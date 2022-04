5 consigli per ricordare i sogni

I sogni sono finestre che mostrano dettagli di ciò che percepiamo dalla vita reale, ma consapevolmente non lo sappiamo. In essi ci sono segni e messaggi spirituali che possono essere soggetti a interpretazione, tuttavia, la maggior parte delle volte li dimentichiamo entro pochi minuti dal risveglio.

Cosa possiamo fare per ricordare i sogni? Sebbene non sia stato scoperto un metodo che ci consenta di farlo esattamente, possiamo ricorrere a tecniche semplici che aiuteranno a impedire che cose importanti ci sfuggano.

Benefici di ricordare i sogni

Tra i benefici di ricordare le esperienze oniriche, secondo il sito specializzato in benessere, astrologia e spiritualità WeMystic, c'è una maggiore comprensione dei sentimenti e delle emozioni, aumenta la consapevolezza, la conoscenza di sé, aiuta a prendere decisioni per risolvere i problemi, eleva la spiritualità e consente di affrontare lo stress.

Tecniche per ricordare i sogni

Questi metodi sono semplici e puoi eseguirli se vuoi ricordare i dettagli che ti aiutano a interpretare i tuoi sogni.

1. Decidi di ricordare i tuoi sogni

Consiste nel programmare la tua mente nella notte esprimendo a te stesso che vuoi ricordare ciò che sogni.

2. Chiedi risposte ai tuoi sogni

È un rituale in cui devi scrivere una domanda a cui vuoi che si risponda nei tuoi sogni. Quindi, la mattina dopo sarà un promemoria per la tua mente di ciò che hai sognato.

3. Routine del sonno

Andare a letto e svegliarsi allo stesso tempo aiuta la tua mente a ricordare più dettagli. Cerca di dormire per 7-8 ore ed evita di avere dispositivi elettronici nelle vicinanze.

4. Apri gli occhi lentamente

Ogni volta che il nostro periodo di sonno finisce, c'è un processo in cui torniamo al mondo cosciente. Cerca di non aprire bruscamente gli occhi, prenditi qualche minuto per farlo e mentre ti chiedi cosa stavi sognando.

5. Crea un diario dei sogni

Avere un quaderno sul comodino per annotare tutti i dettagli che ricordi dei tuoi sogni. Quando rafforzi questa abitudine, puoi scrivere più dettagli.