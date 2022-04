Oroscopo Branko domani 6 aprile 2022: predizioni sagittario, capricorno, acquario e pesci

Sagittario

Amore/relazioni: La tua vita amorosa prenderà una svolta inaspettata verso più impegni. Evita malintesi nel tuo ambiente; non permettere a nessuno di immischiarsi nella tua vita personale. Se passi molto tempo con la famiglia e fai le faccende domestiche di routine, non avrai abbastanza tempo da dedicare a te stesso; stabilire le priorità. Salute: la vita sedentaria potrebbe causare qualche debolezza alle articolazioni che potrebbe essere evitata praticando sport o facendo lunghe passeggiate. Lavoro: La fiducia in se stessi sarà decisiva quando si tratterà di affermarsi e fare i passi necessari in avanti per essere ascoltati. Se hai qualche buona idea o progetto da offrire, non esitare un momento e prendi quel rischio; rimarrai sorpreso dai risultati. Molto presto intraprenderà progetti molto innovativi. Denaro: Dovrai cercare finanziamenti per i tuoi progetti personali sia di lavoro che di casa. Non dimenticare di controllare con la tua famiglia e le persone di cui ti fidi.

Capricorno

Amore/relazioni: La tua relazione continuerà ad essere il più grande supporto che ricevi dopo una giornata di lavoro senza fine; circondarti dei tuoi cari ti aiuterà a ritrovare l'energia perduta. Non è opportuno dire l'ultima parola; ma per ascoltare quello di tutti gli altri; non è mai troppo tardi per fare ammenda per alcuni errori. Salute: Non sovraccaricare il fegato; mangiare cibi più sani e leggeri. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: è un buon momento per organizzare nuovi gruppi di lavoro, ma anche nuovi progetti. Evita di cercare di coprire molte attività se non sei sicuro di portarle fino in fondo; non sempre potrai contare sull'aiuto dei tuoi coetanei. È tempo di riflettere sulla svolta che vuoi dare alla tua attività o professione. Denaro: l'area materiale migliorerà nella stessa misura in cui manterrai le spese all'interno di un budget molto pratico e realistico. Evita di acquistare a credito.

Acquario

Amore/relazioni: Trascorrere più tempo con i tuoi amici aiuterà a rafforzare i legami che li legano insieme. Condividere le faccende domestiche con altri membri della famiglia ti permetterà di avere più tempo per te stesso. Se lasciassi i problemi del lavoro fuori dalla tua vita personale potresti apprezzare di più e meglio tutto ciò che hai. Salute: Praticare sport e fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia sarebbero buone opzioni se si desidera ottenere una qualità della vita. Lavoro: Riceverai un'offerta di lavoro sia che tu ce l'abbia o che non la abbia già. Inizia un nuovo ciclo nella tua vita lavorativa nella tua azienda, o in un'altra; è tempo di esplorare nuove specialità di lavoro, o studi, o affari, e aggiungere quella conoscenza a tutto ciò che già sai. Denaro: non è un buon momento per investimenti finanziari o speculativi rischiosi; ricorda che il denaro guadagnato facilmente di solito viene perso altrettanto facilmente.

Pesci

Amore/relazioni: Le discrepanze nell'ambiente familiare relative ad alcuni acquisti, o cambiamenti di casa, o decorazioni saranno una costante; che raccomanda di avere molta pazienza e di non aggiungere carburante a nessun fuoco; e le acque torneranno presto al loro corso corrispondente. Salute: È importante che impari a rilassarti poiché c'è il rischio che lo stress accumulato ti travolga. Lavoro: potresti considerare di dedicare più tempo a sviluppare la tua grande creatività che a partecipare a progetti e lavori di gruppo nella tua azienda; dovrebbe raggiungere accordi con i suoi superiori e le persone di influenza e potere, al fine di non danneggiare il buon funzionamento dell'azienda. Denaro: è un buon momento per attuare riforme e cambiamenti nell'area domestica o per acquistare una nuova casa.