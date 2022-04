Oroscopo Paolo Fox giovedì e venerdì 7 e 8 aprile 2022, predizioni segno per segno

Ariete

Amore/relazioni: Alcune discrepanze, incivili, continueranno a influenzare il buon funzionamento della tua relazione. Non lasciare che il modo in cui educhi i più piccoli o gestisci i beni di famiglia continui a influenzare negativamente la tua relazione. Assicurati di visitare i tuoi genitori e nonni. Salute: Anche se la tua salute è di solito buona, non abusare di quella forza e inizia ad adottare abitudini di vita molto sane. Lavoro: Avrai l'opportunità di avviare un'attività in proprio; o per espandere il raggio di contatti con più partner o aziende. Sarà osservato attentamente dai suoi superiori, o persone influenti e di potere; e avrà opzioni per ulteriori promozioni; non perdere questa occasione. Denaro: È importante mettere in ordine i tuoi beni ed evitare di vivere al di sopra dei tuoi mezzi. Essere prudenti con le spese sarà una buona opzione.

Toro

Amore/relazioni: L'orizzonte sentimentale sarà un po' nuvoloso; e sarà difficile evitare scosse elettriche. E nel frattempo i più piccoli della famiglia avranno bisogno di più attenzione. Non è consigliabile imporre la propria volontà e dire l'ultima parola. A volte il silenzio è molto più eloquente. Salute: Astenersi da eccessi di ogni tipo, soprattutto nel campo del cibo, delle bevande e dell'attività lavorativa: il tuo corpo sarà al limite della sua resistenza. Lavoro: Le pressioni verranno dalla parte dei vostri clienti e fornitori, ma anche dai vostri superiori, o persone influenti e di potere. Evitare distrazioni; non hai abbastanza tempo per prendere fiato. Arriverai a chiederti se vale la pena combattere in questo modo per raggiungere le tue ambizioni. Denaro: È un buon momento per effettuare investimenti finanziari e speculativi molto vantaggiosi, ma sempre con il supporto di specialisti del settore. Sii prudente con la spesa ed evita eccessi e impulsi negli acquisti.

Gemelli

Amore/relazioni: Non è conveniente aggiungere benzina sul fuoco delle discussioni familiari; figuriamoci con il tuo coniuge; se non riesci a mediare e ritrovare l'armonia familiare, è meglio rimanere in silenzio e confidare che presto sarai in grado di partecipare al calore familiare. Salute: Poco riposo e superlavoro potrebbero portare a un po 'di nervosismo, ma anche irritabilità. Cerca di rilassarti frequentemente durante il giorno. Lavoro: Solo la fiducia in se stessi e l'esperienza acquisita ti permetteranno di affrontare nuove sfide e di avere successo in esse. Coloro che ti conoscono potrebbero credere in te più di quanto immagini. I contatti con aziende, o professionisti di altri paesi, faciliteranno nuove opportunità di espansione dei loro progetti e prodotti. Denaro: Non è opportuno mettere tutte le mele nello stesso paniere di investimenti; si consiglia di consultare specialisti del settore.

Cancro

Amore/relazioni: I tumori sono solitamente vulnerabili alle loro emozioni e sentimenti; il che aumenta il suo carattere introverso e persino distante. In questi giorni riceverete così tanti segni di calore e affetto che non sarete in grado di contenere le vostre emozioni. Lascia uscire tutto ciò che tieni nel tuo cuore e ti sentirai più leggero. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare difficoltà ad addormentarsi; imparare a rilassarsi frequentemente ti aiuterà a ritrovare l'armonia interiore. Lavoro: Se hai progetti o piani in mente in questi giorni puoi portarli avanti e con la speranza di essere nel posto migliore e nel momento migliore. La tua vita lavorativa prenderà una svolta inaspettata, ma molto vantaggiosa a livello di apprendimento e nuove conoscenze professionali. Denaro: Riceverai buone notizie su un aumento di stipendio; o un prestito, o un mutuo.

Leone

Amore/relazioni: Sarebbe conveniente per lui condurre una vita più regolare e secondo orari e costumi stabiliti. È un buon momento per valutare com'è stata la tua vita finora e cosa vuoi fare con essa in futuro. Qualcuno vicino a te potrebbe aver bisogno di supporto e aiuto. Salute: Se conduci una vita molto sedentaria c'è il rischio che le tue ossa e le articolazioni ne risentano. Dovresti discuterne con il tuo medico. Lavoro: La tua giornata lavorativa sarà indirizzata alla ricerca di nuovi progetti, all'apprendimento e all'esplorazione di altre aziende al fine di ampliare i contatti e le associazioni di professionisti. Chi non prova nulla nella vita non otterrà nulla. Denaro: Anche se lo stato dei tuoi beni rimane sano, è consigliabile rimanere prudenti con le spese almeno fino al mese successivo.

Vergine

Amore/relazioni: Possono sorgere discrepanze con il coniuge o con i membri della famiglia. Questo ambiente un po 'teso non aiuterà a risolvere i tuoi problemi o dubbi, specialmente se sei immerso in una crisi esistenziale. Sii paziente e ricorda che dopo una notte buia c'è sempre un'alba. Salute: Dovresti rilassarti frequentemente se vuoi recuperare il sonno perso e guadagnare in qualità della vita. Lavoro: Dovrai dimostrare molta diplomazia quando si tratta di difendere gli impegni e i contratti della tua azienda. Cerca di non iniziare un'attività senza aver terminato la precedente. Fidati del tuo istinto saggio quando prendi decisioni riguardanti il tuo lavoro futuro e gli studi. Denaro: Avrai la sensazione che tutto si stia muovendo molto lentamente e che non riceverai i tuoi soldi in tempo; rilassati e ricorda che la vita è bella.

