La storia di Alba Parietti chi è Fabio il nuovo fidanzato? Età, lavoro, figli e vita privata

Alba Parietti è una delle più famose celebrità italiane, che è riuscita a raggiungere il pubblico fin da subito grazie al suo carisma e alla sua bellezza fuori dal comune. Inutile dire, infatti, che nel tempo è apparsa in diversi programmi televisivi di rilievo. Oltre a questo nel corso degli anni ha ricoperto anche diversi ruoli, da presentatrice e giurata a opinionista.

Alba Parietti ha un nuovo compagno dopo mesi di assenza di relazioni pubbliche. La vita della showgirl sembra aver trovato un amore, che finora ha cercato di tenere lontano dai riflettori. Eppure la rivista Chi l'ha beccata a Roma in una di queste occasioni a scambiarsi effusioni romantiche con Fabio (un professionista con una carriera importante- secondo Alfonso Signorini). Ecco chi è lui

Secondo la rivista di Alfonso Signorini, Alba Parietti e la sua nuova fiamma si sarebbero conosciuti a una cena tra amici comuni. Tra loro è stato amore a prima vista e da allora i due hanno cercato di vivere la loro conoscenza il più possibile in modo privato, lontano dal gossip.

Anche se Chi non rivela la sua identità, l'uomo in questione sembra essere Fabio Adami, un manager romano di 55 anni che da qualche tempo lavora nell'area commerciale di Poste Italiane, quindi lontano dal mondo dello spettacolo. Da quanto si può dedurre dai suoi profili social sembra che abbia una figlia di nome Francesca Antonia (nata il 04/07/1997) e Filippo Stefano nato il 08 gennaio 2013).

Alba Parietti è stata con più partner in passato, ma ora è felice come una donna che può gestire da sola. "So essere single e ne sono orgogliosa", dice. "Ho un grande concetto di me stessa e amo la mia libertà". Alba ha trascorso cinque anni con Stefano Bonaga dopo la fine del suo matrimonio con Franco Oppini, prima di terminare quella relazione per un altro periodo di 5 anni con il palermitano Giuseppe Lanza di Scalea.

Poi ha avuto una storia d'amore di quasi 3 anni che alla fine si è trasformata in amicizia solo quando ha incontrato Cristiano De Andrè; anche se non stanno più insieme, si mantengono in contatto tramite telefonate o messaggi ogni pochi giorni (e continuano anche il loro lavoro). Ma questa volta, avere qualcuno al suo fianco non è stato necessario dalla fine del 2014 perché Alba è così soddisfatta senza una persona sempre presente: "Non è che sia successo qualcosa di veramente serio tra noi... Questo non significa nulla di male su di lui".