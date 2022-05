Programmi Tv Stasera stasera 8 maggio 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Rinascere Roma, 2019. Il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo (Giancarlo Commare, 30), raggiunto per errore da una pallottola durante una sparatoria tra balordi, perde l’uso delle gambe. Comincia per lui un percorso di rinascita accanto al padre Franco (Alessio Boni, 55), all’amico Alfonso e al medico Davide.

Stasera su Rai Due alle 21.00 The Rookie «Real Crime» Thorsen decide di partecipare a un reality show, ma finisce per essere coinvolto in un altro omicidio, quello del produttore del programma televisivo. Prima che l’agente diventi il principale sospettato, Nolan (Nathan Fillion, 51) e gli altri colleghi cercano di arrivare al vero colpevole.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 The Rookie Che tempo che fa Dalle otto di sera a poco dopo le 23.30, Fabio Fazio (57) accoglie negli studi Rai di via Mecenate a Milano tanti ospiti per parlare con loro di attualità, politica, costume e spettacolo. Purtroppo il tema dominante è ancora la guerra in Ucraina, ma c’è sempre spazio per un po’ di musica e di leggerezza.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona Bianca Senza discussioni sguaiate in studio né inutili sensazionalismi, il programma condotto da Giuseppe Brindisi (59) propone un riassunto dei fatti salienti della settimana, dominata ancora una volta dalla tragedia dell’Ucraina. Il conduttore consulta gli ospiti e cerca di dare risposte ai telespettatori.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 10 giorni senza mamma A causa del suo lavoro, Carlo (Fabio De Luigi, 54), responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, è spesso lontano da casa. Improvvisamente, si ritrova a gestire da solo i tre figli piccoli quando la moglie Giulia (Valentina Lodovini), esausta, parte per una vacanza in compagnia della sorella.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Battleship Una flotta aliena scende sulla Terra per prepararne l’invasione, che inizia alle Hawaii durante un’esercitazione della Marina americana e giapponese. Il destino dell’umanità è affidato all’esperienza e al grande coraggio dell’ammiraglio Shane (Liam Neeson) e del tenente Hopper (Taylor Kitsch, 41).

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L'ARENA DagliStudios International di via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti racconta le novità della crisi in Ucraina, e poi insieme ai suoi ospiti si interroga sui possibili sviluppi della situazione europea dopo le elezioni presidenziali francesi.

Stasera su Tv 8 alle 23.00 G.P. DI MIAMI DI FORMULA 1 Seguiamo in differita la quinta prova del Mondiale, che rappresenta una novità: non si era mai corso infatti nella città della Florida. Tra i protagonisti più attesi il ferrarista Charles Leclerc, leader provvisorio della classifica.

Stasera su Nove alle 21.15 DOCUMENTI APOCALYPSE - SECONDA GUERRA MONDIALE Continua il racconto degli eventi causati dalla Seconda Guerra Mondiale, narrati attraverso materiale d'archivio restaurato e digitalizzato. Per chi ama la storia e desidera vederla con gli occhi di chi l'ha vissuta.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 I VICHINGHI (Svizzera 2014) di Claudio Fàh con Tom Hop-per, Ryan Kwanten Un gruppo di guerrieri, guidato dal giovane Asbiorn, salpa per la costa della Bretagna per saccheggiare il paese di Lindi-sfarne. Ma una violenta tempesta cambierà i loro i piani.

Stasera su Rai 4 alle 21.00 MARA (G.B. '18) di Clive Tonge con Olga Kurylenko Kate Fuller, una psicologa criminale, viene assegnata al caso dell'omicidio di un uomo apparentemente strangolato nel sonno da sua moglie. L'unica testimone del delitto è Sophie, la figlia di otto anni della coppia.

Stasera su Iris alle 21.00 FEMME FATALE con Antonio Banderas, Rebecca Romijn-Stamos Laura partecipa a un clamoroso furto e fugge con il bottino. Sette anni dopo, grazie alla foto di un paparazzo, viene rintracciata dagli ex complici che vogliono vendicarsi...

