiane in quanto vi è il rischio di problemi di liquidità in futuro.

Capricorno

Amore/relazioni: I problemi nell'area sentimentale continueranno ad aumentare; evita di dire quello che pensi; ma pensa a quello che dice; o non sarai in grado di cancellare dalla tua memoria ciò che viene detto. Avrai più opportunità quando si tratta di espandere la cerchia di contatti a livello di amicizia e cultura. Salute: Lavorare meno e dormire di più ti aiuterà a rilassarti e guadagnare qualità della vita. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Stare lontano da persone tossiche o non costruttive ti impedirà di sentirti influenzato da loro. Non lasciarti trasportare da progetti, o aziende troppo facili e vantaggiose, poiché l'esperienza ti avrebbe insegnato che solo il duro lavoro e il buon lavoro porteranno al successo. Denaro: Non preoccuparti dello stato dei tuoi beni; se continua ad essere tanto pratico quanto realistico nella sua amministrazione, tutto andrà meglio di quanto pensasse.

Acquario

Amore/relazioni: Cerca di migliorare le comunicazioni con il tuo ambiente familiare, ma soprattutto con il tuo coniuge. L'affare incompiuto da risolvere con il tuo partner dovrà aspettare in quanto la priorità sarà sempre quella di risolvere i problemi familiari. Prenditi più cura del tuo aspetto esteriore; ricorda che un'immagine vale più di mille parole. Salute: Se hai problemi di salute cronici ricordati di seguire i consigli del tuo medico, altrimenti soffriresti di una ricaduta. Evitare cibi e bevande altamente zuccherati. La moderazione sarà il tuo miglior alleato durante il giorno e ogni giorno. Lavoro: Le prospettive di carriera e di business saranno molto migliori di quanto pensassi. Tutto sta iniziando a muoversi fino a quando il lavoro e l'attività personale possono raggiungere il ritmo che è stato perso in quel momento. Non sarà mai in grado di accontentare tutti, ma sa anche che non dovrebbe smettere di provare. Denaro: Riceverai un reddito straordinario che ti permetterà di affrontare le spese domestiche che non sarai in grado di evitare.

Pesci

Amore/relazioni: Potresti avere un'idea irrealistica di ciò che sta accadendo nella casa di famiglia; tuttavia, ciò non gli impedirà di continuare a pensare che non ci sia un posto come casa. È importante ascoltare i problemi, o le lamentele, dei familiari e agire di conseguenza; niente è perfetto, ma devi sempre cercare di renderlo perfetto. Salute: Problemi alla schiena, o sciatica, a causa di alcuni sforzi o poco riposo. È importante che tu pensi di più alla tua salute e adotti abitudini di vita molto più sane. Lavoro: Nuovi progetti, e aziende, potrebbero essere ritardati, o modificati, o cancellati, e nel frattempo dovrai fare uso della tua leadership e di grande pazienza per concentrarti su nuovi progetti meno ambiziosi ma più facili da controllare da parte del gruppo di lavoro. Non c'è male che per il bene non venga. Denaro: Essere prudenti con le spese impedirà ad alcuni membri della famiglia di superare i limiti di budget.