Oroscopo Branko domani 14 aprile 2022: predizioni mirate su leone, vergine, bilancia e scorpione

Leone

È rischioso cercare troppo di compiacere tutta la famiglia, perché l’armonia che si ottiene può essere rovinata. Superare i momenti difficili con il vostro partner romantico sarà una buona forma di sostegno. Non è consigliabile condurre una vita sedentaria, perché questo potrebbe rendervi in sovrappeso – finirebbe anche per influenzare la vostra salute in altri modi, quindi parlatene con il vostro medico! Le vostre responsabilità aumenteranno e includeranno compiti che non corrispondono a quello che si suppone debbano fare per la loro specialità lavorativa, ma anche se c’è poca fortuna intorno a tutto questo, coloro che sono temerari e hanno fiducia in se stessi avranno la buona sorte che sorriderà loro ad un certo punto.

Vergine

Quando si tratta di amore e relazioni, le tue decisioni devono essere prese con cura. Dovrai ascoltare i consigli delle persone che ti conoscono bene e fare affidamento sul tuo buon istinto. I livelli di salute sono facili se vi riposate abbastanza – ma la depressione arriverà rapidamente altrimenti! C’è ancora tempo per qualche correzione nella vita lavorativa o monetaria! Per quanto riguarda il lavoro o il denaro, non prestate a nessuno, nemmeno a quelli di cui vi fidate completamente, perché c’è il rischio che si rivoltino non solo contro se stessi, ma anche contro i loro amici e causino loro dei problemi. La fortuna non sempre sorride quindi assicuratevi che il futuro sia roseo prima di fare promesse! Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox domani 13 aprile 2022: Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia

Amore/Relazioni: Non ha senso nuotare controcorrente rispetto ai desideri e ai bisogni degli altri nella vostra vita familiare. Non è nemmeno una buona idea opporsi al vostro partner romantico. Dire l’ultima parola potrebbe causare problemi ad entrambe le relazioni, quindi fate attenzione! Salute: Non è consigliabile mancare di sonno a causa dello stress, perché può rendere difficile addormentarsi naturalmente. Se i metodi naturali non funzionano, consulta un medico ed evita invece l’automedicazione; sono i più preparati per questo genere di cose! Lavoro: Non è pratico trasportare questioni irrisolte da un’area della vita a un’altra, perché a volte non saremo in grado di concentrarci sui nostri compiti o responsabilità in questo momento – anche se sono molto di routine o noiosi che richiedono attenzione alla fine (anche se non c’è davvero molto altro). Dovreste provare ad espandere la vostra lista di contatti collegando nuove aziende, fornitori o clienti che possono aiutarvi a prendervi cura di alcune cose senza rimandare a domani semplicemente perché avete tempo oggi per fare qualcosa al riguardo. Dona fortuna ci sorriderà, ma dobbiamo andare a cercarla piuttosto che aspettare pazientemente a casa”. Leggi anche: Oroscopo Branko domani 16 Marzo 2022, previsioni segno per segno

Scorpione

Amore/relazioni: I segreti cesseranno di esserlo quando saranno condivisi con qualcuno. Alcune questioni familiari e vecchie non dovrebbero vedere la luce. Non è consigliabile affrontare questioni sensibili come una famiglia poiché non tutti sarebbero disposti a presentare le loro opinioni; è tempo di raggiungere accordi sulla distribuzione di un’eredità, o di un’eredità, o di benefici per le imprese familiari. Salute: C’è il rischio di perdere un po’ di vitalità se la resistenza è stata abusata sul lavoro o nella vita familiare. È tempo di rilassamento e recupero di energia. Lavoro: Il fatto di avere molte risorse naturali, oltre a una grande esperienza di vita e di lavoro, aiuterà a trovare soluzioni ai problemi, nonché a superare tutti i tipi di ostacoli che impediscono ulteriori progressi verso nuovi obiettivi. Le tensioni con i superiori, o le persone influenti, diminuiranno man mano che ti avvicini al successo. Denaro: Per aumentare le entrate, potresti portare sul mercato alcuni hobby, o abilità artistiche o culturali, e fidarti che abbiano il successo che meritano.