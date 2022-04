Oroscopo Branko oggi sabato 16 aprile 2022

Bilancia

Giornate di maggiore interazione nel rapporto, con la definizione di alcuni in sospeso in questo settore. Puoi finalmente trovare l’equilibrio nel risolvere alcuni problemi del passato: Saturno ti dà la benedizione di vedere meglio. Se sei alla ricerca di un nuovo amore, l’universo può dare quel piccolo coraggio nell’iniziare questo processo lì.

Scorpione

Alla fine della settimana, un partenariato commerciale può richiedere un po ‘più di dialogo nelle decisioni. Anche le relazioni chiedono questo, poiché ci sono alcune cose che sono state irrisolte e non sono state digerite tanto. Se escono, non perdere l’occasione di risolverlo.

Sagittario

Settimana intensa intorno. Con così tanta fretta, importanti problemi di risoluzione possono passare battuti, principalmente legati alla tua casa e alla struttura familiare. Potresti voler prendere un po ‘in profondità, perché così tanta eccitazione può lasciarti un po ‘perso. Le cose non sono sempre come sono, forse è necessario dare uno sguardo un po ‘più realistico prima di interpretare le situazioni che si presentano.

Capricorno

Venere rimane retrograda nel tuo segno, ma questa settimana ti porta un po ‘di calore con buone e reali possibilità di promuovere alcuni cambiamenti interni. Il tuo subconscio ti ha chiesto di rassegnarti il passato e cambiare certi panorami – e questa settimana hai questa opportunità. Fai attenzione a ciò che senti e cerca i modi migliori per cambiare ciò di cui hai bisogno.

Acquario

Alla fine della settimana, Mercurio entra nella sua prima retrogradazione dell’anno 2022, nel suo segno, e metterà un piede sul freno – anche se non ti piace. Cogli l’occasione per raffreddare la testa e ripensare ai prossimi percorsi: cosa ha senso per te ora o cosa non ha senso per te. Attenzione alla comunicazione: analizzate bene se ciò di cui state parlando è in realtà ciò di cui volete parlare.

Pesci

Non perdere l’equilibrio quando si tratta di questioni finanziarie questa settimana. Possono sorgere alcuni alti e bassi, ma con pazienza e discernimento le cose prendono nuove direzioni. Fai attenzione alle esagerazioni e al pensiero pessimista che possono sorgere e trasformare una palla di neve nella tua energia. Tieni con te solo ciò che è sotto il tuo controllo: puoi cambiare quella frequenza ogni volta che vuoi.