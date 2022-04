Oroscopo Branko domani 11 aprile 2022, previsioni segno per segno

Ariete

Amore/relazioni: Le tensioni del passato nell'area sentimentale diminuiranno e presto torneranno la pace e l'armonia. La solitudine finirà anche se non hai ancora un partner. È importante non avere fretta quando si prendono decisioni, poiché le questioni romantiche vanno oltre quanto si pensasse. I problemi possono essere in fermento nell'ambiente familiare. Salute: Se non si presta attenzione ad alcuni movimenti si potrebbero verificare incidenti domestici, o incidenti alla guida di auto o macchinari. Lavoro: I rapporti con l'ambiente di lavoro continueranno a migliorare nella stessa misura in cui mostra il suo lato più flessibile e condiscendente, anche con quei nuovi colleghi con cui non contava. Molte cose sono cambiate in poco tempo; è tempo di pianificare e sfruttare tutto ciò che può migliorare la vita lavorativa del team e dell'azienda. Denaro: Potresti riscontrare alcuni cambiamenti o ritardi nella ricezione di denaro, che potrebbero alterare il tuo budget ben congegnato.

Toro

Amore/relazioni: Lasciarsi trasportare da alcuni impulsi in ambito sentimentale potrebbe recuperare la magia dei primi giorni, oppure aumentare l'allontanamento con il proprio partner. Questo non è il momento di correre rischi; ma camminare sull'assicurazione; ricordate che tra un estremo e l'altro c'è sempre una saggia via di mezzo. Riceverete ottime notizie da un settore della famiglia; forse per compensare altri problemi. Salute: Se sei stato portato via dalla vita sedentaria le tue articolazioni inferiori ne subiranno le conseguenze con disagio, o con il rischio di una caduta che avrebbe potuto essere evitata. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Se analizzi con calma la nuova situazione lavorativa non avrai problemi a stabilire i confini necessari tra le tue responsabilità e compiti e quelli del gruppo di lavoro. È un buon momento per guardare avanti e avere fiducia che i cambiamenti che avrebbero attraversato alla fine daranno buoni risultati come hanno fatto in passato. Preparati ad affrontare nuove sfide di carriera in cui altri avrebbero fallito. Denaro: Il gioco d'azzardo sarà favorito, ma in piccole quantità. Gestire il patrimonio familiare applicando il senso comune e pratico che si applica ai bilanci continuerà ad essere una garanzia di stabilità e sicurezza.

Gemelli

Amore/relazioni: La vita sentimentale prenderà una svolta importante nella tua vita e dovrai prendere decisioni su cui non contavi. È tempo di prendere più impegni, o di cambiare casa, o di circondarsi di familiari e amici e rafforzare i legami che vi legano tutti. Adottare un atteggiamento positivo aiuterà a superare piccoli ostacoli verso nuovi progetti futuri sia a livello sentimentale che familiare. Salute: Se hai deciso di andare a dieta e ritrovare il peso ideale perso, ricorda che tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere prima consultato con il medico. Lavoro: Avere molta energia e una grande immaginazione significa che tutto dovrà essere incanalato correttamente come fa di solito. Tuttavia, in questi giorni potresti avere la sensazione che nulla si stia muovendo sul posto di lavoro o negli affari e l'incertezza potrebbe confonderti. Se preferisci cambiare lavoro in questi giorni avrai tutto a tuo favore per farlo. Denaro: La buona gestione del patrimonio familiare porterà a una situazione materiale che continuerà a migliorare, e avrebbe potuto anche prendere in considerazione l'acquisto di una seconda casa, o di una nuova casa. Non è un buon momento per mettere a rischio i beni nel gioco d'azzardo, né con investimenti finanziari o speculativi con poche garanzie.

Cancro

Amore/relazioni: Cercare la pace interiore è possibile solo se si riesce a circondarsi di silenzio e solitudine; e anche se questo non sarà facile nell'area familiare, troverai sempre tempo e spazio per te stesso. Le risposte che stai cercando si troveranno dentro di te. Le discrepanze con il coniuge saranno una costante, che potrebbe influire sull'armonia e sulla pace nell'area familiare; tutto ciò che fai per il bene della tua famiglia sarà il benvenuto. Salute: Meditazione, contatto con la natura facendo lunghe passeggiate; continuare a coltivare l'intelletto, ma anche lo spirito, saranno le migliori opzioni quando si tratta di sbarazzarsi dello stress accumulato e di alcune preoccupazioni. Lavoro: Se stai cercando un lavoro in questi giorni avrai tutto a tuo favore per trovarne uno, ma a condizione di espandere il raggio d'azione e non limitarti alla tua specialità lavorativa. Se hai già un lavoro dovrai risolvere i problemi di altre persone che apriranno la strada a nuovi contratti, o aziende, a beneficio del gruppo di lavoro. Denaro: Lo stato dei tuoi beni continuerà a migliorare man mano che rimani all'interno di budget di spesa tanto pratici quanto realistici e puoi dare alla famiglia alcuni capricci.

