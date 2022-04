Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 aprile 2022, predizioni tutti i segni

Oroscopo Ariete 13 aprile

Amore/relazioni: l’influenza delle eclissi potrebbe portare a sentirsi sotto pressione dalla situazione familiare che sarà difficile da controllare. Evita di desiderare i tempi passati in cui tutto era sotto controllo; o così ora crede da lontano. È conveniente raggiungere accordi e negoziare; ma senza dimenticare che in tutte le trattative entrambe le parti devono cedere terreno. Salute: non è consigliabile ignorare i segnali di avvertimento che il corpo sta inviando. È importante rilassarsi e discutere di eventuali dubbi con il medico. Lavoro: gli sforzi fatti in passato non tarderanno a dare i loro frutti sia che tu sia un professionista indipendente o che lavori in gruppo. Presto inizierai a raccogliere alcune ricompense a livello di promozione, o posizioni di maggiore influenza. È importante canalizzare bene la grande energia che hai o potrebbe traboccare. È tempo di entrare in azione. Efficienza, perseveranza e buone idee saranno i migliori alleati. Denaro: la tua situazione materiale sta migliorando molto. Tuttavia, è consigliabile mantenere la guardia molto alta.

Oroscopo Toro 13 aprile

Amore/relazioni: la giornata nell’area personale sarà intensa e anche gli sbalzi d’umore potrebbero traboccare e sarai irritabile o preoccupato senza una ragione apparente. È importante affrontare tutto ciò che ti preoccupa, che si tratti di persone o situazioni. Gli ostacoli saranno una costante, ma non va dimenticato che i peggiori sono quelli che ci si crea. Salute: è importante trascorrere più tempo all’aria aperta praticando sport o godendosi la natura per liberare la mente e organizzare i pensieri. Lavoro: Molte cose sono successe in poco tempo e una volta terminato il passaggio da un atteggiamento all’altro, potresti iniziare ad apprezzare di più, e meglio, tutto ciò che è stato realizzato finora sul lavoro, ma anche nell’area personale. Tutto verrà a suo tempo; e non sarà né prima né dopo; che consiglia di avere pazienza e fare affidamento sulla buona fortuna. Denaro: è un buon momento per organizzare una strategia finanziaria in base al nuovo reddito e anche alle nuove spese.

Oroscopo Gemelli 13 aprile

Amore/relazioni: così come l’ambiente nell’area familiare, è conveniente essere molto pazienti ed evitare di dire l’ultima parola. E prima che le tensioni continuino ad aumentare, converrebbe scaricare tutto ciò che preoccupa sul partner sentimentale, o sulle persone di fiducia. Quando pensi che una situazione non possa essere risolta, è meglio allontanarsi da tutto e aspettare che le tempeste si plachino. Salute: quando lo stress aumenta, è meglio praticare sport o fare lunghe passeggiate, oltre a rilassarsi e meditare. Lavoro: Le sfide saranno una costante e solo se ti fidi della tua esperienza e del buon lavoro potrai affrontarle con o senza l’aiuto dei tuoi colleghi del gruppo di lavoro. Non è consigliabile lasciare alcune faccende in mano a persone impreparate, o poco disposte a correre rischi, poiché ci sono molti interessi in gioco e non solo materialmente, ma anche il prestigio dell’azienda. Soldi: È consigliabile essere molto cauti in termini di investimenti finanziari o speculativi, poiché si rischia di essere ingannati da alcune persone senza scrupoli.

Oroscopo Cancro 13 aprile

Amore/relazioni: la fiducia si guadagna nel tempo e mostrando lealtà quando sorgono crisi personali. E non tutti gli amici che affermano di esserlo saranno all’altezza della situazione. Il tuo senso della realtà prevarrà sempre su ciò che vorresti fare o ottenere. E quello che accadrà alla fine sarà più vantaggioso di quanto pensassi. Anche se all’inizio potrebbe non sembrare. Salute: lo stress accumulato potrebbe venire fuori attraverso l’emicrania o la sciatica, che dovrebbero ricevere le cure mediche necessarie. Lavoro: i cambiamenti non saranno come ci si aspetta, ma se vengono analizzati bene, si renderanno conto che sono molto migliori. Non conviene stare alla superficie delle cose, né dei compiti, né dei nuovi progetti, ma conviene approfondire. E una volta verificato, conviene non sottovalutare nulla, ma accettare tutto. Denaro: l’area finanziaria continuerà a crescere.

