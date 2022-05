Oroscopo Branko domani 7 Maggio 2022: Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Una buona giornata per i leoni negoziali, se ti dedichi a questo è probabile che otterrai una buona vendita o farai un ottimo affare che ti porterà grandi benefici. Non lasciare che il nervosismo e l'ansia prendano il sopravvento su di te, sei a un passo dall'entrare in una fase eccellente della tua vita.

Vergine

Se hai la possibilità di assistere un familiare che si trova in una difficoltà economica un po 'urgente, dovresti aiutarlo in ogni modo possibile, è probabile che abbia cercato tutti i mezzi per ottenere i soldi e non ci sia riuscito.

Bilancia

Non è un giorno per prendere importanti impegni legali, cerca di non firmare qualcosa di cui potresti poi pentirti. L'amore ha bisogno di più cura e attenzione, non lasciare che l'altra persona faccia tutto il lavoro.

Scorpione

Se lavori con pazienti malati o sei responsabile della salute degli altri, è molto probabile che avrai una giornata difficile a questo proposito, dal momento che qualcuno avrà problemi che saranno difficili da risolvere per te.