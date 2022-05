Oroscopo Branko domani 7 maggio 2022: Previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Per quanto riguarda l'amore dovresti aspettare un po ', non è ancora il momento che entri nella tua vita, se hai già una relazione, prenditi cura di essa. Non lasciare che alcuni inciampi ti facciano arrendere lungo la strada, devi sempre fermarti di nuovo e provare, non importa quante volte cadi.

Toro

L'amore cammina in sicurezza, non lasciarlo sfuggire. A volte dobbiamo prendere decisioni difficili ed è difficile per noi farlo, specialmente quelle che comportano il rinvio di alcuni dei nostri piani che avevamo, il tutto per raggiungere altri obiettivi che stiamo mettendo in mezzo.

Gemelli

Oggi riceverai notizie su un luogo in cui hai fatto domanda per un lavoro, ma per prendere questa decisione, hai bisogno di maturità e iniziare a pensare a ciò che ti si addice allo stesso tempo di ciò che vuoi e di ciò che sogni, medita su di esso.

Cancro

Non lasciare che la rabbia ti faccia reagire male, ricorda che dobbiamo avere tolleranza per le idee degli altri ed essere sempre aperti ad ascoltare ciò che gli altri propongono, specialmente nel lavoro di squadra.