Oroscopo Branko domani 17 aprile 2022: Previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia

L’universo decide di dare una piccola spinta alla fine del 2021 portando nuove e prospere energie legate alla carriera e al denaro. Qualcosa di a lungo atteso o che hai considerato da chiuso può tornare portando sollievo e nuove circostanze per vivere oggi ciò che hai al meglio. Parcheggia una mente un po ‘agitata e fidati.

Scorpione

Energia che cambia nell’aria. Goditi l’ultimo tratto del 2021 per mettere il tuo cuore in ordine con i tuoi prossimi passi. Per quanto sia difficile farti uscire da determinate zone di comfort, questo è il momento di fare affidamento un po ‘di più sui miglioramenti che puoi ottenere.

Sagittario

Momenti un po’ più interiorizzati questa settimana ti portano un desiderio di cambiamento. Tuttavia, è necessario riequilibrare i sentimenti e andare avanti: quest’ultima settimana può portare potenti intuizioni sui tuoi prossimi passi verso ciò che vuoi veramente.

Capricorno

Gli ultimi giorni dell’anno portano soluzioni a menti irrequiete. Non disperare al lavoro per ora, è tempo di prendersi una pausa dai progetti e dalle risoluzioni più urgenti. Prenditi il tempo per rivalutare i percorsi e tracciare i percorsi per i tuoi sogni. Prenditi cura anche della tua salute, non logorarti troppo. Alcune risposte alle domande che ti infastidiscono si presenteranno, fai attenzione ai segni.

Acquario

Anche nel tratto finale, Saturno, assegnato nel suo segno, pianifica una battaglia con Urano, il suo pianeta reggente, e le sfide vissute durante l’anno iniziano ad avere senso ora. Cerca di sperimentare tutto ciò in cui credi in modo più responsabile nella tua vita, facendo ciò che è giusto, non scappando dagli impegni, specialmente con te stesso. L’ineperazione è reale, ma non perdetevi in essa.

Pesci

Dopo 12 anni, Giove, il pianeta della buona fortuna, entra nel suo segno a cui rimarrà fino alla fine del 2022. Questo è il momento di aprire le braccia alla vostra fede e di confidare un po’ di più in tutto ciò che state costruendo. La tua determinazione e intuizione possono portarti molto successo, fiducia!