Oroscopo Paolo Fox domani 14 aprile 2022: Previsioni leone, vergine, bilancia e scorpione

Leone

Amore/relazioni: È tempo di organizzare la famiglia giorno per giorno, ma sempre con il supporto della coppia sentimentale in modo da formare un blocco di fronte al resto dei membri della famiglia. Gli anziani della famiglia, come genitori, nonni, ecc., potrebbero dare ottimi consigli grazie alla loro esperienza e al loro buon senso; anche se non sempre vengono ascoltati come meritano. Non ci sarà spazio di manovra per rettificare, il che raccomanda di essere molto cauti nel prendere decisioni. Salute: La fatica accumulata prenderà presto il suo pedaggio con difficoltà di concentrazione, che raccomanda non solo di rilassarsi con una certa frequenza, ma di adottare abitudini di vita molto più sane. Lavoro: Sarebbe opportuno essere attenti alle opportunità che si presenteranno in questi giorni e che non dovrebbero essere sottovalutate, poiché potrebbero aiutare a continuare a optare per posizioni di maggiore rilevanza e influenza. Valorizzare il dono dell’eloquenza, e le capacità diplomatiche, servirà a compiere i necessari passi in avanti e recuperare parte della visibilità professionale che si sarebbe potuta perdere in passato. Denaro: Le transazioni e le speculazioni relative al settore immobiliare saranno molto favorite.

Vergine

Amore/relazioni: I dubbi potrebbero invadere il buon andamento della relazione sentimentale, che raccomanda di non lasciarsi trasportare da pensieri negativi e di confidare che presto si recupererà la fiducia e il calore che si sarebbero potuti perdere. È importante recuperare l’energia perduta, ma allo stesso tempo continuare a nutrire l’area intellettuale e spirituale. L’equilibrio tra corpo, mente e spirito, aiuterà ad armonizzare non solo il mondo interiore, ma anche quello esteriore. Salute: Mantenere una buona forma fisica significa seguire una serie di discipline molto specifiche ma anche molto sane. È importante mantenere la moderazione nel cibo e nelle bevande e dedicare più tempo a se stessi. Lavoro: È un buon momento per ripresentare un vecchio progetto che ai suoi tempi non ha avuto la necessaria accettazione. Essere innovativi ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi, ed è per questo che è consigliabile avere molta pazienza e non dare nulla per perso o dimenticato. Basterà credere in se stessi e circondarsi di un team adatto per continuare a muoversi verso nuovi traguardi. Denaro: Nessuno meglio di se stesso sarà in grado di organizzare e gestire il patrimonio familiare che è costato tanti sforzi per continuare ad aumentare. C’è il rischio che l’interferenza di terzi finisca per rovinare il budget iniziale ben preparato.

Bilancia

Amore/relazioni: Mentre ci avviciniamo alla prossima eclissi lunare, la necessità di fare più vita sociale e culturale aumenterà. È importante organizzare l’agenda personale stabilendo nuove priorità. E solo se si raggiungono accordi con il resto dei membri della famiglia sarà possibile godere del tempo libero e indipendente di cui ognuno ha bisogno. Le comunicazioni con l’ambiente familiare continueranno a migliorare, anche se non tanto quanto raccomandato. Salute: Essere convalescenti da qualche disturbo significa che avrai avuto il tempo di meditare e di pianificare i cambiamenti che vuoi fare nella vita d’ora in poi. È importante seguire i consigli forniti dal medico ed evitare l’automedicazione. Lavoro: Il fatto di non essere d’accordo con i colleghi del gruppo di lavoro, o con i superiori, significa che i progetti continuano il loro buon andamento e che tutte le idee e le modifiche che servono a migliorare la qualità del prodotto saranno sempre benvenute, anche se non sembra così. La diplomazia, il dono dell’eloquenza e la pazienza saranno i migliori alleati quando si tratterà di trasformare il negativo in positivo. Denaro: Non è un buon momento per intraprendere riforme o cambiamenti nella casa di famiglia troppo grande senza prima aver trovato le migliori offerte sul mercato. La fretta non è un buon consiglio.

Scorpione

Amore/relazioni: Mantenere l’equilibrio tra l’una e l’altra area della vita sarà molto più facile se vengono stabilite le priorità personali, ma evitando che l’area di lavoro sia danneggiata. Le avventure sentimentali potrebbero non essere così soddisfacenti come si pensava in precedenza; soprattutto se si tenta di colmare alcune lacune interne. Dedicare più tempo alla famiglia e ai propri cari ti aiuterà a conoscerli meglio e viceversa. La condivisione delle opinioni contribuirà a sviluppare di più e meglio un atteggiamento conciliante. Salute: Essere in buona forma fisica significa godersi il tempo libero necessario per se stessi. Tuttavia, sarebbe conveniente bilanciare quell’equilibrio con più tempo di riposo e relax. Lavoro: Le pressioni che potrebbero essere ricevute dall’ambiente di lavoro potrebbero aumentare lo stress e perdere la capacità di concentrazione, il che danneggerebbe il buon funzionamento dei progetti e la loro uscita sui mercati. È importante evitare questi tipi di distrazioni in quanto potresti non avere tanto tempo per adempiere ad alcuni impegni. I malintesi saranno un po ‘più comuni del solito. E per evitarli niente di meglio che essere molto chiari e diretti nelle comunicazioni. Denaro: Per garantire il futuro della famiglia, o dell’azienda, sarebbe meglio stabilire piani di risparmio e di investimento a lunghissimo termine. È importante seguire i consigli forniti dagli specialisti del settore.