Oroscopo Leone 13 aprile

Amore / relazioni: tutto ciò che riguarda l’area sentimentale sarà molto favorito. Viaggi, escursioni, passare più tempo con la famiglia e gli amici aiuteranno le pressioni interne a scomparire; Non ci sono limiti più difficili da superare di quelli che ciascuno impone. È tempo di guardare avanti e diventare un esempio da seguire. Salute: in caso di dubbi sulla salute, è meglio consultare un medico. E nel frattempo sarebbe meglio passare più tempo all’aria aperta. Lavoro: C’è il rischio di non avere una mente critica e quindi di essere ingannati da alcune persone senza scrupoli quando si tratta di intraprendere affari, o di sottoscrivere impegni, senza le garanzie necessarie. Potresti anche essere imbrogliato da alcuni partner se avessi un’azienda. Non è consigliabile fidarsi così tanto di persone che non hanno ancora dimostrato la loro lealtà; la prudenza è una virtù che, se applicata bene, salva molti problemi. Denaro: è tempo di dividere i profitti, o l’eredità, o i profitti di un’azienda di famiglia; La cosa più consigliabile sarebbe raggiungere accordi in privato.

Oroscopo Vergine 13 aprile

Amore/relazioni: i piccoli in famiglia potrebbero aver bisogno di più attenzioni del solito. È importante trascorrere il massimo tempo con loro, e soprattutto se l’orario di lavoro non lo consente. È un buon momento per prendere decisioni sul tuo modo di vivere e su cosa vuoi cambiare al riguardo. Ma senza dimenticare che è importante iniziare cambiando il tuo atteggiamento verso punti di vista e prospettive più ampi. Salute: Non è facile adattarsi alle discipline necessarie per mantenersi in buona forma fisica ed emotiva; tuttavia, tutti gli sforzi fatti in questo senso saranno sempre utili. Lavoro: le discrepanze all’interno del gruppo di lavoro possono essere risolte se ciascuno dei suoi membri ha fornito una motivazione. I conflitti scompariranno poiché viene data priorità al bene dell’opera nel suo insieme. E il prestigio dell’azienda. È un buon momento per dare forma a quei progetti che sono stati in mente per molto tempo. Soldi: Prima di fare qualsiasi acquisto importante, è bene ricordare che non è tutto oro quel che luccica.

Oroscopo Bilancia 13 aprile

Amore/relazioni: non importa quanto cerchi di chiudere il tuo cuore a nuove relazioni romantiche, non sarà raggiunto se appare qualcuno di molto speciale. In ambito familiare non conviene dire quello che si pensa, ma pensare a quello che si dice; C’è il rischio di danneggiare le sensibilità. Non sarà facile bilanciare l’equilibrio emotivo se prima non rifletti su una maggiore flessibilità e indulgenza verso tutti, ma anche verso te stesso. Salute: lo stress accumulato e il superlavoro potrebbero causare emicrania. Rilassarsi con una certa frequenza sarà un buon modo per evitarli. Lavoro: l’esperienza ci ha insegnato a rafforzare le relazioni con i colleghi poiché avranno sempre bisogno l’uno dell’altro e viceversa. E nel frattempo, è conveniente circondarsi di coloro che sono più motivati ​​e disposti a continuare a mantenere le posizioni di leadership professionale che è costata tanta fatica raggiungere. Avere la volontà di riuscire non sarà sufficiente. Denaro: mantenere l’equilibrio nell’area materiale non sarà facile se le discrepanze continuano con il tuo partner sentimentale durante gli investimenti finanziari o speculativi.

Oroscopo Scorpione 13 aprile

Amore/relazioni: i legami con la famiglia in generale continueranno ad aumentare ea rafforzare i legami che li uniscono; sanno tutti che alla fine si sosterranno e si aiuteranno a vicenda, nonostante i loro innumerevoli disaccordi e scontri. Forse è per questo che dicono quello che pensano, senza pensare a quello che dicono. Non è consigliabile lasciarsi trasportare da qualcosa, o da qualcuno, se non si è d’accordo. Attenersi ai principi più elementari sarà l’opzione migliore, e forse l’unica. Salute: il sistema scheletrico potrebbe essere alquanto indebolito e causare disagio o dolore intermittente. Sarebbe opportuno consultare il medico. Lavoro: le opportunità di trovare lavoro saranno grandiose. Saranno inoltre favoriti gli esami, le prove attitudinali e formative. I cambiamenti sul posto di lavoro spingeranno i limiti della creatività e alcuni progetti molto innovativi potrebbero essere rilasciati in passato, ma non ora. Soldi: Non è consigliabile mettere a rischio i beni familiari; ma cercare nuove forme di investimento e di risparmio a lunghissimo termine.

