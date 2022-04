Oroscopo Branko domani 1 maggio 2022

Ariete

È un ottimo momento interiore per l'Ariete, quindi devi sfruttare il tuo pieno potenziale e la conoscenza che hai acquisito su te stesso e sul mondo che ti circonda. Non aver paura di prendere una nuova opzione che arriverà oggi.

Toro

Un giorno per iniziare a lasciare andare ciò che ti ha infastidito, per prendere decisioni importanti sul tuo lavoro e per essere in pace con una possibile rottura che potresti attraversare.

Gemelli

È tempo di smettere di calmare le cose a cui hai pensato riguardo a una situazione conflittuale nella tua vita. Hai paura di dire ciò che hai in mente per una possibile rappresaglia contro di te, ma anche se potresti avere ragione, devi farlo.

Cancro

Una giornata rivelatrice sulle reali intenzioni di una persona che hai incontrato. Se senti che c'è qualcosa che non ti è stato detto o che qualche tipo di informazione ti viene nascosta, dovresti iniziare a guardare più sott'acqua e porre le domande giuste.

Leone

I problemi di salute che hanno colpito te o qualcuno molto importante nella tua vita stanno andando bene, quindi oggi riceverai ottime notizie su questo argomento.

Vergine

L'amore si sta manifestando in tutti gli aspetti della tua vita ed è tempo di realizzarlo. Se ti trovi senza un partner stabile, potrebbe essere che una persona appaia esprimendo il proprio interesse oggi, non perdere l'opportunità.

Bilancia

Ti stai escludendo dal mondo che ti circonda e gli altri se ne stanno accorgendo, infatti qualcuno oggi farà un commento su questo punto, si renderà conto di cosa stai facendo e dell'atteggiamento che stai assumendo con chi ti circonda.

Scorpione

La vita spirituale è necessaria per il nostro benessere e non si tratta di seguire una certa religione o credo, ha a che fare con il tuo io interiore e la pace che devi trovare nel tuo essere.

Sagittario

Ottima giornata per godere dei piaceri che la vita ci regala. Se hai un partner è un buon esempio per uscire a mangiare fuori e provare tipi di cibo che non hai mai sperimentato insieme prima, sarà una piacevole scoperta.

Capricorno

Se ti ritrovi a studiare per ottenere una carriera professionale, è molto probabile che tu stia vivendo alcuni dubbi sul percorso che hai scelto o sul luogo in cui stai studiando.

Acquario

Buona giornata da trascorrere con gli amici, molto meglio se si prende l'opzione di un viaggio insieme in un luogo vicino ma lontano dal centro della città. Una passeggiata in campagna o qualche giorno di campeggio può essere un'ottima opzione per unirli di più e vivere insieme esperienze che ricorderai per sempre.

Pesci

Stai accelerando troppo le cose in amore, se stai incontrando qualcuno prendi le cose con più calma, potresti rovinare il terreno che hai già guadagnato mettendo troppa pressione sull'altra persona.