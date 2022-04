Oroscopo Branko domani 10 aprile 2022: Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Amore/relazioni: Niente andrà così veloce come vorresti; il che potrebbe farti sentire immerso in un cerchio da cui non puoi uscire. E presto ti renderai conto che è tutto dovuto alla fatica accumulata. È importante recuperare l'energia persa, oltre alle ore di sonno. Gli sbalzi d'umore saranno una costante se non riesci a rilassarti e ricorda che il meglio deve ancora venire. Salute: È importante evitare di cadere nella vita sedentaria, oltre a trascorrere molte ore in casa, poiché il sistema respiratorio potrebbe essere influenzato se non ti piace la vita all'aria aperta e la natura. Evitare stimolanti come tabacco, caffè o alcol. Lavoro: Avere sogni premonitori ti rende un leader di cui essere consapevole, anche se con l'influenza delle prossime eclissi hai la sensazione che i sogni ti facciano sentire frustrato, dal momento che forse non staresti sognando quello che vorresti. E il tuo umore si riverbererà nel tuo ambiente di lavoro, poiché hai una grande influenza tra i tuoi colleghi e persino tra i tuoi superiori. Denaro: Le migliori notizie arriveranno dall'area materiale con la risoluzione di una causa legale, o di un problema legale o finanziario.

Capricorno

Amore/relazioni: La fiducia reciproca è importante nelle relazioni romantiche, o la gelosia apparirà presto. Tuttavia, nell'ambiente familiare non è conveniente parlare di alcuni problemi molto specifici a causa delle discrepanze tra i suoi membri. Recuperare la pace e l'armonia in quell'ambiente non sarà facile, ma non sarà nemmeno impossibile. Controllare situazioni delicate ci permetterà di evitare mali più grandi. Salute: La perdita delle difese nel corpo potrebbe causare un raffreddamento generalizzato a cui è conveniente prestare la necessaria attenzione. Lavoro: Le discrepanze con i superiori, o le persone di influenza e potere, saranno grandi, il che raccomanda di non stringere troppo la corda, in quanto potrebbe mettere a repentaglio il tuo lavoro, o anche le tue opzioni di promozione. Non tutti sono preparati, o addestrati, a ricevere critiche, o a prenderle contro di esse. È importante che tu sia molto diplomatico e flessibile nelle comunicazioni con il tuo ambiente in generale, ma soprattutto sul lavoro. Denaro: Le tentazioni saranno una costante quando si effettuano acquisti, o spese, che potrebbero portarti a superare il tuo budget e incontrare problemi di liquidità.

Acquario

Amore/relazioni: Sebbene gli Acquario siano di solito molto disciplinati e severi con se stessi, di solito non lo sono con i loro cari, il che raccomanda di trovare una via di mezzo tra i due estremi per ottenere in qualità della vita sia la famiglia che se stessi. Potrebbe essere necessario un po 'di tempo per la riflessione e l'analisi; e per questo niente di meglio che circondarsi di silenzio e solitudine. Non avrai le opportunità che vorresti; almeno per ora. Salute: Se pensi di essere diventato sovrappeso, sarebbe meglio consultare il tuo medico sulle nuove abitudini di vita da adottare. Non dimenticare che non ci sono diete magiche. Lavoro: Le procedure da seguire per realizzare un progetto, o un'azienda, non saranno le stesse dei tempi passati, il che potrebbe portarti a sentirti frustrato e perdere il controllo della situazione. Tuttavia, la loro esperienza e i grandi successi del passato rimangono inutilizzati al massimo, né lo sono le loro risorse naturali in termini di dono dell'eloquenza e della diplomazia. È tempo di cambiare, ma di atteggiamento. Denaro: La buona fortuna vi sorriderà quando si tratterà di usufruire del patrimonio familiare, ma contando sempre sui consigli di specialisti. Il gioco d'azzardo sarà favorito, ma in quantità medie.

Pesci

Amore/relazioni: Non è un buon momento per fare pace con l'ambiente familiare e di amicizia del tuo partner romantico, dal momento che potresti ancora sentirti un po 'confuso quando si tratta di mantenere un trattamento corretto e adeguato. Forse i Pesci sono molto sensibili e fanno male facilmente; e si dimentica che non tutti hanno lo stesso grado di sensibilità. Non dovrei dare tanta importanza ad alcune cose; ma per essere al di sopra di loro. L'area sentimentale sarà favorita da buone notizie. Salute: Abbiamo tutti bisogno di una pausa di tanto in tanto se vuoi mantenere il grado di concentrazione necessario per risolvere i problemi e dare il meglio di te stesso sul lavoro e sulla vita in generale. C'è il rischio che una distrazione finisca per causare qualche contrattempo o incidente. Lavoro: I successi del passato finiranno per dare i loro frutti molto presto, il che raccomanda di non riposare sugli allori e di andare avanti con nuove idee e progetti per mantenere quello status che è costato così tanti sforzi per raggiungere nella tua giornata. Non è opportuno fare promesse o prendere impegni se non si è sicuri di mantenerli; non cadere nella trappola della buona volontà che metti in tutto ciò che fai e calcola meglio i tempi. Denaro: Le piccole imprese, o le aziende, o i contratti alla fine saranno i più redditizi sotto molti aspetti, e non solo a livello materiale.