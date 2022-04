Oroscopo domani 30 aprile 2022: previsioni zodiacali di Branko

ARIETE

Giorno di riposo in cui prenderanno letteralmente il giorno per riposare. Impara dagli errori commessi nel piano affettivo in modo da non dover attraversare di nuovo quella sensazione di solitudine. Valorizzare le esperienze vissute, ci aiuta a crescere sempre. Momento colore: acquamarina.

TORO

Una giornata divertente e rilassata potrebbe dare loro una giornata molto felice. Una chiamata importante da parte di qualcuno nel loro ambiente familiare li allevia. Ottengono qualcosa prima di quanto immaginato. Essere grati per le cose buone e non mancare di riconoscerle parla bene di noi. Momento colore: sedano.

GEMELLI

Sarebbe imperativo dover affrontare questi conflitti nell'area familiare. C'è la possibilità di gestire qualcosa di importante in futuro. Non ci sarebbe troppo tempo per avere quella conversazione che vuoi con quella persona di tuo interesse. C'è sempre tempo ma non dimentichiamo che il tempo passa. Momento colore: menta.

CANCRO

Apprendono di una risposta che li avvantaggerà. A volte il silenzio ci libera da cose che non ci servono. La speciale dedizione che hai ai tuoi obiettivi di lavoro sarà riconosciuta. Dare e non risparmiare per dare ciò che possiamo, ma dare è sempre il meglio dell'umanità. Momento colore: luna.

LEONE

Una conversazione con qualcuno di tuo interesse sarebbe rimandata per ragioni che vanno oltre il desiderio di entrambi. Non essere angosciato e sappi come dare un'altra possibilità. Il rapporto familiare migliora. Imparare a gestire l'ansia ci dice che possiamo migliorare la nostra qualità della vita. Momento colore: rosa.

VERGINE

Alternativa che si presenta nel piano familiare per poter effettuare un incontro. Cerca di parlare, divertirti e connetterti con gli affetti. Non negare il tuo per cose banali, cerca di riconciliare. Impara a connetterti con l'amore piuttosto che con i litigi. Momento colore: fucsia.

BILANCIA

Pianifica una conversazione con persone che potrebbero condividere un progetto con te nell'area delle attività. Un loro riconoscimento speciale di fronte a chi li ha aiutati. Essere grati è una virtù che tutti dovremmo coltivare. Bilancia buona giornata per la spiritualizzazione Momento colore: lilla.

SCORPIONE

Proposte e domande che sorgono con i loro partner. Cerca di dissipare e non continuare con atteggiamenti che generano maggiore discordia. A volte la distanza non passa attraverso la vicinanza fisica o la lontananza. Cercare di semplificare le complicazioni è la cosa migliore che possiamo fare. Rispetto, attenzione all'altro. Momento di colore: malva.

SAGITTARIO

Attenua una situazione che era molto scomoda nel piano affettivo. Risposta che arriva con buone notizie sul piano economico. Saranno in grado di realizzare cose importanti durante la settimana. Non perdere tempo quando le cose richiedono la nostra urgenza. Momento di colore: Blu Francia.

CAPRICORNO

Si compenetrano e dialogano con le coppie, li aiuterà a risolvere le cose in sospeso a livello di economia. Affari e progetti alla porta. Le cose prenderebbero un corso più calmo sul piano affettivo. Aprire le nostre porte alle soluzioni significa lasciarsi alle spalle il dolore. Momento colore: magenta.

ACQUARIO

Li chiamano per una nuova attività per la quale dovrebbero prendere una decisione. Bilancia le tue priorità e prendi una decisione. Si connettono con i loro amici e riescono a distrarsi. Saper discernere separando l'emotivo aiuta ad evitare i conflitti. Razionalità. Momento colore: ambra.

PESCI

Una ricerca speranzosa di risposte a livello personale li farà provare a svolgere un'attività fisica che li rilasserebbe e li aiuterebbe a chiarire la mente. Consolidamento dei sogni. Tornando a uno per poter ricominciare da capo, è sempre possibile ricominciare da capo. Momento del colore: gesso.