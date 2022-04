Oroscopo Paolo Fox domani 9 aprile 2022: Previsioni leone, vergine, bilancia e scorpione

Leone

Amore/relazioni: Godersi una serata tranquilla nella casa di famiglia non sarà facile, ma non puoi immaginare un altro posto migliore al mondo. Le migliori notizie arriveranno dalla parte dei membri della famiglia in quanto sono spesso la fonte di molte gioie. Rilassati e goditi tutte le cose buone e belle che la vita ha da offrire, e soprattutto le piccole cose di ogni giorno. Salute: Le allergie stagionali possono causare una certa ipersensibilità nella pelle. Sii molto cauto con cibi e bevande. Qualsiasi domanda deve essere consultata con il proprio medico. Lavoro: I progetti in cui starei già lavorando richiederanno più tempo di riposo e alcuni cambiamenti a seconda delle circostanze del momento. Raggiungere il successo è facile, ma rimanerci è molto più complicato; non riposare sugli allori e vai avanti. Potresti lavorare da casa, se la tua azienda lo consente, e bilanciare meglio il tempo che trascorri con la tua famiglia e il lavoro. Denaro: Dovrai chiarire alcuni errori o risolvere problemi materiali il prima possibile. E il vento soffierà a tuo favore.

Vergine

Amore/relazioni: Non è consigliabile aggiungere benzina al fuoco se si vuole evitare che la discussione passi alla fase successiva; è importante ritrovare la pace nell'ambiente familiare. C'è il rischio che la tua vita amorosa attraversi una crisi di conseguenze imprevedibili. Non è opportuno forzare i testamenti; ma per riflettere e mantenere la calma. Salute: La moderazione nel cibo e nelle bevande continuerà ad essere il tuo miglior alleato se vuoi preservare la tua forma fisica. È nel tuo interesse rilassarti; è importante che tu sia libero dallo stress che stai accumulando. Lavoro: Non sarai sempre in grado di controllare il gruppo di lavoro, ma sarà quello stesso gruppo che controlla i progetti e le nuove idee. Tutto ciò che aiuta a migliorare la qualità del prodotto finale sarà il benvenuto, indipendentemente da chi viene. Non è consigliabile premere sull'acceleratore; ma anche non prendere le cose molto lentamente. Nessuna fretta, ma nessuna pausa. Denaro: Rimanere all'interno del budget originale e moderare le spese eviterà problemi di liquidità quando meno te lo aspetti.

Bilancia

Amore/relazioni: Le relazioni familiari miglioreranno man mano che dedicherai maggiore attenzione a quel nucleo. È un buon momento per iniziare una relazione romantica; o per riconciliarsi con il proprio partner, se si fossero allontanati. Presta più attenzione ai tuoi sogni in quanto alcuni potrebbero essere premonitori. Salute: La moderazione nel cibo e nelle bevande continuerà ad essere il tuo migliore alleato. Fare sport, o fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia, ti aiuterà non solo a rilassarti, ma anche a organizzare i tuoi pensieri e sentimenti. Lavoro: Avere la sensazione di essere paralizzati, o che i tuoi progetti, o piani, stiano ancora aspettando il tuo turno, potrebbe farti sentire un po 'frustrato se continui a cercare di controllare i tempi e la tua vita lavorativa in generale. Ampliare prospettive e punti di vista ti aiuterà a lasciarti trasportare dalle circostanze del momento e ad adattarti ad esse per trarne vantaggio. Denaro: Un buon affare o un contratto vantaggioso ti aiuterà ad aumentare il tuo patrimonio. Un'eredità, o un'eredità, o la distribuzione di profitti o beni saranno le altre opzioni.

Scorpione

Amore/relazioni: Tutto ciò che riguarda l'area sentimentale sarà favorito sia che si tratti di una nuova relazione o di una già stabilita. Goditi la pace e l'armonia della famiglia finché dura. E ricorda che domani sarà un altro giorno. Una serata con gli amici vi aiuterà a rilassarvi e a scambiare idee e nuovi progetti futuri. Salute: Potresti aver perso le difese nel tuo corpo e sentirti un po 'più stanco del solito. Lavorare meno e dormire di più; e guadagnerà in qualità della vita. Lavoro: Ostacoli e qualche bastone nelle ruote del tuo progresso potrebbero riempirti di litigi o vendette nei confronti di alcuni compagni; che non ti permetterà di concentrarti sul superamento di tutti i tipi di ostacoli e dimostrare che nonostante tutto e tutti niente e nessuno ti impedirà di raggiungere i tuoi obiettivi. Non cercare di coprire più attività di quelle che puoi fare. Denaro: Non è un buon momento per fare investimenti finanziari non sicuri. C'è il rischio di perdite.