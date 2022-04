Oroscopo Paolo Fox domani 7 aprile 2022: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia

Amore/relazioni: Il tuo stato emotivo potrebbe essere influenzato da qualche incertezza e instabilità lavorativa e materiale, che potrebbe influenzare il tuo umore. Potrai contare sul sostegno incondizionato dei tuoi amici; ma anche dal tuo coniuge. Adottare un atteggiamento positivo e guardare avanti con speranza farà il resto. Salute: l'insonnia o la difficoltà ad addormentarsi potrebbero alterare il tuo umore. Evita cene abbondanti e bevande zuccherate se vuoi guadagnare in qualità della vita. Lavoro: potresti fare buoni affari o trovare il finanziamento di cui hai bisogno attraverso alcuni amici, familiari o persone fidate. Dovresti leggere attentamente i nuovi contratti o impegni di lavoro se vuoi evitare di cadere in una trappola. Denaro: Sarebbe consigliabile mantenere un maggiore controllo sulle spese quotidiane.

Scorpione

Amore/relazioni: Non risparmierai alcuno sforzo per rafforzare i legami emotivi che ti uniscono al tuo coniuge e alla famiglia in generale. E senza dimenticare la lealtà degli amici. Poter contare su quel calore e sostegno aiuterà a recuperare la speranza che tutto andrà meglio andando avanti. Non lasciare problemi o compiti per dopo. Salute: la mancanza di esercizio fisico o lo sport potrebbe causare un po 'di sovrappeso, ma anche problemi articolari. C'è ancora tempo per correggere alcuni errori. Lavoro: Sebbene l'atmosfera in queste aree abbia recuperato armonia e pace, c'è ancora qualche problema dietro le quinte che inizierà ad emergere nelle prossime settimane. Si consiglia di essere preparati per qualsiasi evento imprevisto. Cerca di non coprire troppe attività se non sei sicuro di farle passare. Denaro: riceverai buone notizie da alcune questioni legali, o relative alle amministrazioni o agli organismi ufficiali.

Sagittario

Amore/relazioni: Se non sei d'accordo con qualcosa, sarebbe utile ricordare che tutto dipenderà dalle circostanze del momento; ricordate che il vostro concetto di realtà non è lo stesso di quello del resto del mondo. Esiste il rischio di problemi tra parenti legati a qualche questione legale, o eredità, o eredità, o proprietà. Qualcosa di molto complicato e difficile da semplificare. Salute: gli eccessi nel cibo e nelle bevande, ma anche in interminabili giorni di lavoro potrebbero iniziare a influire sul buono stato della tua salute. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Non è un buon momento per distinguersi troppo tra il resto dei colleghi, poiché forse i successi non sono come previsto, o l'instabilità in azienda aumenta. Le comunicazioni saranno fonte di confusione. E mentre il tuo ambiente recupera il suo ritmo abituale, ricorda che devi rispettare alcuni impegni di lavoro. Denaro: è consigliabile essere prudenti con le spese fino al mese successivo.

Capricorno

Amore/relazioni: Se ritieni che sarai meglio accettato in alcuni circoli sociali e professionisti, dando un cambiamento alla tua immagine, non esitare e vai avanti. Non è facile passare inosservati per una personalità magnetica come quella di un Capricorno; il che significa che ha una grande influenza sul suo ambiente in generale. Salute: dovresti dormire più ore, rilassarti più spesso e dare più importanza alla tua salute. Lavoro: Niente sarà come pensavo; i cambiamenti continueranno a verificarsi in questo ambiente e la tua professione, o lavoro, potrebbe essere influenzata da una nuova destinazione o da un nuovo reparto o specialità lavorativa. Sii paziente e lasciati trasportare dalla corrente del momento. Denaro: i problemi o i dubbi che potresti avere nell'area materiale saranno presto chiariti. E nel frattempo rimango prudente con la spesa.

Acquario

Amore/relazioni: Ci sono persone nel tuo ambiente che potrebbero essere con te per interesse o per ottenere alcuni favori. Ricorda che nessuno è cattivo come dicono o buono come dicono. Ascolta il consiglio dei tuoi genitori, o nonni, perché non sai mai quando sarai in grado di applicarlo nella tua vita. Salute: Dovresti ricordare che non molto presto all'alba prima. Se vuoi guadagnare in qualità della vita dovrai imparare a rilassarti. Lavoro: è un buon momento per cercare partner per un'azienda, o un'azienda, ma anche finanziamenti per realizzare i progetti. Alcuni contatti nel tuo calendario saranno molto più utili di quanto pensassi. Dovrai fare alcuni viaggi dentro e fuori dal tuo luogo di residenza. Denaro: Non è consigliabile lasciarsi trasportare da investimenti di facili profitti poiché il rischio di subire perdite è altrettanto grande. Sii prudente con le spese.

Pesci

Amore/relazioni: Le riconciliazioni di coppia e le nuove relazioni romantiche saranno molto favorite. È importante evitare l'intrusione di terzi nelle loro vite. Le attività di routine cesseranno di esserlo quando metterai un po 'più di immaginazione in tutto ciò che fai. Non c'è posto migliore di casa. Salute: Se hai dubbi sulla tua salute dovresti consultarli con il medico. Evitare l'automedicazione. Lavoro: eventi imprevisti e alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto potrebbero influire sulle attività di routine, il che non aiuterebbe a rispettare alcuni impegni. Dovrai portare il lavoro a casa. È importante essere molto chiari su ciò che può essere raggiunto e ciò che è impossibile. Denaro: Troverai i finanziamenti di cui hai bisogno per i tuoi progetti più personali, ma anche per riforme o cambiamenti nell'area nazionale.