Oroscopo Branko domani 15 aprile 2022: Previsioni ariete, toro, gemelli e cancro

Ariete

Amore/relazioni: La Luna continuerà a illuminare l’Ariete quando si tratta di assumere impegni, o formalizzare una relazione sentimentale, o iniziare una nuova relazione poiché avrà tutto a suo favore per raggiungere ciò che ha proposto. Non c’è fretta; l’esperienza ha insegnato che la fretta è un cattivo consigliere e che tutto ciò che deve accadere accadrà a tempo debito; e non sarà prima, né dopo. Chi ha un amico ha un tesoro, e l’Ariete può essere considerato molto fortunato. Salute: È tempo di chiedersi se stai dedicando abbastanza tempo a mantenere la forma fisica, o a non abusare di alcuni cibi e bevande, o dovresti consultare il medico e seguire i suoi consigli. Lavoro: La vicinanza dell’eclissi lunare continuerà a influenzare la motivazione e i nuovi progetti in mente, poiché non è facile essere immersi in una sorta di caos lavorativo, e le pressioni interne ed esterne potrebbero essere molto grandi. È importante evitare distrazioni e confidare che i cambiamenti saranno favorevoli come lo sono stati i precedenti. Denaro: Essere molto generosi è dannoso quanto essere avidi, il che raccomanda di trovare la via di mezzo tra i due estremi e di tenere presente che la carità inizia da se stessi.

Toro

Amore/relazioni: Le relazioni con i più piccoli della famiglia miglioreranno nella stessa misura in cui viene dato loro il tempo di cui hanno bisogno, e il capo della famiglia è la posizione migliore per farlo. Essere flessibili e benevoli potrebbe essere interpretato come un eccesso di indulgenza, e alcune persone nell’ambiente familiare, che raccomanda di fissare determinati limiti che nessuno dovrebbe attraversare. I problemi nella relazione sentimentale saranno risolti nonostante tutto, e di tutti. Salute: Gli eccessi di cibo e bevande potrebbero alterare la pressione sanguigna o i livelli di colesterolo, il che raccomanda di essere molto moderati in tutto ciò che riguarda la salute e seguire i consigli forniti dal medico.Lavoro: Essere molto produttivi significa aprire la strada al resto del gruppo, soprattutto se sei un leader, anche se non tutti i colleghi sono all’altezza del compito. Non è conveniente contare su qualcuno in particolare, ma su se stessi, e se si riceve un aiuto straordinario, dovrebbe essere accolto. Quando lavori in squadra o in gruppo, prima o poi tutti avranno bisogno l’uno dell’altro. Denaro: C’è il rischio di ritardi nella riscossione di alcuni debiti, o nella ricezione di alcune entrate, il che raccomanda di essere molto prudenti con le spese per tutta la settimana.

Gemelli

Amore/relazioni: La pazienza non è una virtù dei Gemelli, tranne quando devono difendere i loro interessi, o la loro famiglia, e non esiteranno a mantenere le nuove regole di condotta e convivenza se sono convinti di essere i migliori per tutti. E in questi giorni un po’ caotici la sua pazienza sarà infinita perché metterà sempre al primo posto la sua famiglia e i suoi amici. E questo senza dimenticare di fare gli accordi e piccoli cambiamenti nella casa di famiglia. Salute: C’è il rischio di perdita delle difese nel corpo a causa di abitudini di vita malsane, o ore di lavoro infinite, o entrambi. È importante recuperare l’energia persa e niente di meglio per raggiungerla che seguire il consiglio del medico. Lavoro: L’influenza delle eclissi sui Gemelli potrebbe aumentare il loro spirito contraddittorio e competere con se stessi, ma aumenterà anche la loro grande immaginazione e avranno grandi idee che dovrebbero essere modellate il prima possibile. Avere il gruppo di lavoro non sarà sufficiente, poiché è difficile tenere il passo con il ritmo che un Gemelli irrequieto sta segnando, e deve adattarsi al resto del gruppo, e non il contrario. Denaro: Sebbene lo stato dei beni continui a salire, c’è il rischio di lasciarsi trasportare da alcuni impulsi e fare acquisti inutili. Si consiglia di rimanere all’interno di un budget molto in base al reddito effettivo.

Cancro

Amore/relazioni: Essere in grado di trascorrere più tempo nella casa di famiglia e in compagnia dei propri cari sarà il miglior balsamo che un Cancro potrebbe ricevere, poiché per questo segno la casa è il rifugio che non sarai in grado di trovare da nessun’altra parte. Le tensioni nell’ambiente familiare non aiuteranno a rilassarsi, o a riposare molto, ma serviranno a mettere ordine e attuare nuove regole secondo sempre l’età di ciascuno. Salute: Le allergie stagionali un po ‘tardive potrebbero influenzare la forma fisica dei segni zodiacali colpiti, e in particolare i tumori, che raccomanda di seguire trattamenti appropriati ed evitare l’automedicazione o di sperimentare medicine magiche. Lavoro: Le opportunità di promozione, promozione, o cambi di gruppo, o specialità lavorative, saranno una costante, che raccomanda di non sottovalutare alcuna opportunità senza averla studiata a fondo perché potrebbe essere più interessante di quanto sembri. È tempo di negoziare i cambiamenti negli orari di lavoro e di essere in grado di portare il lavoro a casa. Denaro: È importante studiare diverse offerte per riforme e cambiamenti nell’area familiare, prima di prendere decisioni, poiché le differenze nei bilanci possono essere molto grandi.