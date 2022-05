Ghali: chi è la nuova fidanzata del rapper, età, vita privata e curiosità

Conosciamo Ghali per essere un noto cantante il quale soprattutto in questi ultimi anni è riuscito a collezionare tanti successi. Sicuramente è un noto rapper che è apparso sulla scena musicale italiana diverso tempo fa, ma soltanto negli ultimi anni ha riscosso un successo davvero strepitoso. Riguardo la sua vita professionale conosciamo tanto ma cosa sappiamo in realtà della sua vita privata? Sono in tanti a chiedere qualcosa circa la fidanzata del rapper. Ghali è fidanzato? Ha una donna al suo fianco? Facciamo un pò di chiarezza.

Ghali, chi è la sua ex fidanzata

Nel 2019 Ghali è apparso insieme ad una ragazza, ovvero una donna di nome Maria Carla Boscono. In realtà non abbiamo molte informazioni su di lei, se non il fatto che avesse una grande affinità con il noto rapper. I due sono stati paparazzati in diverse occasioni soprattutto nel mese di gennaio 2019 sulla spiaggia delle Maldive. Lui aveva 26 anni, mentre lei pare che ne avesse 39 e pare fosse già mamma di Marialucas di 8 anni.

La storia d'amore tra Ghali e Maria Carla

Tra di loro pare ci fosse una differenza di età che seppur non eccessiva era comunque molto importante. Questo però sembra non sia mai stato per loro un problema, visto che la loro relazione procede a gonfie vele. Nel corso di un'intervista che Ghali ha rilasciato un po' di tempo fa e nello specifico in occasione del San Valentino sembra che Ghali abbia per la prima volta abbia parlare di questa relazione con la modella definita da una grandissima "figa" che ama e che soprattutto lo ama e lo amerebbe anche se la sua carriera dovesse finire da un momento all'altro.

La nuova fidanzata del famoso rapper, chi è Camilla

Ad ogni modo sembra che questa storia d'amore sia finita. E' da un pò che Ghali e Maria Carla hanno messo fine alla loro storia d'amore. Un pò di tempo fa, è apparso insieme ad una nuova compagna. Si tratterebbe di una donna di nome Camilla ed i due si sarebbero presentati per la prima volta mano nella mano ad un evento pubblico. L'occasione è stata la sfilata di Givenchy durante la settimana della moda di Parigi. I due erano seduti in prima fila. Purtroppo su di lei non abbiamo proprio alcuna informazione, anche perchè Ghali ha preferito da sempre rimanere piuttosto riservato sulla sua vita privata.