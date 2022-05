La storia di Veronica Gentili chi è: dove e quando è nata, marito e figli, la lite con Feltri e Sgarbi

Veronica Gentili è conosciuta per essere una nota giornalista italiana la quale soprattutto in questi ultimi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Possiamo dire che il momento migliore della sua carriera è proprio quello attuale. È intervenuta in programmi di un certo calibro come La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della tua vita privata? Chi è Veronica Gentili?

Veronica Gentili chi è

La nota conduttrice è nata nel 1982 ed esattamente il 9 luglio a Roma. E' la figlia della famosa pittrice Netta Vespignani, la donna morta dopo aver combattuto con una malattia. È cresciuta circondata dall'affetto dei suoi familiari e si è diplomata all'accademia nazionale d'arte drammatica.E' figlia dell'avvocato Giuseppe Gentili, mentre la madre era docente di fisica, informatica e Scienze della salute presso la Northeastern Univeristy di Bosotn e direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and socio-techincal system.

Carriera

Una volta conseguito il titolo poi, ha avviato la sua carriera nel mondo della cinematografia ed è ricordata per aver preso parte alla pellicola Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Ha iniziato a lavorare poi in televisione ed anche in teatro. Nel 2015 è diventata una giornalista pubblicista e da quel momento e ha dato il via alla sua collaborazione con il Fatto Quotidiano dove curava personal vinte un blog. È intervenuta anche in altri programmi come La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break su La7 in qualità di ospite fissa. Il salto di qualità nella sua carriera è arrivato nel 2018, quando è stata al timone della trasmissione Stasera Italia in onda proprio su Rete 4 passando alla conduzione anche di Stasera Italia weekend nel fine settimana.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata non abbiamo molte informazioni perché è stata sempre molto riservata. Non sappiamo se effettivamente abbia dei figli o meno. Di lei sappiamo che ha un carattere piuttosto Forte e deciso e che in diverse occasioni ha affrontato personaggi molto particolari come Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri. Con il primo ha avuto una discussione nel corso di una puntata della trasmissione Dalla Vostra parte. Sembra che sia fidanzata con un uomo di nome Massimo che lavora nel cinema come sceneggiatore.