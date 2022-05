Angela Melillo: avete idea di chi sia il suo compagno, età, carriera, vita privata

Angela Melillo è una nota showgirl italiana piuttosto conosciuta e anche molto amata dal pubblico italiano. Nel corso della sua carriera ha collezionato davvero tanti successi da un punto di vista professionale. Ha preso parte anche ad alcuni reality come ad esempio L'Isola dei Famosi dove è stata particolarmente amata dal pubblico italiano. Ma cosa conosciamo in realtà della sua vita privata? Ad esempio, chi è il suo compagno?

Angela Melillo la sua vita privata

Stiamo parlando di una delle showgirl italiane più apprezzate e amate dagli italiani, la quale ha collezionato davvero tante soddisfazioni a livello professionale. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è impegnata con un uomo di nome Cesare San Mauro. Da quanto sappiamo, i due Stanno insieme da tantissimo tempo e pare che faccia coppia fissa esattamente da un bel po' di tempo. Ma chi è il suo compagno?

Chi è il compagno Cesare San Mauro?

È un avvocato ed anche una ex personalità piuttosto conosciuta nel suo ambiente. Il compagno dell'ex naufraga è impegnato sotto tanti punti di vista visto che è anche molto attivo nel suo territorio come segretario generale della fondazione Roma Europea. Sembra che abbia davvero tanti Interessi compresi quelli sportivi, visto che è un grande appassionato di calcio. Di lui ancora sappiamo che è uno dei componenti del comitato di patronato della fondazione Ceis. È molto attivo anche sui social network dove spesso condividere delle foto insieme alla compagna Angela.

Angela chi è

È una showgirl di 53 anni e si è fatta conoscere come ballerina e attrice avendo preso a parte di parti programmi come ad esempio Il bagaglino. E' nata a Roma il 20 giugno 1967 da Franca e Dalmazio Melillo. Lavora nel mondo dello spettacolo da tanti anni, dopo il diploma in ragioneria. Ha preso parte a diversi programmi televisivi come ad esempio L'isola dei famosi nel 2021. La sua carriera è iniziata esattamente nel 1991, quando è stata scelta come soubrette ne il TG delle vacanze, una opportunità che le ha fatto ottenere un posto nel cast de Il Bagaglino. Nel 2004 ha partecipato al programma intitolato La talpa condotta da Paola Perego insieme a Alessia Ventura, Davide Ricci, Nadia Rinaldi, Brigitte Nielsen e Samantha De Grenet.Nell'ultimo periodo ha militato soprattutto in teatro. Ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori che comunque non hanno mai finito di supportarle di credere in lei. È appassionata di cinema ed una delle cose che ama più fare è viaggiare.