Stasera su Rai Movie alle 21.10 MOTHER'S DAY di Garry Marshall con Julia Ro-berts, Jennifer Aniston Alla vigilia della Festa della mamma, s'intrecciano le vite di Jesse e la sorella Gaby con quelle di Sandy, Miranda e il vedovo Bradley. Ognuno con i suoi problemi personali.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 MOM «Audrey Hepburn e un Jalapeno Popper» con Allison Janney In luna di miele, Bonnie utilizza il tempo per rilassarsi e concentrarsi su suo marito. Ma gli incontri degli Alcolisti Anonimi cominciano a mancarle. Seguono altri 4 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 MAMMA MIA! di Phyllida Lloyd con Meryl Streep Alla vigilia delle nozze, Sophie decide di scoprire chi sia suo padre. La madre Donna non le ha mai detto nulla: e così la giovane invita alla cerimonia i tre possibili papà.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 I POMPIERI (It. '85) di Neri Parenti con Lino Banfi Gli imbranatissimi componenti di un gruppo dei Vigili del Fuoco di Roma, denominato squadra speciale Autopompa 17, non riescono mai a fare le cose per bene, nonostante l'impegno. Ma un giorno...

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Ben Fogle salpa per un viaggio in 4 tappe per raggiungere le Isole Shetland. Nelle Ebridi Interne visita Iona (nome che ha dato a sua figlia), culla del Cristianesimo. Segue il reportage «La Spezia, gente di Golfo».

Stasera su Rai Premium alle 21.20 THE BAND Carlo Conti conduce la terza puntata del talent dove non si vincono premi in denaro e neppure contratti discografici, ma solo la gioia di poter suonare musica dal vivo. A decretare la vittoria, i giudici Carlo Verdone, Cianna Nannini e Asia Argento.

Stasera su Real Time alle 21.25 TI SPEDISCO IN CONVENTO Nel loro soggiorno a Villa Santa Maria le ragazze hanno modo di conoscere e confrontarsi anche con Maria Lucia ed Ester, rispettivamente postulante e novizia della Congregazione. Saranno un punto di riferimento per tutte le ragazze.

Stasera su Giallo alle 21.10 VERA (6a st., ep. 4) «The Sea Glass» con Brenda Blethyn Il corpo senza vita di Tom Stonnell è stato dragato con un carico di pesce da una flotta di pescherecci del Mare del Nord. Durante le indagini, Vera indaga a fondo nella vita della famiglia della vittima.

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (6- st., ep. 1) «Ciak si uccide» con P. Falk, W. Shatner Stanco dei continui ricatti della propria produttrice, l'attore Ward Fowler medita di ucciderla. Il tenente Colombo cerca di incastrare l'assassino della donna, ma l'indagine si rivela più complicata del previsto.

Programmi TV su Rai 1

6.00 A SUA IMMAGINE

6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

9.40 PAESI CHE VAI... LUOGHI, DETTI, COMUNI

10.30 A SUA IMMAGINE

10.55 SANTA MESSA

12.00 RECITA REGINA COELI

12.20 LINEA VERDE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DOMENICA IN

17.15 TGI TELEGIORNALE

17.20 DA NOI... A RUOTA LIBERA

18.45 L’EREDITÀ WEEKEND

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO

21.25 RINASCERE

23.35 SPECIALE TG1

0.50 RAINEWS24

Programmi TV su Rai 2

6.10 NEWTON - CACCIA AI MONDI ALIENI

6.40 ARCTIC AIR

8.10 SORGENTE DI VITA

8.40 SULLA VIA DI DAMASCO

9.10 O ANCHE NO

9.40 PUNTO EUROPA

10.15 TG2 - DOSSIER

11.00 TG SPORT GIORNO

11.15 CITOFONARE RAI 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TG2 MOTORI

14.00 105° GIRO D’ITALIA

17.15 PROCESSO ALLA TAPPA

18.00 TG2 L.I.S./18.05 TG SPORT DOMENICA

18.25 90° MINUTO

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 THE ROOKIE

21.50 BLUE BLOODS

22.40 LA DOMENICA SPORTIVA

0.30 L’ALTRA DS

Programmi Tv su Rai Tre

6.30 RAINEWS24

8.00 AGORÀ WEEKEND

9.00 MI MANDA RAITRE

10.15 LE PAROLE PER DIRLO

11.00 TGR ESTOVEST

11.25 TGR REGIONEUROPA

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.20 TG3 FUORI LINEA

12.25 TGR MEDITERRANEO

13.00 IL POSTO GIUSTO

14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ - IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 REBUS

17.15 TGR - SPECIALE ADUNATA DEGLI ALPINI

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CHE TEMPO CHE FA

23.30 TG3 MONDO TELEGIORNALE