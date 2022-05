Delia Gualtiero: chi è l'ex moglie di Red Canzian "Il mio grande amore"

Delia Gualtiero è stata la prima moglie di Red Canzian ovvero il noto bassista dei Pooh. Quest'ultimo è piuttosto conosciuto dal pubblico italiano è dato molto amato per essere uno dei musicisti più importanti della storia della musica del nostro paese. Riguardo la sua vita privata, effettivamente sappiamo tanto perché è stato spesso sotto i riflettori. Per quanto riguarda, la sua prima moglie cosa conosciamo di lei?

Delia Gualtiero, chi è la prima moglie di Red Canzian

Di lei sappiamo che è nata nel 1972 e che non ancora ventenne ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo esattamente nel 1972. In quell'occasione ha preso parte alla manifestazione canora più importante d'Italia con il brano intitolato Per amore ricomincerei. Nel 1978 poi ha incontrato Red Canzian dei Pooh. “Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”. Queste le parole dichiarate da Delia a Il giornale di Vicenza.

La storia d'amore tra Delia e Red

Delia Gualtiero e Red Canzian pare che abbiano iniziato questa relazione nel 1980 e sposati poi il 29 giugno 1986. Poi si sono separati nel 1992. Sicuramente è stata una separazione che in qualche modo ha sconvolto la vita di tutti i componenti della famiglia, ma soprattutto quella della figlia Chiara che è nata nel 1989. Ed ancora di lei, Delia sappiamo che è nata a Malo il 21 maggio 1952. Fin da giovane si è appassionato al mondo della musica e dell'arte ed ha debuttato nel 1971 nel programma dedicato proprio a lei e che portava il suo nome. Poi ha preso parte al Festival di Sanremo con un brano intitolato Per amore ricomincerei. E' poi volata in Bulgaria dove è stata la protagonista "Golden Orpheus", con soltanto un brano, pubblicato poi su un disco.Ha riscosso un grande successo pubblicando il brano "Di quale amore, di quanto amore" tratto dall'album Io.

Carriera e figli

Dopo diversi anni di inattività, nel 2019 canta "Prima o poi" e "Sono fragile" dell'album Hotel disamore di Miki Porru. Nel corso di un'intervista sembra aver dichiarato “Ho il bed & breakfast da seguire a S. Elena di Silea, “A casa di Delia”. Nel 1989 è nata poi la loro prima figlia di nome Chiara. Sembra che quest'ultimo abbia tentato la carriera di cantante ma poi si sarebbe dedicata alla cucina, diventando una grande chef.