Leone

Amore/relazioni: È importante prestare attenzione agli anziani della famiglia, come genitori, nonni, ecc., E dedicare loro un po 'più di tempo del solito. Migliorare le relazioni con tutte quelle persone che sono sotto la tua responsabilità sarà molto facile se mostri il tuo lato più flessibile e indulgente con i difetti e le carenze di tutti loro. Essere un leader di gruppo significa aprire strade agli altri. Salute: Se hai dubbi sul buono stato della tua salute, sarebbe consigliabile consultare il tuo medico. Evitare l'automedicazione. Lavoro: Le opzioni per una nuova promozione saranno una costante, anche se forse tante opportunità insieme lo travolgeranno; è importante analizzare bene tutte le opzioni ed evitare di sottovalutarne alcune. I colleghi del gruppo di lavoro saranno di grande aiuto quando si tratta di partecipare al successo del nuovo progetto, o business. Nonostante alcuni ostacoli, tutto andrà molto meglio di quanto immaginato. Denaro: Non è consigliabile fare prestiti a persone se non sono completamente fidate, dal momento che potresti essere vittima di una truffa. Ricordate che la carità inizia da se stessi.

Vergine

Amore/relazioni: È importante essere molto moderati in generale, ma soprattutto quando si tratta delle persone che sono sotto la tua responsabilità, come i minori, e persino genitori, nonni, ecc. Non è conveniente dire ciò che pensa tanto nei momenti di euforia, quanto di rabbia, ma è conveniente mostrare il suo lato più moderato. Essere in grado di contare sul tuo partner romantico quando deleghi compiti e responsabilità sarà una buona opzione. Salute: Gli eccessi nel cibo, nelle bevande e nei modi di vita, come lavorare per lunghe ore e riposare poco, presto avranno il loro pedaggio sul buon stato della tua salute e non avrai altra scelta che adottare abitudini di vita molto sane. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Lasciarsi trasportare dalla fantasia e allo stesso tempo tenere i piedi incollati a terra, vi aiuterà a continuare a creare grandi progetti, e aziende, che presto vi rimetteranno nelle posizioni di leadership che meritate. L'ispirazione, i cambiamenti nella sua vita in generale, e la fiducia che sia i suoi colleghi del gruppo che i suoi superiori hanno riposto nel suo buon lavoro, saranno presto sfruttati al meglio. Denaro: Sebbene lo stato dei tuoi beni continui ad aumentare, non è consigliabile lasciarsi trasportare da alcuni impulsi quando si effettuano acquisti, né dalle pressioni di familiari o amici. Ricorda quanto duramente hai lavorato per raccogliere quelle risorse.

Bilancia

Amore/relazioni: Opportunità di iniziare una nuova relazione; o riconciliarsi con il proprio partner, sarà una costante e dovrebbe essere sfruttata, poiché potrebbe essere necessario molto tempo per reintrodursi. L'immagine che sta dando, e gli ambienti lavorativi e sociali in cui si muove, continueranno ad aprire le porte a gruppi più elitari a livello culturale e creativo. È importante dedicare una ragionevole quantità di tempo a te stesso. Salute: Sebbene di solito sia in buona salute, ha anche una certa tendenza ad abusare della sua resistenza e fare troppo affidamento sulla buona fortuna. È importante evitare sbalzi di temperatura perché c'è il rischio di perdita delle difese nel corpo. Lavoro: Nuove idee, e altre provenienti dal gruppo di lavoro, potrebbero sopraffarlo se prima non le organizza in ordine di importanza. Non è consigliabile cercare di coprire più di quello che puoi coprire al lavoro, poiché non sarai sempre in grado di contare sul supporto o sull'aiuto dei tuoi colleghi del gruppo. Riceverai buone notizie su qualche problema di lavoro o di affari. Non dovresti riposare sugli allori; ma vai avanti. Denaro: Anche se la buona fortuna ti sorriderà nell'area materiale, non è consigliabile mettere a rischio i beni familiari, ma essere prudenti è la sua amministrazione come di solito.

Scorpione

Amore/relazioni: I segreti familiari e personali cesserebbero di esserlo se condivisi con qualcuno. Alcuni segreti sarebbe meglio lasciarli dormire eternamente, e guardare avanti e costruire le fondamenta che garantiscono sicurezza e stabilità alla loro famiglia e ai loro cari. La sensazione di solitudine anche quando si è circondati da persone sarà una costante; che ti permetterà di ascoltare il tuo saggio istinto e trovare risposte ad alcune domande molto vecchie, ma allo stesso tempo molto attuali. Salute: È importante trascorrere più tempo all'aria aperta e a contatto con la natura se vuoi liberare la mente e ordinare sia i tuoi sentimenti che i tuoi pensieri. Lavoro: Riflettere, consultare i dubbi con i colleghi del gruppo, e con i superiori, e ascoltare gli altri per ottenere di più dal lavoro di squadra e dal progetto in corso, saranno le priorità della giornata nonostante le tante distrazioni, e alcuni ostacoli, con cui incontrerete. Non è consigliabile mescolare l'amore con il lavoro. Denaro: Tutto ciò che riguarda la vendita di immobili sarà particolarmente favorito.

