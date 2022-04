Oroscopo Branko domani 9 aprile 2022, previsioni segno per segno al top

Ariete

Ti liberi dalle catene del dubbio per prendere decisioni così intelligenti. Mentre Mercurio viaggia con il sole, ti dà il fattore simpatia che rende le persone disposte a sostenere le tue idee. In amore, i sentimenti appassionati che sono ribolliti sotto la superficie possono diventare parole che conquistano il cuore. Fai molta attenzione ai tuoi doveri coniugali, altrimenti sarai severamente criticato. Espandi di più la tua cerchia di amici e divertiti. Controlla spese ed eccessi, oggi serve astuzia. Avrai molta energia oggi, e se non sai come controllarla, potrebbe tradursi in nervosismo. D'altra parte, non sarà una buona giornata per il pendolarismo. Se hai aziende che si riferiscono all'esterno, potresti anche avere problemi. Tuttavia, in campo economico, potresti ricevere un reddito.

Toro

Improvvisamente, si ottiene un'ondata di energia pura più la fiducia in se stessi per dire cosa serve per far decollare i piani di casa e di lavoro. Per quanto riguarda la passione, contrariamente a quanto pensano gli altri, ora sei tu che determini quanto dovrebbe essere buona una relazione. Questa volta, mente e cuore condividono le decisioni. Parenti molto stretti metteranno ostacoli ai tuoi obiettivi e piani, il miglior rimedio sarà quello di non entrare in discussione e aspettare il momento più appropriato. Metti la diplomazia in tutto ciò che fai oggi. Potresti sentirti un po 'stanco del tuo lavoro oggi; forse non ti porta più altro che soldi e vuoi qualcosa di più. Inoltre, la tua capacità di contattare le energie dell'ambiente sarà al suo meglio, quindi potresti avere sogni premonitori o rivelatori che ti aiutano a trovare la soluzione ai tuoi problemi.

Gemelli

Anche se non l'hai mai considerata una carriera prima, gestire una guest house potrebbe essere un successo, con i suoi discorsi e il potere del fascino risorse reali. Se trovare il vero amore è la cosa più importante, dai un'occhiata a una Bilancia che lavora nel difficile ma bellissimo mondo della moda. Il fattore fortuna è un edificio alto con un nome che ti fa ridere. Ascolta attentamente i consigli di oggi di persone con più esperienza di te, segui ogni parola che senti passo dopo passo e agisci. Non lasciare nulla al caso, il tuo successo oggi dipende dal tuo controllo. La cosa migliore della giornata saranno le tue amicizie, perché la tua comunicazione sarà molto buona. Le difficoltà ti verranno presentate nelle relazioni con il sesso che preferisci quando si tratta di mantenere relazioni in questo senso. Avrai anche difficoltà a esprimere apertamente i tuoi sentimenti e le tue emozioni.

Cancro

Il sole viaggia attraverso il settore del successo del tuo grafico e mentre spesso minimizzi le tue abilità, ora cambia. La sedia boss è perfetta! Nelle conversazioni familiari, prendi l'iniziativa e ottieni risultati. Per quanto riguarda il romanticismo, questa versione più forte di te attrae uno Scorpione. Ma resisti a correre in questa relazione. Dimentica la giornata degli impegni con la società e dedicati a ciò che ti piace di più. Un po 'di divertimento personalmente non fa male a nessuno e oggi ne hai bisogno, praticalo. Fortuna nel caso. Oggi possono sorgere battute d'arresto sul posto di lavoro, qualcosa che potrebbe metterti di cattivo umore, anche se la tua intelligenza, creatività e nuove idee ti aiuteranno molto. D'altra parte, manterrai il contatto sociale, poiché i tuoi amici e compagni di lavoro ti contatteranno.