Bilancia

Amore/relazioni: Il successo sociale e familiare non ti permetterà di mantenere il basso profilo che di solito adotti quando si tratta di prestare attenzione alla tua famiglia e ai tuoi cari. Di solito è molto esigente con se stesso, la Bilancia, e molto flessibile con gli altri. Cerca di trovare la via di mezzo tra un estremo e l'altro. Salute: La moderazione nel cibo, nelle bevande e negli stili di vita sarà il tuo miglior alleato. Lavoro: La pazienza è una delle sue grandi virtù, ma non quella dei suoi compagni del gruppo. Ricorda che correre non è un buon consiglio; se non riesci a controllare una situazione molto specifica, è meglio starne alla larga. Denaro: Farai delle conseguenze oggi, ma dovrai anche fare spese impreviste.

Scorpione

Amore/relazioni: È un buon momento per conquistare qualcuno che hai in mente; e di riconquistare il loro partner se si fossero allontanati. I problemi verranno dalla parte dei piccoli della famiglia e delle loro ribellioni; Prima di mettere ordine ricorda che anche tu hai avuto quelle età una volta. Salute: I tuoi amici e la tua famiglia con le loro attenzioni ti impediranno di essere invaso da pensieri negativi o da alcune frustrazioni. Lavoro: Essere motivati significa affrontare nuove sfide, o progetti, in cui altri avrebbero fallito; e senza dimenticare che i successi hanno molti autori e i fallimenti hanno solo il leader. Le opzioni per una promozione o più potere di influenza continueranno ad aumentare. Denaro: Non è un buon momento per fare prestiti, e nemmeno per chiederli. Sii prudente con le spese e sarai in grado di controllare i tuoi beni.

Sagittario

Amore/relazioni: Attraversare una crisi personale significa che dovresti isolarti ed evitare il trambusto familiare in modo da poter goderti il tempo per te stesso e risolvere i tuoi pensieri. Non sarà facile raggiungere questo obiettivo; e non sarà facile controllare la loro irritabilità o sbalzi d'umore. Salute: Se conduci una vita molto sedentaria c'è il rischio di dolore alle articolazioni inferiori a cui sarebbe consigliabile prestare particolare attenzione per evitare che diventino croniche. Lavoro: E' un buon momento per raggiungere accordi su contratti e impegni e per avviare nuovi progetti e aziende il prima possibile. Non sarai in grado di recuperare il tempo perso in passato, ma puoi sempre provare. Sarai in grado di sfruttare alcune opportunità di promozione, ma anche di detenere più potere. Denaro: Dovresti tenere d'occhio le piccole spese quotidiane in quanto vi è il rischio di problemi di liquidità in futuro.

Capricorno

Amore/relazioni: I problemi nell'area sentimentale continueranno ad aumentare; evita di dire quello che pensi; ma pensa a quello che dice; o non sarai in grado di cancellare dalla tua memoria ciò che viene detto. Avrai più opportunità quando si tratta di espandere la cerchia di contatti a livello di amicizia e cultura. Salute: Lavorare meno e dormire di più ti aiuterà a rilassarti e guadagnare qualità della vita. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Stare lontano da persone tossiche o non costruttive ti impedirà di sentirti influenzato da loro. Non lasciarti trasportare da progetti, o aziende troppo facili e vantaggiose, poiché l'esperienza ti avrebbe insegnato che solo il duro lavoro e il buon lavoro porteranno al successo. Denaro: Non preoccuparti dello stato dei tuoi beni; se continua ad essere tanto pratico quanto realistico nella sua amministrazione, tutto andrà meglio di quanto pensasse.

Acquario

Amore/relazioni: Cerca di migliorare le comunicazioni con il tuo ambiente familiare, ma soprattutto con il tuo coniuge. L'affare incompiuto da risolvere con il tuo partner dovrà aspettare in quanto la priorità sarà sempre quella di risolvere i problemi familiari. Prenditi più cura del tuo aspetto esteriore; ricorda che un'immagine vale più di mille parole. Salute: Se hai problemi di salute cronici ricordati di seguire i consigli del tuo medico, altrimenti soffriresti di una ricaduta. Evitare cibi e bevande altamente zuccherati. La moderazione sarà il tuo miglior alleato durante il giorno e ogni giorno. Lavoro: Le prospettive di carriera e di business saranno molto migliori di quanto pensassi. Tutto sta iniziando a muoversi fino a quando il lavoro e l'attività personale possono raggiungere il ritmo che è stato perso in quel momento. Non sarà mai in grado di accontentare tutti, ma sa anche che non dovrebbe smettere di provare. Denaro: Riceverai un reddito straordinario che ti permetterà di affrontare le spese domestiche che non sarai in grado di evitare.

Pesci

Amore/relazioni: Potresti avere un'idea irrealistica di ciò che sta accadendo nella casa di famiglia; tuttavia, ciò non gli impedirà di continuare a pensare che non ci sia un posto come casa. È importante ascoltare i problemi, o le lamentele, dei familiari e agire di conseguenza; niente è perfetto, ma devi sempre cercare di renderlo perfetto. Salute: Problemi alla schiena, o sciatica, a causa di alcuni sforzi o poco riposo. È importante che tu pensi di più alla tua salute e adotti abitudini di vita molto più sane. Lavoro: Nuovi progetti, e aziende, potrebbero essere ritardati, o modificati, o cancellati, e nel frattempo dovrai fare uso della tua leadership e di grande pazienza per concentrarti su nuovi progetti meno ambiziosi ma più facili da controllare da parte del gruppo di lavoro. Non c'è male che per il bene non venga. Denaro: Essere prudenti con le spese impedirà ad alcuni membri della famiglia di superare i limiti di budget.