Oroscopo Branko domani 18 aprile 2022, previsioni della giornata

Ariete

Con le energie che dicono addio questa settimana al tuo lato emotivo, puoi ancora sentire i resti di un peso interiore, ma nulla che ti fermi. Cerca di capire da dove viene una certa insicurezza e perché agisci nel modo in cui agisci in determinate situazioni. Rimanete sintonizzati nei vostri sogni, alcune buone intuizioni possono venire attraverso di loro.

Toro

Post-eclissi nel tuo segno porta cambiamenti per i prossimi sei mesi. È inutile controllare l’evoluzione, succede – ma prima, molte lacrime e trame tendono a circondarti. Liberati dalle baracche interiori e apriti alle nuove possibilità che l’universo porta.

Cancro

Il tuo settore di lavoro e di routine ottiene un enorme movimento questa settimana, con un sacco di movimento e cose da completare. Con questo, la salute richiede un po ‘di attenzione in modo che l’ansia o il laccio ti appesantiscano. Un progetto può ottenere nuovi capitoli, ma trovare un equilibrio quando decide: non pensare troppo velocemente o analizzare troppo. Valuta cosa è meglio e cosa ti dice la tua intuizione.

Gemelli

La settimana inizia con la Luna nel suo segno portando un po’di dubbio e incertezza nel cuore, ma niente che una mente forte non possa invertire questa energia. Molte idee ti circondano, ma sanno come separare ciò che ti contribuisce davvero.

Leone

Momento di maggiore cura di sé e un certo ottimismo vi invaderà nei prossimi giorni. Sarete in un’energia di maggiore connessione con la spiritualità, godetevi molto queste intuizioni. Alcune “coincidenze” ti metteranno su percorsi molto importanti per la tua essenza, resta sintonizzato

Vergine

Alcune questioni legate al settore personale acquistano forza questa settimana, facendoti rilasciare le baracche di “provare” per controllare ciò che non dà. Godetevi i giorni successivi per bilanciare le emozioni, non date tanta importanza a ciò che non ha. Giorni eccellenti per far muovere il tuo corpo, scegli anche di rilassarti.

Bilancia

L’energia solare illumina il tuo settore delle comunicazioni e, se ti trovi in quell’area, puoi ottenere più attenzione che mai questa settimana. Inviti, celebrazioni, momenti per condividere le tue conoscenze: tutto è a porte aperte. Grandi giorni per te per mettere la testa e il cuore in allineamento, basta volerlo.

Scorpione

Con il sole che dice addio al suo segno e un post-eclissi che agisce direttamente intorno, è impossibile vedere mari così calmi. Ma con questo boom energetico nel cielo, la tendenza è che questioni che sono state difficili da vedere e vissute sono diventate nuovi capitoli. Non pubblicare la rigenerazione dei sentimenti, accogli ciò di cui hai bisogno e vai avanti. Buoni sentieri sorgono per coloro che sono disposti!

Sagittario

La pittura solare di questa settimana in giro ti porta una ricarica di cura di sé, luminosità e stima, oltre a un certo ottimismo che invade. Sarai più determinato a fare le cose di cui hai bisogno, senza partire per dopo. Rifletti su ciò che non vuoi più sperimentare nella tua vita e preparati per i cambiamenti che verranno. Non aver paura del nuovo.

Capricorno

Un’opposizione tra Venere, nel suo segno, e la Luna di questa settimana, delinea questioni robuste da sperimentare e parlare, specialmente per quanto riguarda l’amore. Smetti di cercare di nascondere certi sentimenti e verità, le stelle sono pronte a mostrarti ciò che è veramente reale – ed è qui che devi aggrapparti per andare avanti.

Acquario

Fai attenzione all’esagerazione questa settimana. Sei venuto da giorni confusi, affrettati e un sacco di fatturazione interna ed esterna. Prenditela comoda con le prossime decisioni, non dovete sentire il peso del mondo sulla schiena. Prenditi molta cura del tuo mentale, perché è lui che ti guiderà attraverso le intuizioni e le decisioni di questa settimana.

Pesce

Una forte energia questa settimana ti mette in uno stato di percezione di tutto ciò che potrebbe cambiare nei prossimi giorni, specialmente nella tua carriera. È tempo di analizzare ciò di cui hai bisogno per assumere atteggiamenti nuovi e prosperi nei confronti dei miglioramenti. Non lasciare che un’intuizione passi anche nuove mosse per te, vai senza paura!