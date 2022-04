Oroscopo Paolo Fox domani 28 aprile 2022, previsioni segno per segno

ARIETE

Osservazione e uso dell'intelletto in situazioni che si innescano nell'area delle attività. Prendersi cura delle altre persone e proteggere i loro affetti è di fondamentale importanza in questo giorno con alti e bassi. Il sole splende, ancora dietro le nuvole. Momento: colore mogano.

TORO

Situazioni di attrito che non aggiungono o sottraggono ciò che riguarda i compiti che devono svolgere. Risposte che non arriverebbero oggi, senza significare che gli sforzi che fate non si muovono. Pazienza e varie speranze. Momento: color smeraldo.

GEMELLI

Avvertenza riguardante procedure importanti, o incontri importanti. Cerca di schivare reazioni o interpretazioni errate. Non tutti possono capirci, basta cercare di armonizzarsi senza scontrarsi. Vero amore. Momento: giallo.

CANCRO

La prossimità risolverà i problemi che hanno tempo con le persone nel loro ambiente. È sempre meglio essere in grado di risolvere per porre fine ai legami amichevoli. Attenzione. Questioni finanziarie un po 'complicate ma senza essere impotenti. Momento: azzurro.

LEONE

È importante vedere come risolveranno i problemi di un certo tempo. Ci sono nuove vene che animano la speranza sul piano affettivo. La crescita nell'area delle attività è graduale, le cose arriveranno a loro come si aspettano le leonine. Momento: marrone dorato.

VERGINE

A volte strutture di pensiero inamovibili ci portano ad avere conflitti, anche con noi stessi. L'elasticità è necessaria, lenisce, lenisce e protegge dal disagio. Impara a risolvere le cose da un altro punto di vista. Momento: lilla.

BILANCIA

All'orizzonte per alcuni Libriani arrivano buone notizie in termini di attività. Coloro che stanno lavorando vedranno le loro posizioni risolte. Sostenere le relazioni affettive in cui l'obiettivo è disuguale, dovrà essere rivisto. Momento: blu intenso.

SCORPIONE

Non ancorare le tue ambizioni, ragiona che non tutto è facile nella vita e che gli sforzi fatti nel perseguimento dei nostri sogni, è meraviglioso. Emergono come la Fenice dello Scorpione, è la loro caratteristica. Non perdete la pace o la speranza, mai. Momento: colore viola.

SAGITTARIO

Concordare non è sempre facile. Giornata di mediazioni e dialoghi intensi al lavoro. Saper accettare le proposte che arrivano e cercare il lato migliore di esse. L'amore penetrato e con costante entusiasmo. Vento nel vento. Momento: color oro.

CAPRICORNO

Vedrai le conversazioni previste con molte possibilità e proposte di cambiamento. Ricordare che le cose stanno arrivando è incoraggiante. Chiamate da parenti che avrebbero dato loro gioia. Prova a fare allenamento fisico. Momento: colore zaffiro.

ACQUARIO

Sorrisi multipli in questo giorno di tanta seduzione e nuovi flirt che vi daranno una scarica di adrenalina. Nuove persone potrebbero apparire nella vita di coloro che sono senza un partner. Pianificazione della casa, cambiamenti. Momento: vino colorato.

PESCI

Attesi novità sul piano finanziario che daranno loro un significativo sollievo. Pesci è sempre bene andare dal medico, quelli che non vanno da molto tempo, lo fanno. Prendersi cura di se stessi è amare se stessi senza dubbio ed è anche amare chi ci ama.

Momento: rosa.