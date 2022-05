Domenico Iannacone chi è il noto giornalista e conduttore televisivo, età, carriera, vita privata

Domenico Iannacone è un noto giornalista ma anche conduttore televisivo. È conosciuto per essere il conduttore televisivo di Che ci faccio qui, trasmissione con cui ha conquistato gran parte del pubblico italiano. Lavora nella rete Nazionale da più di 15 anni ed ha condotto diversi programmi anche molto seguiti. Nel 2021 è ritornato poi con il film documentario intitolato l'Odissea che racconta il delicato mondo della disabilità mentale. Ma chi è nello specifico Domenico Iannacone e cosa fa nella vita? Conosciamolo meglio.

Domenico Iannacone chi è

Di lui sappiamo che è nato a Torella del Sannio in Molise il 7 Aprile 1962 sotto il segno dell'Ariete. È stato un giovane ragazzo appassionato di scrittura e di giornalismo. Ha intrapreso un percorso professionale con il Corriere del Molise è il Quotidiano del Molise e li ha fatto esperienza che lo ha portato poi a diventare il capo redattore del canale televisivo Teleregione Molise. Poi nel 2001 pare che la sua carriera abbia preso una piega diversa firmando un contratto con la Rai. Nel giro di poco tempo ha iniziato a lavorare per la trasmissione Ballarò che è andata in onda su Rai 3 proprio come inviato. Successivamente è passato Aviva Italia condotto da Riccardo Iacona.

Carriera

È diventato conduttore per la prima volta con il programma intitolato I dieci comandamenti in onda proprio su Rai 1. Grazie al programma ha vinto poi il premio come miglior tv d'autore dell'anno nel 2013. Dal 2019 è stato il conduttore di Che ci faccio qui una trasmissione davvero molto interessante e molto amato dal pubblico italiano.Lo scorso anno ha presentato in prima serata su Rai3 un film documentario intitolato l'Odissea dove ha raccontato le storie di diverse persone con una disabilità mentale piuttosto importante.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata invece sappiamo che è stato da sempre un uomo molto riservato. La sua vita privata non è mai stata di dominio pubblico sicuramente per scelta. È stato sposato per un breve periodo di tempo con Federica Gentile una giornalista radio dalla quale ha avuto una figlia di nome Nicole. Tra di loro poi sembra che la storia sia finita e adesso è single. Non si è mai voluto esporre più di tanto sulla sua vita privata ed ha sempre messo davanti la vita lavorativa e professionale. L'unica cosa che sappiamo e che vive a Roma ormai da diversi anni.