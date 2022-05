Oroscopo Branko domani lunedì 2 maggio 2022

ARIETE

Una notizia inaspettata causerà grande stupore nel tuo ambiente di lavoro, ma non ti influenzerà. Fai più ricerche. Amore: riceverai voci sul tuo partner che metteranno a rischio la tua relazione. Questa volta sarà meglio ascoltare il tuo cuore. Ricchezza: Non aver paura delle sfide, se non affronti l'ignoto non sarai mai in grado di prosperare economicamente. Preparare.

Benessere: cerca la pace interiore e non perdere la calma per le sciocchezze. Cerca di non evitare l'attrito in famiglia perché possono essere insormontabili.

TORO

Evita di lasciarti trasportare dalle situazioni che vivrai oggi. Aggrappatevi ai vostri parametri morali. Amore: non aver paura di accettare un invito inaspettato. Non sai mai dietro l'angolo che troverai l'amore. Ricchezza: non lasciarti trasportare dalle tue prime impressioni di alcuni nuovi dipendenti nella tua zona. Mantieni una distanza di sicurezza. Benessere: non c'è modo di seppellire il passato a tempo indeterminato. È imperativo risolvere tutti i tipi di vicenda o ti perseguiterà per sempre.

GEMELLI

Ci sarà l'opportunità di ripagare alcuni favori che hai ricevuto in occasioni passate da amici intimi. Amore: sarà più facile per te affrontare questo momento difficile a livello sentimentale se condividi le tue emozioni con i tuoi cari. Ricchezza: devi ricorrere all'ultima goccia di sforzo che puoi ottenere da te stesso per adempiere alle tue responsabilità oggi. Benessere: prenditi un momento per assaporare i tuoi successi nello stesso modo in cui pianti i tuoi fallimenti. Cerca di raggiungere l'equilibrio nella tua vita.

CANCRO

La tua tendenza a cadere nelle falsità e nelle mezze verità inizia a precederti e a farti sembrare cattivo. Non è mai troppo tardi per cambiare. Amore: avrai una visione di come sarà un futuro con il tuo partner e questo ti scoraggerà completamente. Cerca di discuterne con lei. Ricchezza: oggi non sarai in grado di fare affidamento sulla tua solita abilità lavorativa. Avrete la tendenza a disperdervi continuamente. Benessere: le lezioni apprese in passato ti hanno permesso di prendere le giuste decisioni al momento giusto. Goditi i tuoi risultati.

LEONE (DAL 23 LUGLIO AL 22 AGOSTO)

Possa il vostro ritmo accelerato non togliere questi momenti di pace e tranquillità che stanno attraversando la vostra vita. Pazienza e tolleranza. Amore: cerca di mettere da parte la pressione sulla coppia. Dai al tuo partner il tempo di cui ha bisogno per raggiungere la fiducia. Ricchezza: assicurati di lasciare il tuo ambiente di lavoro sul posto e goditi il fine settimana completamente lontano dal lavoro. Benessere: non permettere a te stesso di cambiare i tuoi ideali solo perché la loro conclusione diventa troppo difficile o laboriosa. Il percorso verso il successo non è il più semplice.

VERGINE

Sarai sopraffatto da certi ricordi di persone care che non sono state al tuo fianco per molto tempo. Non decadere. Amore: Arriverai alla comprensione di innumerevoli fattori sulle relazioni oggi. Ricchezza: Sarai in grado di sbarazzarti di alcune responsabilità che ti avevano fatto impazzire di recente. Tempo di relax. Benessere: Non è facile affrontare le vicissitudini che la vita ci ha preparato ma sono loro che ci faranno contrastare per vedere il positivo.

BILANCIA

Sarai in grado di trarre forza dalla debolezza per superare alcuni problemi con i tuoi cari durante il giorno di oggi. Fidati di te. Amore: cerca di espandere i tuoi confini sentimentali per fare spazio all'amore nella tua vita. Non aver paura dei cambiamenti. Ricchezza: che i tuoi recenti successi non offuscano il tuo ragionamento e ti fanno agire in modo testardo e sciocco. Rimani fermo.

Benessere: non cercare scuse per giustificare comportamenti che sai fin dall'inizio essere sbagliati. Impara a riconoscere correttamente i tuoi difetti.

SCORPIONE

Non lasciare alcun impegno o obbligo posticipato o casuale. Tieniti aggiornato e sarai in grado di evitare problemi futuri. Amore: viaggio complicato per la coppia, evita di cadere in continue discussioni su chi ha ragione. Lasciateli passare. Ricchezza: la vita si muove per fasi. Devi imparare che alcuni sono migliori di altri, non danno origine alla disperazione. Benessere: mantieni la coscienza pulita e dai il meglio di te in ogni occasione, quindi non dovresti temere nulla al mondo. Solo in questo modo raggiungerai la tranquillità.

SAGITTARIO

Troverete la via d'uscita da certe paure durante la giornata di oggi. Le risposte alle tue domande sono dentro di te. Amore: non dare per scontati i sentimenti del tuo partner. Valorizza ogni momento al suo fianco e fallo sentire sicuro del tuo amore. Ricchezza: audacia e fiducia sono caratteristiche chiave per raggiungere il successo negli affari. Cerca di svilupparli con misura.

Benessere: Informati correttamente prima di iniziare qualsiasi tipo di attività fisica ad alto impatto con un professionista. Gestisci te stesso con attenzione.

CAPRICORNO

Sarai più serio e distante nelle tue relazioni, qualcosa di raro in te che sei abituato a generare amicizie in ogni luogo. Amore: In questa nuova relazione è conveniente per te andare lentamente anche se l'ansia ti dice il contrario. Passo dopo passo è la chiave. Ricchezza: dovrai prestare maggiore attenzione ai dettagli. Metti sempre da parte le sciocchezze, ma è lì che nascono gli errori.

Benessere: Pensi di poterti prendere cura di tutto e di tutti, ma il tempo e la volontà non ti raggiungono. Riconosci i tuoi limiti e agisci di conseguenza.

ACQUARIO

Idee eccellenti renderanno la tua mente bianca durante il giorno di oggi. Prova a registrarli in dettaglio e scegli il più bevibile. Amore: non lasciare che la solitudine si aggrappi alla tua vita. Concediti la possibilità di provare di nuovo l'amore. Non aver paura di ricominciare da capo. Ricchezza: ti farai prendere dal panico quando noterai errori nei tuoi calcoli dei tempi per determinati progetti. Non disperare, chiedi aiuto. Benessere: che il passato non diventi un'ombra che molesta il tuo futuro. Impara dalle tue esperienze precedenti, ma non condizionare il tuo presente.

PESCI

Giornata speciale per condividere momenti indimenticabili in coppia. Noterai alcuni aspetti che cambiano nella tua personalità. Amore: è del tutto naturale sentirsi totalmente e completamente sedotti dal proprio partner, di più se è recente. Godetevi l'amore. Ricchezza: Sarai in grado di uscire da un periodo di cattiva vena economica. A poco a poco, i tuoi risparmi inizieranno ad aumentare. Benessere: troverai parole di saggezza nella persona che meno ti aspettavi. Tutti sono suscettibili di avere conoscenze che possono esserti utili.