Sagittario

Amore/relazioni: La tua vita amorosa potrebbe andare in una crisi di conseguenze imprevedibili a causa della poca fiducia che potrebbe esserci nell'altra parte. È importante essere diretti per quanto riguarda le comunicazioni e non lasciare alcun dubbio per un'occasione migliore. E tutto andrà molto meglio del previsto. I più giovani della famiglia avranno bisogno di più attenzione da parte loro Salute: Se stai convalescente da qualsiasi disturbo e hai seguito i consigli del tuo medico, recupererai presto l'energia persa. Se la tua salute è buona, ricorda che adottare abitudini di vita molto sane ti aiuterà a mantenere anche la tua forma fisica. Lavoro: Poter contare sui colleghi del gruppo di lavoro sarà una buona opzione quando si tratta di accettare più impegni e delegare alcuni compiti al gruppo. Il fatto di lavorare come una squadra ha i suoi vantaggi, e sono più degli svantaggi. Dovrai difendere gli interessi della tua azienda, o progetto, o gruppo di lavoro; in quanto vi è il rischio che alcuni cambiamenti in tali aree non siano come previsto. Denaro: C'è il rischio che la loro naturale generosità cerchi di essere sfruttata da alcuni venditori umoristici nel loro ambiente. Va tenuto presente che la carità inizia da se stessi.

Capricorno

Amore/relazioni: La buona fortuna sarà con te per diversi giorni, ma ricorda che quando entrerai nella tua vita dovrai ritrovarti a rendere la vita più facile alla tua famiglia, dedicando più tempo e più attenzione al più piccolo della casa e rimuovendo il ferro da questioni che potrebbero allontanare alcuni dei suoi membri. Non è consigliabile abbassare la guardia, ma mantenerla molto alta. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare problemi di insonnia e difficoltà ad addormentarsi. Lavoro: Se sei disposto a migliorare la vita lavorativa dei tuoi colleghi e la tua, dovrai lottare per quegli interessi e non sarà facile raggiungere gli obiettivi, ma non sarà nemmeno impossibile. Le differenze che li separano dai loro superiori, o persone di influenza e potere, diminuiranno quando inizierai a vedere i successi di un lavoro ben fatto. Denaro: La buona fortuna vi sorriderà anche nell'area materiale e soprattutto se avete deciso di acquistare una nuova casa, o una seconda casa, o un'auto.

Acquario

Amore/relazioni: E se tutto è cambiato a causa dell'influenza delle eclissi, e continuerà a farlo fino alla fine dell'anno, nessuno dovrebbe essere sorpreso che abbia dedicato più tempo alla sua vita personale e familiare e meno al lavoro, ma evitando che sia danneggiato. La vita sociale, culturale e artistica o più creativa, aprirà le porte a nuove esperienze di vita e culturali di cui dovresti approfittare. Ricorda che c'è vita dopo la giornata lavorativa. Salute: Esiste il rischio di allergie stagionali legate ad alcuni alimenti o bevande, che consiglia di consultare il proprio medico. Lavoro: Se sei un libero professionista non dovresti cercare di coprire così tanti impegni perché non sai mai se troverai l'aiuto necessario, o presto ti troverai in un vicolo cieco. Ricorda che le buone intenzioni non sono mai abbastanza. Se lavori per terze parti e come team, è importante delegare alcuni compiti o aiutare i tuoi colleghi, poiché c'è il rischio di incontrare problemi dell'ultimo minuto che saranno difficili da risolvere. Denaro: Avrai buone opportunità di fare investimenti finanziari e speculativi a lungo termine di cui dovresti approfittare, ma sempre consultando gli specialisti nel materiale.

Pesci

Amore/relazioni: Il tempo della riflessione e dell'analisi; e troverai sempre le ore necessarie per questo, nonostante il lavoro e gli obblighi familiari. Dare priorità a ciò che è importante e adattarsi a quell'ordine sarà una buona opzione, ma ricorda che dovrai bilanciarli con l'attenzione alla tua vita familiare e sociale. C'è molto spazio per se stessi; e di sentirsi indipendenti, pur avendo un partner romantico e una famiglia. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare un po 'di nervosismo e persino irritabilità, che dovrebbe essere controllata imparando a rilassarsi e riposare le ore raccomandate per l'età di ciascuno. Lavoro: Lavorare in team ha i suoi vantaggi, e anche se la tua preferenza è quella di farlo da solo, avrai sempre bisogno del calore dei colleghi, di partecipare alle loro idee e di lavorare insieme pensando solo al bene dell'azienda e all'intero lavoro. L'importanza del lavoro, o degli affari, o degli studi nella tua vita ti permetterà di correre il rischio di affrontare progetti molto rischiosi. Denaro: C'è il rischio che la pressione di alcuni membri della famiglia finisca per rovinare il loro budget ben congegnato.