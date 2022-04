I 5 segni zodiacali che potrebbero sposarsi per soldi, secondo gli astrologi

L'amore non è sufficiente per alcuni segni zodiacali, hanno bisogno di più del semplice affetto per sentirsi realizzati. A loro non dispiace camminare lungo il corridoio con qualcuno che non amano, se questa persona offre loro sicurezza finanziaria e una vita piena di lussi.

Le discussioni di coppia possono essere innescate da problemi economici, e questi segni lo sanno. Preferiscono evitare quel dispiacere e sono chiari con i loro obiettivi, quindi Leone, Bilancia, Scorpione, Sagittario e Pesci sono quelli che potrebbero sposarsi solo per soldi.

Anche se ciò non significa che non siano in grado di dire "sì, lo voglio" alla persona che amano, non escludono la possibilità di farlo con qualcuno che non è compatibile con loro. Secondo l'opinione degli astrologi consultati da BestLifeOnline, ti diciamo perché questi 5 segni possono sposarsi per soldi.

Leone

I nati dal 21 luglio al 21 agosto appartengono a un segno di carattere forte e potente. È troppo sofisticato e vuole coppie all'altezza dei suoi ideali di ricchezza e fortuna. Sia gli uomini che le donne Leone, possono sposarsi senza esitazione con persone che offrono loro una vita lussuosa, sapranno come ricominciare prima o poi.

Bilancia

Le persone nate dal 23 settembre al 22 ottobre, sebbene siano romantiche, vogliono anche un partner che permetta loro di vivere con grande bellezza. Sono eleganti e per avere lussi possono interagire con persone che garantiscono loro di incontrare i loro gusti raffinati.

Scorpione

Coloro che sono nati dal 23 ottobre al 22 novembre sono motivati dal desiderio di migliorarsi. Quando la loro passione è avere soldi, non si preoccupano di sposare un potente uomo ricco. Sanno come sedurre e tenerlo nei loro domini. Certo, sono leali e non ti mancheranno mai di rispetto.

Sagittario

I nati dal 23 novembre al 20 dicembre sognano una vita opulenta che permetta loro di conoscere tutti gli angoli del mondo. Se per raggiungere quell'obiettivo devono sposarsi per soldi, lo fanno senza esitazione, probabilmente nel tempo possono imparare ad amarlo.

Pesci

I nati dal 19 febbraio al 20 marzo sono attratti dall'esclusività. Sono i sognatori dello zodiaco e immaginano di sposare qualcuno ricco e di successo. Quando vedono l'opportunità, la colgono, perché in fondo quello che vogliono è sentirsi protetti.