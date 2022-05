Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian, chi sono i figli Chiara e Philipp

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian? Lui sicuramente ha una grande fama come musicista e pare che nel corso della sua vita sia stato anche un playboy. Pare che abbia avuto diverse storie d'amore con donne molto famose del mondo dello spettacolo. Ha avuto infatti una storia con Patty Pravo, Marcella Bella, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. Ad ogni modo, che cosa conosciamo di Beatrice Niederwieser?

Non conosciamo bene la sua data di nascita, ma sappiamo che è di origini tedesche. Si è diplomata in pianoforte, la passione per la musica l'ha ereditata proprio dai suoi genitori. Sembra che i due si siano conosciuti tanti anni fa, grazie ad alcuni amici in comune e si sono sposati nel 2000. Per entrambi pare che non fosse il primo matrimonio visto che entrambi hanno avuto già esperienze e avevano anche avuto dei figli. Il musicista aveva effettivamente già una figlia di nome Chiara avuta proprio dall'ex moglie Delia Gualtiero che ha sposato il 29 giugno 1986 e da cui si è separato nel 1992.

Chi sono i figli

Anche Beatrice aveva avuto un figlio di nome Philipp. Beatrice e Red si sono conosciuti in un locale a Corvara. Per arrivare a diventare una coppia, sono stati necessari ben 10 anni, almeno dalle uniche informazioni che parlano della coppia. Una delle poche foto che si trovano sul web, sono relative al matrimonio della figlia di Red, Chiara. I due il 9 luglio 2020 hanno festeggiato ben 20 anni d i matrimonio. Beatrice ha avuto un figlio di nome Philipp Mersa, nato esattamente nel 1982 e lavora nel mondo della musica come batterista e si fa chiamare Phil Mer. E' il batterista del gruppo rock I Capsicum Tree ed ha suonato nelle tournèe di diversi artisti del calibro di Pino Daniele, Patty Pravo, Malika Ayane, Francesco Renga e gli stessi Pooh.

Red Canzian, chi è

E' un componente e volto storico del gruppo musicale dei Pooh. Ha dedicato la sua vita alla musica. E' nato il 30 novembre 1951 a Treviso. La sua era una famiglia molto semplice e umile. Il suo nome di battesimo è Bruno, ma per ragioni artistiche ha scelto Red. Nel cuore del periodo beat ha iniziato ad avvicinarsi alla chitarra, partecipando anche ad alcuni contest musicali in Veneto. Red ha acquistato gli studi di registrazione di Carimate nei quali i Pooh incidevano dei dischi, trasformandoli nei Morning Studios.