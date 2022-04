Oroscopo Branko domani 10 aprile 2022: Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Amore/relazioni: I nuovi obiettivi a livello familiare richiederanno più attenzione e tempo di quanto si pensi, poiché i cambiamenti attuati non saranno come previsto e l'armonia familiare potrebbe diventare un accumulo di tensioni. Dedicare più tempo al tuo partner romantico ti permetterà di conoscerla meglio, ma anche di raggiungere accordi e fissare nuovi obiettivi mentre il resto della famiglia recupera l'armonia. Salute: La fatica accumulata potrebbe causare sonnolenza e subire un incidente alla guida di macchinari o alla guida di automobili. Lavoro: Le lotte interne al lavoro e negli affari saranno una costante, che raccomanda, e se non riesci a mediare e recuperare la pace tra colleghi, sarebbe meglio concentrarsi sui tuoi nuovi obblighi e confidare che le circostanze ti consentano di porre fine a questo tipo di discrepanze nel team di lavoro poiché causano solo tensioni e creano un cattivo ambiente. La buona fortuna sosterrà ogni sforzo che farai. Denaro: È conveniente prendere tutti i tipi di precauzioni per evitare di essere vittima di una truffa, o di un inganno, da parte di alcuni venditori di fumo e persino di persone di cui ti fidi.

Vergine

Amore/relazioni: I problemi nell'area sentimentale continueranno ad aumentare se continui a guardare dall'altra parte quando si tratta di risolvere i problemi personali, ma anche quelli familiari. Le pressioni che riceveresti al lavoro potrebbero influenzare il tuo riposo, e quindi non saresti in grado di risolvere i problemi personali durante le tue ore di riposo. Le relazioni amichevoli saranno rafforzate; ricorda che chi ha un amico ha un tesoro. Salute: È importante rilassarsi e godersi il tempo libero necessario, poiché ha accumulato molto stress e c'è il rischio che trabocchi. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Quando l'ambiente è un po' teso, o i cambiamenti sono arrivati a confondere i colleghi del gruppo, è importante non dire quello che si pensa, ma pensare a quello che si dice per evitare di ferire alcune sensibilità. Avere pazienza, confidare che tutto tornerà presto al suo solito ritmo di lavoro, ed evitare tutte quelle persone che non hanno buone idee per contribuire al lavoro in corso, saranno le migliori opzioni. Denaro: C'è il rischio di soffrire di qualche specifico problema di liquidità che richiederà molta attenzione da parte tua. È importante tenere d'occhio lo stato delle tue risorse.

Bilancia

Amore/relazioni: I problemi continueranno a crescere nella casa di famiglia, e non avrete altra scelta che dedicare tutto il tempo libero che avete per recuperare l'armonia tra i suoi membri. Le riconciliazioni saranno all'ordine del giorno, e non solo tra i membri della famiglia, ma anche tra le coppie sentimentali, e soprattutto con se stessi per la Bilancia. Adottare un atteggiamento positivo e guardare avanti saranno le migliori opzioni. Salute: Lo stress accumulato potrebbe impedirti di addormentarti o di avere insonnia a intermittenza, che non ti permetterà di dare il meglio di te stesso durante il giorno. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Non puoi mai piacere a tutti; e forse nemmeno pochi, che raccomanda di non dare importanza ad alcune critiche che saranno ricevute in questo ambiente, poiché potrebbero essere molto costruttive se prese sul lato più positivo. Il successo continuerà ad accompagnarti per diverse settimane, il che consiglia di concentrarsi sui tuoi progetti e aziende ed evitare distrazioni. Denaro: È importante rimanere all'interno di una linea di spesa molto pratica e realistica ed evitare di cadere nella tentazione di vivere al di sopra dei propri mezzi.

Scorpione

Amore/relazioni: Le sfide saranno una costante, ma con se stessi, oltre al partner sentimentale, poiché dire l'ultima parola ed essere accettati da tutti sarà facile, ma allo stesso tempo sarà anche motivo di discordia. Non vale la pena confondere la competizione con la condivisione nelle relazioni. E per molti, e buone ragioni devi dire l'ultima parola, è consigliabile consultare il coniuge, poiché sono entrambi responsabili del mantenimento dell'ordine e della stabilità nella famiglia. Salute: Se stai convalescente da qualsiasi disturbo recupererai presto l'energia persa, ma a condizione di seguire il consiglio dato dal tuo medico. Lavoro: Le buone notizie verranno dal lavoro e dagli affari, ma anche dai partner, se avessi un'azienda. Non è il momento di apportare cambiamenti drastici nel ritmo di lavoro del team poiché potrebbe confonderli, ma di apportare modifiche gradualmente e che siano accettate e sfruttate dai suoi membri. Rimanere attaccati ai tuoi principi più elementari ti impedirà di prendere scorciatoie per raggiungere altri obiettivi prima. Denaro: Non è consigliabile effettuare spese che superino il budget che è stato contrassegnato, il che raccomanda di evitare acquisti a credito.