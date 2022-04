Oroscopo Branko oggi mercoledì 13 aprile 2022: lo zodiaco migliore per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Ariete 13 aprile

AMORE/LAVORO: forti con i vostri nemici riuscirete a chiarirvi e ritornare al timone della nave della vita. I dipendenti possono sperare su rinnovi contrattuali e nuovi inizi. Notizie giungono a voi e sono anticamera di un cambiamento imminente. Le stelle vi proteggono e vi chiedono di essere indulgenti con familiari ed ex partner che chiamano la vostra comprensione.

Oroscopo Toro 13 aprile

AMORE/LAVORO: Mercurio nel segno vi aiuta a ricevere quella notizia utile alla vita professionale e di coppia. La compravendita immobiliare giunge al termine e tante saranno le opportunità per avanzare negli affari per i liberi professionisti. Ottime le opportunità di dire addio al passato anche in caso di contenzioso giuridico, i pianeti sono a vostro favore.

Oroscopo Gemelli 13 aprile

AMORE/LAVORO: momento di tensione con qualcuno della famiglia. La grinta non manca e alcune diatribe potrebbero sorgere con i figli o con il partner. Anche la coppia deve ritrovare il giusto feeling ed equilibrio. Molti dovranno fare i conti con un socio che non è più in linea con il proprio operato. Rinnovamenti previsti per i dipendenti, e piccoli spostamenti per chi cerca relax.

Oroscopo Cancro 13 aprile