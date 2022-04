Oroscopo: quali segni sono compatibili a letto?

Ariete: Secondo la rivista Glamour dal Messico, la compatibilità dell'Ariete a letto è con Bilancia, Vergine e Scorpione. Secondo le compilation, gli ariani amano il confronto, il gioco e la seduzione, quindi con questi segni si può costruire un cerchio energetico, dotato di piacere e vigore.

Toro: Il segno più affine nel sesso per coloro che sono nati con questo segno sono i Leone, secondo Cosmopolitan. Naturalmente, la caratteristica principale con cui si unisce a questa coppia zodiacale è perché sono molto agganciati al suo amore, così come al momento di un incontro appassionato. Inoltre, potrebbe avere compatibilità con il Capricorno.

Gemelli: sono persone che non sono affatto convinte dall'impegno, ma tendono anche a godere di buon sesso, quindi la loro compatibilità è data con il Leone o l'Acquario. Ciò che li rende simili è che di solito hanno instabilità emotive, ma ognuna è apertamente mostrata e questo è ciò che più attrae i Gemelli.

Cancro: Questo segno è materno e cerca di proteggere gli altri. In considerazione di ciò, hai bisogno di un Sagittario o acquario, perché non sono solo ricercati a letto, ma forniscono assistenza e preoccupazione nella maggior parte delle situazioni in cui il Cancro è compromesso, dice Glamour.

Leone: la sicurezza che irradia questo segno è inarrestabile, quindi quando si tratta di stare sessualmente con qualcuno cerca piacere e fuoco. Tuttavia, tendono a godere del piacere reciproco, quindi cercano di compiacere chiunque. In quest'ordine, Cosmopolitan sottolinea che è compatibile con Ariete, Cancro e Sagittario. D'altra parte, Glamour condivide che puoi anche esplorare un nuovo mondo creativo a letto con Pesci o Capricorno.

Vergine: affinché le persone di questo segno si sentano soddisfatte hanno bisogno di avere l'ordine di praticamente tutto. Pertanto, cercano la pace e con il Sagittario può ottenerla, poiché è avventuroso, cerca di andare oltre e accetta di dare potere, secondo Clarín.

Bilancia: i suddetti media affermano che la Bilancia è riconosciuta per cercare il piacere dell'altro, sono gli amanti "compiacenti". In questo senso, il Toro gode del sesso e la Bilancia può dargli una connessione fenomenale, inoltre con i Pesci può perseverare per essere soddisfatto fino a quando non può, dettagli Glamour.

Scorpione: Quelli nati in Scorpione sono chiamati come uno dei più focosi e più caldi nel sesso. Ecco perché, la loro energia deve essere utilizzata perché sono il più appassionato dei dodici segni dello zodiaco. Cosmopolitan dice che la compatibilità dello Scorpione può avere Cancro, Capricorno e Toro, assicurano il piacere totale e traboccano di amore in qualsiasi angolo.

Sagittario: la stessa pubblicazione del suddetto blog indica che si tratta di persone che hanno bisogno di buoni rapporti sessuali per sentirsi bene. In effetti, vuole libertà e nuove esperienze, secondo Clarín. Insieme, le richieste del Sagittario possono essere risolte da Ariete, Leone e Vergine.

Capricorno: sono molto selettivi e non approfondiscono nessuno. A letto, cercano la compatibilità e il gioco, qualcosa che può essere conferito dallo Scorpione o dalla Bilancia.

Acquario: La tranquillità dell'Acquario può diventare un intero gruppo di esperienze sessuali. Secondo Glamour, cercano un piacere intenso e la Vergine o il Cancro possono fornirlo. Allo stesso modo, a letto di solito sente una connessione sentimentale che va oltre il semplice incontro appassionato.

Pesci: sono chiamati come i più creativi, si muovono e vogliono escogitare varie posizioni. In questo senso, Leone e Bilancia sono zodiacalmente compatibili perché sono intimi, si divertono e flirtano più che mai. Tuttavia, Cosmopolitan dice che potrebbe anche provare il Toro o il Cancro.