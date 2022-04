Oroscopo Paolo Fox domani 14 aprile 2022: Previsioni ariete, toro, gemelli e cancro

Ariete

Amore/relazioni: In questi giorni l’Ariete senza un partner romantico avrà tutto a loro favore per iniziare una relazione stabile. Tutto potrebbe partire da un’amicizia; e passare a qualcos’altro. Il più giovane della famiglia avrebbe bisogno di più attenzione. Non si tratta solo di apportare cambiamenti nella vita degli altri, ma anche nella propria. Salute: Ariete convalescenza da qualche disturbo, e se hanno seguito il consiglio dato dai loro medici, recupereranno presto l’energia persa. Adottare un atteggiamento positivo sarà una buona opzione. Lavoro: Un lavoro ben fatto e vantaggioso per il business continuerà ad essere la chiave che apre più porte a posizioni di responsabilità e capacità decisionale. Sebbene lo spirito perfezionista di questo segno non sia mai del tutto soddisfatto di ciò che fa, chi lo conosce sa apprezzare i suoi meriti sia personalmente che professionalmente. Non tutti i cambiamenti saranno di gradimento dell’Ariete, perché sicuramente questo li avrebbe resi migliori, ma tutti finiranno per avvantaggiarlo. Denaro: Se lo stato delle finanze familiari lo consente in questi giorni tutto ciò che riguarda l’acquisto e la vendita di immobili e proprietà sarà molto favorito.

Toro

Amore/relazioni: La casa, la famiglia e tutto ciò che riguarda i propri cari saranno ancora il miglior rifugio che potresti trovare quando le cose nel resto delle aree non vanno come previsto, o come desiderato, o entrambi. Trovare la pace in quel nucleo, nonostante il solito trambusto, sarà il miglior balsamo che potrebbe essere applicato quando si tratta di rimuovere il ferro da alcuni problemi e risolvere i problemi di altri. Salute: L’eccesso di preoccupazioni e un po ‘di stress potrebbero risvegliare qualche vecchio disturbo di origine nervosa e che potrebbe essere evitato imparando a rilassarsi. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Trovare l’equilibrio tra un’area e l’altra non sarà facile, soprattutto quando ci sono tanti cambiamenti nell’aria e quelli che continueranno ad apparire in futuro. Tuttavia, non c’è nulla al mondo che sfugga a un visionario toro, e solo con molta pazienza e il dono dell’eloquenza, sarà in grado di riprendere il controllo del gruppo di lavoro e metterlo in funzione il prima possibile. È tempo di espandersi, di attraversare i confini, di superare i limiti interni a livello di l avoro. Denaro: Le promozioni, e più responsabilità sul lavoro, saranno una fonte di nuove entrate che un Toro disciplinato sarà responsabile di organizzare e gestire correttamente nonostante le proteste di alcuni membri della famiglia.

Gemelli

Amore/relazioni: Non si tratta di trascorrere più tempo nella casa di famiglia, ma di rendere quel tempo più intenso. I cambiamenti guidati dalle eclissi eviteranno di cadere negli stessi errori del passato, ma non prima di aver pianificato quei cambiamenti pensando sempre a migliorare la qualità della vita sia propria che familiare. Gli alti e bassi nella relazione sentimentale diminuiranno, ma non scompariranno. Salute: Il ritmo della vita potrebbe continuare ad aumentare se non è possibile organizzare l’agenda del giorno e adattarsi ad essa. C’è il rischio di perdita delle difese nel corpo e ciò potrebbe causare mancanza di concentrazione e un po ‘di affaticamento. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Avere una grande intuizione servirà ad essere un visionario che è in anticipo sui tempi. È importante circondarsi di colleghi tanto preparati quanto motivati, poiché i progetti che appariranno richiederanno molta pazienza e buon lavoro. Le qualità professionali dei Gemelli saranno riconosciute di nuovo, anche se questo può suscitare un po ‘di invidia e persino gelosia a cui non dovresti prestare attenzione. Denaro: Essere un buon gestore di beni di famiglia, e di affari, porterà prima o poi a cambiare casa, o ad acquistare una seconda casa. Va ricordato che la fretta non è un buon consigliere.

Cancro

Amore/relazioni: È importante evitare ogni tipo di limite a livello personale poiché potresti cadere in un mare di dubbi prima di prendere decisioni, soprattutto se influenzano il nucleo familiare. Essere introversi e poco espansivi quando si tratta di parlare di problemi, o piani per il futuro, potrebbe rivoltarsi contro di esso se si presume che i messaggi siano arrivati dove avrebbero dovuto. È tempo di affrontare, esporre, esprimere la nostra opinione e partecipare a tutto ciò che riguarda il gruppo familiare. Salute: Le allergie stagionali potrebbero interessare il tratto respiratorio superiore. Non è consigliabile abbassare la guardia per quanto riguarda i trattamenti medici; ma per mantenerlo molto alto. Lavoro: Sarebbe opportuno che prima di esporre qualsiasi idea fosse molto ben definita, poiché potrebbe non esserci spazio di manovra per cambiarla. Essere più vicini a una nuova promozione per i suoi meriti significa essere molto più prudenti quando si prendono decisioni, poiché un errore di massa potrebbe rovinare i successi ottenuti in passato. Denaro: Sebbene lo stato dei beni continui a salire, è consigliabile rimanere molto prudenti nelle spese ed evitare di farsi ingannare da alcuni senza scrupoli quando si tratta di investimenti finanziari o speculativi.