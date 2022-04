Oroscopo Branko domani 14 aprile 2022: Previsioni ariete, toro, gemelli e cancro

Ariete

Amore/relazioni: È un buon momento per appianare gli spigoli e fare pace con la coppia sentimentale, ma anche con l’ambiente familiare e con se stessi. Sono successe molte cose in poco tempo; è tempo di guardare avanti e non indietro. Prendersi del tempo per riflettere ti aiuterà ad apprezzare le piccole cose di ogni giorno, piuttosto che desiderare ciò che gli altri hanno. Salute: Rimanere all’interno di abitudini di vita sane richiede di fare alcuni sacrifici nel cibo e nelle bevande, ma allo stesso tempo praticare la moderazione, in quanto sarà ancora il miglior alleato. Lavoro: Se non si hanno le idee molto chiare, non è consigliabile prendere decisioni che possano influenzare non solo il gruppo di lavoro, ma anche l’azienda, e il prestigio professionale e personale. Forzare i testamenti o prendere scorciatoie potrebbe rivoltarsi contro di esso. È tempo di nuotare a favore della corrente e non contro di essa. Gli sforzi per adattarsi e imparare nuovi compiti pagheranno molto presto. Denaro: Non è consigliabile mescolare questioni sentimentali con materiali, né affari con amicizie, poiché tutti potrebbero essere danneggiati.

Toro

Amore/relazioni: Non c’è problema o straniamento che non possa fissare un po ‘di romanticismo nella relazione romantica. La vicinanza dell’eclissi lunare inviterà a migliorare le comunicazioni in questo e in altri ambienti. I cambiamenti nelle regole di coesistenza non dovrebbero essere lasciati per dopo; tutto ciò che viene fatto a favore della famiglia sarà il benvenuto, anche se non è compreso. Salute: C’è il rischio di perdita delle difese nel corpo a causa di uno stress eccessivo, che potrebbe causare cadute, o contrattempi, che avrebbero potuto essere evitati. Lavoro: È un buon momento per cambiare lavoro; o luogo di lavoro all’interno della stessa azienda. È anche un buon momento per cercare un lavoro se non è stato ancora raggiunto. Non è consigliabile far volare troppo l’immaginazione, né le illusioni, se i piedi non sono tenuti molto ben incollati al terreno della realtà. Essere fedeli a se stessi, oltre ai principi più elementari, sarà ciò che continueranno ad aprirsi più porte alle opportunità di promozione. Denaro: Anche se le spese sono aumentate, anche le entrate lo faranno, il che raccomanda di essere prudenti in tutto ciò che riguarda l’area materiale.

Gemelli

Amore/relazioni: Le tensioni aumenteranno nell’area familiare e sarà difficile contenerle. Se devono essere prese decisioni drastiche e difficili, dovrebbero essere prese nonostante le discrepanze e le ribellioni. Nessuno meglio di se stesso si prenderà cura della famiglia e dei suoi interessi. L’avvicinarsi dell’eclissi lunare potrebbe invitare più riposo e relax. Salute: Se alcuni impulsi possono essere contenuti, siano essi negativi o positivi, gli sbalzi d’umore possono essere contenuti. È un momento di riflessione e di analisi. Risolvere i problemi dei compagni servirà ad adempiere agli impegni acquisiti. Essere qualcosa di visionario significa anticipare ciò che sta per accadere, e questo crea più responsabilità verso gli altri, oltre alla propria. Le opzioni per una nuova promozione continueranno ad aumentare con il passare del mese. Denaro: Lo stato delle attività continuerà ad aumentare se tale linea di investimento finanziario e risparmio viene mantenuta come prima.

Cancro

Amore/relazioni: Preoccupazioni e problemi familiari potrebbero confondere un Cancro già molto astratto dall’influenza delle eclissi. I problemi di comunicazione continueranno ad aumentare almeno fino a quando non saranno trascorsi alcuni giorni. E dopo il tempo speso su se stessi, le responsabilità familiari potrebbero occupare tutta l’attenzione. Non è conveniente dire quello che si pensa; ma pensa a ciò che viene detto. Salute: Essere in buona forma fisica significa seguire le stesse discipline che tanto hanno aiutato a preservare la buona salute. Lavoro: I cambiamenti nel settore di lavoro potrebbero portare a nuovi impegni e responsabilità diversi da quelli già noti; tutto ciò servirà a testare fino a che punto i limiti di ciascuno raggiungono. Ricevere il supporto di influencer e amici aiuterà a trovare i finanziamenti necessari per realizzare progetti molto ambiziosi. Denaro: Essere pratici e realistici significa valorizzare nella sua giusta misura i premi ricevuti per un lavoro ben fatto; ma serve anche a evitare di vivere al di sopra dei propri mezzi.