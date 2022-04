Chi sono le 5 donne più caotiche dello zodiaco, secondo gli astrologi

Ci sono donne dello zodiaco che complicano la vita di se stesse e delle persone che le circondano per piacere. Da una situazione non importante potrebbero essere in grado di scatenare un mondo di possibilità che non erano nel piano e lasciare, come se fossero vortici, una scia di distruzione sulla loro scia.

Ariete, Toro, Gemelli, Scorpione e Sagittario sono le donne più caotiche dello zodiaco, secondo una classificazione PureWow, perché non vedono le cose con un approccio logico. Mentre possono avventurarsi come se non ci fosse un domani, reagiscono anche con impulsività o aggressività.

Ariete

Le donne nate dal 20 marzo al 19 aprile sono spontanee e amano il divertimento. La sua fonte di energia è inesauribile, non tutte le persone possono tenere il passo con il suo ritmo. Per non annoiarsi, possono condurre dibattiti con i loro amici, familiari o partner e passare da un'opinione all'altra solo per generare caos.

Toro

Quelle nate dal 20 aprile al 20 maggio sono donne che, quando provocate, si infuriano e lasciano un percorso di distruzione nella loro scia. Non si fermeranno finché non riconoscerai che hai sbagliato o almeno sentirai ciò che hanno sofferto. Sebbene siano caratterizzati dall'essere pazienti, quando esauriscono i loro limiti viene alla luce la loro personalità selvaggia.

Gemelli

Quelle che sono nate dal 21 maggio al 20 giugno sono donne con una personalità naturalmente caotica. Il loro simbolo sono i gemelli, quindi vivono in una lotta costante per scegliere da che parte ascoltare. Sono caotici perché sono governati dall'indecisione e la loro capacità di attenzione è breve, quindi "investono" le persone accidentalmente.

Scorpione

Le donne nate dal 22 ottobre al 21 novembre generano caos quando eseguono la loro vendetta. Se qualcosa che gli scorpioni non sopportano è il tradimento, non si vendicano impulsivamente come un Ariete, aspettano pazientemente il momento giusto per provocare il più grande scandalo possibile.

Sagittario

I nati dal 22 novembre al 21 dicembre appartengono a un segno che si annoia facilmente. In una cena tranquilla, sono loro che creano l'atmosfera e fanno esplodere i fuochi d'artificio. Con loro, un pomeriggio puoi mangiare in un ristorante e la mattina dopo centinaia di chilometri guidando verso un'avventura straordinaria.