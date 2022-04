Sognare che un membro della famiglia è malato: qual è il suo significato

Sognare che un familiare o una persona cara sia malata potrebbe essere un incubo dato l'impatto che queste immagini hanno sulla mente. Anche se non è un sogno premonitore, cioè non è di cattivo auspicio per quella persona, rivela una paura o una pendenza ad esso associata.

Quando nella vita reale veniamo a conoscenza della malattia di qualcuno vicino a noi, è normale che l'impatto delle notizie si rifletta nei sogni, ma quando la persona è sana e sogniamo una cattiva salute ha un significato più profondo.

Rappresenta che questo qualcuno è molto speciale perché ci ha aiutato in diversi aspetti della vita e ci sentiamo preoccupati che gli accadrà qualcosa, come una malattia. Lo vediamo vulnerabile e si esprime la paura di perderlo, come ha spiegato in un articolo il Refugio del Alma.

Tuttavia, sottolinea anche che c'è un pendente con quella persona e in base al grado della malattia è la gravità della questione da risolvere. Ad esempio, abbiamo avuto una recente controversia con lui o lei e le cose non sono state chiarite.

Se non c'è un trigger apparente dovremmo analizzare nella parte posteriore della mente per trovare ciò che rende entrambi scomodi, suggerito da parte sua il sito SignificadodelosSueños.org. L'inconscio dice che è tempo di parlare e chiarire una confusione con la persona amata.

Un'altra interpretazione comune è la nostra paura di ammalarci. È probabile che il membro della famiglia o la persona che sogniamo rappresenti una parte di noi stessi. Secondo Soñar.com, c'è una profonda preoccupazione per il nostro stato di salute e la mente ci dice che dovremmo stare attenti ai segnali di allarme che il corpo ci invia.

Se vogliamo avere un'interpretazione ancora più profonda dobbiamo prestare attenzione al tipo di condizione che il paziente presenta.

Ad esempio, se hai una malattia cardiaca è probabile che nella vita reale siamo preoccupati per i tuoi sentimenti nei nostri confronti, se hai una malattia mentale potrebbe essere perché abbiamo la preoccupazione di sapere cosa ne pensi di una disputa che abbiamo avuto con lui o lei. E se sogniamo che ha una malattia terminale, la fine di un ciclo nella nostra relazione si sta probabilmente avvicinando.