Leone

Sì, potrebbe sembrare che tu stia inseguendo i soldi quando scegli il lavoro più remunerativo. E se sei single, i tuoi amici scherzano sul fatto che sposerai i soldi quando incontreranno il tuo nuovo partner. Ma voi sapete che i sentimenti sono genuini. Un parente gentile che ama i gioielli d'oro è fortunato per te. Trascorrerai una giornata abbastanza tranquilla anche se nel tuo forum intimo vuoi più divertimento o movimento. Qualche chiamata dell'ultimo minuto cambierà i piani, pazienza, tutto verrà fuori per chiedere bocca. Potresti sentire un forte interesse oggi per la filosofia, la religione o qualsiasi altro argomento legato alla spiritualità. La tua intuizione sarà sviluppata, anche se se non la fermassi, ti aiuterebbe molto di più. Potresti anche avere problemi con la tua sessualità e la comunicazione che hai con una donna vicina a te, come tua madre, tua sorella o il tuo partner.

Vergine

All'inizio, può essere affascinante organizzare ogni dettaglio della vita di una coppia. Ma la relazione funziona solo quando ti assicuri di avere anche una vita tua. Il maestro della fortuna, Jupiter, ti rende un esperto nel firmare contratti che sono giusti per tutti i soggetti coinvolti, incluso te stesso. La fortuna sorride dove i musicisti suonano all'aperto. Durante la giornata di oggi i divertimenti saranno facili e abbondanti, lasceranno anche un segno e ricordi. Presta molta attenzione alle tue tattiche di conquista, seminerai facilmente gelosia e invidia. Se continui con quella rabbia repressa, oggi potresti finire per esplodere nel momento peggiore. Non dovresti essere così scortese con i tuoi familiari, perché non sono da biasimare per i tuoi mali. Con questo stato di cose, sceglierai il cinismo come modalità di espressione. Non reprimere le tue emozioni.

Bilancia

Oggi noterai alcuni alti e bassi nell'umore del tuo partner o nella famiglia stessa, non prestare molta attenzione ad esso e assumere un atteggiamento passivo, sarà il migliore. Fai attenzione quando guidi, entra in tutto con calma. Avrai alcune emozioni contraddittorie oggi, quindi non ti sentirai troppo felice. I tuoi alti e bassi emotivi saranno abbastanza difficili da spiegare, ma ciò che avrai chiaro sarà il tuo senso di anoranza del passato. Infine, potresti finire per discutere con una persona vicina a te: fai attenzione.

Scorpione

L'ambiente che vi circonderà oggi non vi favorirà tanto in termini di espansione personale. Qualcuno vicino a te può chiederti dei soldi, prendersi cura di quello che fai, oggi meglio un no che cedere a tutto. Oggi non avrai più una giornata buona come ieri. Sul posto di lavoro, potresti avere un problema con qualcuno al lavoro e, inoltre, avrai difficoltà a concentrarti sulle attività che devi fare ... non avrai voglia di lavorare. Infine, la tua salute potrebbe risentirne, quindi fai attenzione ai pasti.

Sagittario

In questi giorni troverete numerose proposte di viaggio e piani divertenti. Non lasciare che il tuo dogmatismo ti faccia perdere le buone possibilità. Magnetismo al massimo, oggi potenzierai la passione. La tua instabilità nell'arena emotiva di oggi produrrà improvvisi cambiamenti nel modo in cui pensi. Allo stesso modo, se non ottieni quello che vuoi, potrebbe causare risentimento verso gli altri, ma prima di arrabbiarti con le persone intorno a te, pensa prima all'origine. Devi capire il tuo mondo interiore in modo logico.

Capricorno

Vorrai prenderti il giorno libero e ci saranno molteplici obblighi che dovrai adempiere con la società. Applica la calma dal mattino e non abbandonerai la tua forza, fidati di più di te. Il tuo comportamento sarà contraddittorio in questo giorno, poiché non ti sentirai equilibrato in quasi tutti i sensi. Con questo stato di cose, attraverserai momenti di euforia, seguiti da altri di sconforto. Infine, potresti avere incontri sessuali non troppo soddisfacenti.

Acquario

Ti troverai un po 'depresso e infetterai le persone intorno a te. Guarda le cose con più gioia e non pensare tanto al passato. Solleva il morale e vai avanti, non perdere opportunità. Oggi sentirai il bisogno di distinguerti e fare qualcosa di importante. Tuttavia, non dovresti lasciare che tutto ti influenzi così tanto; faresti meglio a prendertela comoda. Ad ogni modo, sarà un ottimo giorno per viaggiare e per amore, quindi potresti mettere insieme queste due cose; il risultato può essere molto piacevole. ! Godere!

Pesci