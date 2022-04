Oroscopo Branko domani 30 aprile 2022: I tratti fisici che caratterizzano il tuo segno zodiacale e che probabilmente hai

I segni zodiacali non solo possiedono caratteristiche stereotipate della personalità, ma hanno anche tratti fisici comuni su viso e corpo. Ma per sapere quali corrispondono a te non dovresti guardare il tuo segno solare, ma il tuo ascendente.

Questo aspetto nella tua carta astrologica corrisponde al segno che si è alzato all'orizzonte al momento della tua nascita e rappresenta il modo in cui ti mostri agli altri, cioè come le persone ti percepiscono. Secondo Horoscope.com, questo include il tuo aspetto fisico, comprese le caratteristiche del tuo viso e del tuo corpo.

L'astrologia sa che la genetica è ciò che definisce quasi tutti i tuoi tratti fisici, tuttavia, credi che ci siano alcuni aspetti che sono il risultato del tuo segno ascendente. Scopri quali corrispondono a te. Se non sai qual è il tuo ascendente, dovresti cercare l'ora esatta della tua nascita e poi verificarlo in un calcolatore online.

Ariete

Viso: Hai caratteristiche distintive come cicatrici, voglie, naso forte e una risata abbagliante. Di solito sembri più giovane. Corpo: sei caratterizzato da spalle larghe, fianchi sottili, di solito hai una figura muscolosa e sei atletico/atletico.

Toro

Viso: grandi occhi rotondi, orecchie piccole, capelli solitamente scuri e ricci, oltre a viso simmetrico e piacevole.

Corpo: evidenzia la forma del collo e la sua carnagione è generalmente robusta.

Gemelli

Viso: viso espressivo, lineamenti luminosi e delicati e un sorriso amichevole. Corpo: sei agile e le persone notano rapidamente le tue braccia e gambe.

Cancro

Viso: è rotondo come la Luna, zigomi alti, viso espressivo ed emana dolcezza. Corpo: ampio petto con braccia e gambe più lunghe del resto del corpo.

Leone

Viso: capelli abbondanti, viso ben formato, denti simmetrici che provocano un sorriso radioso. Corpo: spalle forti e larghe; di solito sono alti. Si distinguono per il loro modo elegante di camminare.

Vergine

Viso: naso delicato, labbra curve, occhi chiari e luminosi, oltre a un viso ovale. Corpo: il loro corpo sembra fragile e delicato, sembrano piccoli con muscoli sottili.

Bilancia

Viso: generalmente attraente con lacciche carnose, carnagione morbida, naso definito e viso ovale. Il tuo sorriso potrebbe avere fossette. Corpo: è simmetrico e attraente.

Scorpione

Viso: occhi grandi, evidenti e penetranti, zigomi prominenti, sopracciglia popolate e labbra carnose. Corpo: Potresti avere una statura bassa e robusta, ma forte.

Sagittario

Viso: fronte ampia, espressione allegra, occhi espressivi e curiosi, oltre a una bocca molto definita. Corpo: corporatura atletica, braccia e gambe lunghe e toniche.

Capricorno

Viso: sembri qualcuno più vecchio dalla tua espressione seria, occhi infossati, denti grandi, naso forte e capelli regolarmente lisci. Corpo: hai un'altezza media, ma le tue ossa sono più larghe. Sporgere la clavicola e l'anca.

Acquario

Viso: fronte alta e larga, occhi accattivanti e sorriso medio. Di solito hai qualcosa sul tuo viso che li distingue come una voglia. Corpo: busto lungo, spalle e fianchi larghi, gambe tornite e struttura corporea fine.

Pesci

Viso: occhi morbidi e rotondi, sguardo perso, capelli morbidi e fini, oltre a labbra sensuali. Corpo: di solito sei più corto della media, corpo a forma di pera, elegante e attraente.