Oroscopo Sagittario 13 aprile

Amore/relazioni: le questioni sentimentali saranno molto favorite nelle relazioni recenti; e con alcuni alti e bassi nei rapporti già instaurati. Tutto dipenderà dall’atteggiamento che ognuno adotta. È importante mantenere la cerchia di amicizia, contatti culturali e sociali, indipendentemente dal fatto che tu abbia un partner romantico o meno. Un buon modo per evitare di dover recuperare il terreno personale perso è non mollarlo. Salute: Seguire una dieta sana richiede molta forza di volontà e grande disciplina che non tutti sono disposti a seguire, poiché le tentazioni continueranno ad essere grandi. Lavoro: essere moderati in generale ti aiuterà a non prendere decisioni affrettate o a dire cose di cui poi ti pentirai. Nell’area del lavoro ci sono molte persone che dipendono dalle decisioni che vengono prese e non ci sarà spazio per rettificare poiché sono in gioco molti interessi personali e professionali. Non è facile prendere le decisioni giuste quando da esse dipendono tante cose, e solo con molto buon senso e privilegiando il bene dell’azienda e dei colleghi si può fare la cosa più conveniente. Denaro: è importante monitorare attentamente le spese per tenerle sotto controllo ed evitare di vivere al di sopra delle proprie possibilità.

Oroscopo Capricorno 13 aprile

Amore/relazioni: Il solito trambusto familiare potrebbe causare qualche irritazione e un po’ di stress, che consiglia di prendere le distanze da ogni fonte di conflitto e rilassarsi facendo una passeggiata in campagna o in spiaggia, o meditando in solitudine e silenzio. Conviene mettere da parte alcuni preconcetti che forse non consentono di ampliare prospettive e punti di vista. Il convenzionale deve adattarsi ai nuovi tempi, e non il contrario. Salute: è importante godersi il tanto necessario tempo libero quando sembra che il mondo intero si sia alleato con te. Lavoro: la pazienza è una grande virtù che dovrebbe essere applicata in tutti gli ambiti della vita, ma soprattutto nel lavoro e negli affari, poiché non è mai facile controllare un gruppo di persone molto vario rispetto a un gruppo familiare in cui sono condivisi molti legami emotivi. È tempo di fare passi avanti e correre dei rischi di fronte a nuovi progetti e aziende. La buona fortuna sorriderà agli audaci. Denaro: nessuno meglio di sé si prenderà cura degli interessi della famiglia, dell’azienda o degli affari.

Oroscopo Acquario 13 aprile

Amore/relazioni: L’area sentimentale sarà ancora una volta il miglior rifugio che si potrebbe trovare quando si crede che il mondo intero abbia cospirato contro di lui. Ciò significa che stai raggiungendo il limite di resistenza e devi fare una pausa o una vacanza. È importante mettere in ordine i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, la vita dei membri della famiglia nel suo insieme e la tua. E poi sarai in grado di sbarazzarti dei pensieri cupi. Salute: sarebbe molto più salutare praticare sport o fare lunghe passeggiate che condurre una vita troppo sedentaria e al chiuso. Lavoro: potresti non sentirti qualificato per assumere nuovi compiti o responsabilità, ma se ti fidi della tua esperienza e del buon lavoro in generale, ti renderai presto conto che puoi affrontare questa e altre sfide. E dovrai solo circondarti dei collaboratori più adatti. Denaro: se lo stato del patrimonio lo consente e viene speso un ragionevole lasso di tempo, si possono trovare offerte su tutti i tipi di acquisti di maggior valore.

Oroscopo Pesci 13 aprile

Amore/relazioni: Evolversi lasciandosi trasportare dall’influenza delle eclissi non significa lasciare da parte tutte le persone a cui tieni, né abbandonare i principi più elementari, né tutto ciò che ti ha reso quello che sei oggi, ma che si tratta continuando ad aggiungere cose nuove a tutto ciò che già si conosce per continuare a costruire la vita di ciascuno. Salute: potrebbe esserci una perdita di difese nel tuo corpo e ti senti un po’ affaticato o hai difficoltà a concentrarti. Lavoro: la tendenza ad assumere più compiti di quelli che si possono effettivamente svolgere potrebbe portare a chiedere aiuto agli altri membri del gruppo e persino agli amici. E tra tutti evita che cada in un vicolo cieco. È importante ricordare che la buona volontà è una cosa e la dura realtà un’altra. Non è conveniente rimanere sulla superficie dei nuovi progetti poiché potrebbero riservare delle sorprese inaspettate. Soldi: Sebbene lo stato dei beni sia sano, sarebbe opportuno essere prudenti con le spese poiché dovrai affrontarne altri che non possono essere evitati.