Oroscopo Branko 9 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ariete

Se hai persone a tuo carico, concedi loro un minuto di riposo, organizza una passeggiata di lavoro o una riunione per le loro buone prestazioni. Se stai facendo due lavori o se studi e lavori allo stesso tempo, sarà una giornata un po 'estenuante, ma non meno produttiva.

Toro

Forse pensi che ci siano persone di cui non ti puoi fidare, potresti avere ragione, impara a identificare che se in chi sono queste persone con cui dovresti stare più attento, non tutti sono uguali e questo è qualcosa di importante da tenere in considerazione.

Gemelli

Hai la possibilità di fare un controllo medico oggi, sarà solo di routine, ma ti lascerà con un senso di tranquillità. La salute è stabile per te, ma forse non per qualcuno della tua famiglia, fai una visita ai tuoi genitori, se sono ancora con te.

Cancro

La coppia è molto aperta a condividere le loro esperienze del giorno con te, fai lo stesso con lei, potresti trovare una soluzione a un certo problema che hai. Siete sul punto di cadere in uno stato di tristezza, a causa di problemi nel regno dell'amore.

Leone

Non lasciare che i fantasmi del passato entrino nella tua vita oggi, se stai incontrando una nuova persona nella tua vita non fargli pagare per gli errori delle tue relazioni passate. Se stai attraversando un brutto periodo nella coppia, un tempo a parte può essere una soluzione al problema.

Vergine

Quando due persone si incontrano e si connettono è immediatamente evidente, non perdere tempo con coloro che non ti apprezzano, non saremo sempre vincitori nell'amore. Avere un fondo di denaro può essere un buon modo per aggirare i brutti tempi che potrebbero venire.

Bilancia

L'amore è nella fase di rinnovamento, se hai un partner dovresti considerare di apportare alcuni cambiamenti nelle dinamiche che hanno portato, se sei con una persona con cui non hai ancora formalizzato una relazione, pensa bene prima di fare il passo.

Scorpione

Il lavoro presenta un nuovo obiettivo che ti verrà imposto, non rifiutare questa nuova sfida, contribuisci con la tua conoscenza ed esperienza, per qualcosa che sei stato scelto per svolgere questo compito. Considera di iniziare a fare più attività fisica.

Sagittario

Un nuovo progetto può iniziare a prendere forma oggi, se hai bisogno di aiuto per fare questo lavoro, scegli le persone migliori che conosci per questo, se hai bisogno di esperti del settore, entra in contatto con le persone attraverso le tue reti di contatto.

Capricorno

Come persona con molte illusioni poste nell'amore, devi calmarti un po ', fare un passo indietro e smettere di idealizzare chi hai accanto a te. L'amore è anche amare la persona che ci accompagna per quello che realmente è, con i suoi costumi e i suoi difetti.

Acquario

È un brutto giorno per fare riunioni di famiglia legate a questioni ereditarie o di denaro. Cerca di cambiare questa istanza di decisioni importanti per un'altra volta, se è qualcosa di inevitabile, evita di fare commenti o prendere decisioni che influenzano gli altri.

Pesci

Non anticipare i fatti, se stai aspettando il risultato di una borsa di studio o di una borsa di studio a cui hai fatto domanda per svolgere il tuo lavoro o studio, non assicurarti di averlo già vinto, cerca anche altre opzioni.