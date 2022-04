Oroscopo Branko settimana dal 9 al 15 aprile 2022, previsioni segno per segno

Ariete

Poiché l'empatia è un punto di forza, cerca di stare attento a non trascurare i tuoi bisogni, come avverte la tensione con Sole e Mercurio. La Luna Crescente tende ad aumentare il tuo coinvolgimento pratico ed emotivo con questioni relative alla vita quotidiana e ai tuoi cari.

Toro

Cerca di valutare la tua privacy e il tuo gruppo di fiducia. Il tuo atteggiamento può diventare più carismatico e creativo con la Luna Crescente nel settore comunicativo e armonizzato a Venere, che attira gli occhi su di te, anche se è necessario proteggersi da contatti inopportuni.

Gemelli

Il suo coinvolgimento pratico con i compiti della vita quotidiana può intensificarsi con il passaggio della Luna Crescente attraverso il settore materiale, che aiuta con risultati di qualità nella finanza, data l'armonia con Venere. Cerca di controllare la spesa per il tempo libero, poiché il sole e il mercurio avvertono tesi.

Cancro

L'armonia con Venere tende a renderti ottimista e generoso, ma la tensione con il Sole e Mercurio richiede discrezione quando si affrontano ostacoli professionali. I tuoi processi emotivi possono intensificarsi con la Luna Crescente nel tuo segno, beneficiandoti se sai come dosare il carico emotivo.

Leone

La creatività può rivelarsi un grande alleato, come sottolinea l'armonia con Venere, che aiuta a trovare uscite coraggiose per le battute d'arresto, nonostante la tensione con sole e Mercurio che mettono in guardia contro lo stress. I problemi tendono ad essere vissuti intensamente.

Vergine

Cerca di scoprire se puoi limitarti. La Luna Crescente nel settore dell'amicizia è armoniosamente con Venere e può risvegliare il tuo lato collaborativo con coloro che ti piacciono, generando reciprocità. Cerca di evitare di assumerti responsabilità che non ti si addicono, mentre avverti la tensione lunare con il Sole e Mercurio.

Bilancia

Cerca di non lasciare che l'ego danneggi la collettività, come avverte la tensione con il Sole e Mercurio. Le tue prestazioni professionali possono migliorare la qualità in mezzo a pratiche che combinano creatività ed esercizio di talenti, dato il passaggio della Luna Crescente nel settore del lavoro e in armonia con Venere.

Scorpione

Cerca di conciliare divertimento e richieste, poiché la tensione con Sole e Mercurio indica perdite che coinvolgono la gestione dei compiti. Il piacere nella vita tende a salire, con la Luna Crescente nel settore spirituale in armonia con Venere. Sorgono opportunità legate al godimento del tempo libero.

Sagittario

Cerca di essere giudizioso quando condividi la tua privacy, perché la fase indica perdite sociali. Lo zelo per la vita privata può intensificarsi con la Luna Crescente nel settore intimo e in armonia con Venere, che contribuisce a piacevoli esperienze vissute introspettivamente o in famiglia.

Capricorno

Sole e Mercurio tesi tendono a suggerire interessi contrastanti, richiedendo di avere capacità di conciliazione. La Luna Crescente nel settore delle relazioni può stimolare la vita con gli altri, il che ti porta a esprimere simpatia e sensualità con le persone di interesse

Acquario

Mentre avverti la tensione con il Sole e Mercurio, cerca di assicurarti che le tue idee siano valide prima di metterle in pratica. Il suo coinvolgimento nelle attività quotidiane può espandersi con la Luna Crescente nel settore di routine. Sarai in grado di impiegare le tue risorse creative per il bene del benessere.

Pesci

È necessario fissare limiti per le spese finanziarie e non dimenticare le richieste, come avverte la tensione con Sole e Mercurio. Il godimento del tempo libero può acquisire importanza con la Luna Crescente armonizzata a Venere tra il settore del piacere e il suo segno, aumentandone il benessere e l'autostima.