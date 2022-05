Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 9 maggio 2022, lo zodiaco per te

Ariete

Potrebbe essere che qualcuno che ami ti faccia una brutta mossa oggi, attento ad esso. Sentirai un tradimento oggi, dal momento che una persona di cui ti fidi potrebbe aver commesso un'infedeltà con qualcosa che gli hai rivelato, fai attenzione a fraintendere le cose.

Toro

I soldi che pensavi fossero persi potrebbero apparire oggi, lo troverai dove meno credevi. L'Acquario avrà un giorno in cui dovrà prendere la vita più seriamente in tutte le aree. I genitori dovrebbero avere una conversazione un po 'imbarazzante con i loro figli a causa di cattive notizie.

Gemelli

Se pensi che l'unicità sia durata troppo a lungo, inizia a renderti conto che ci sono più persone nel mondo, quindi devi solo decidere di uscire e scoprire il bene che ti mancava. È tempo di diventare un po 'più concreti con le cose che vuoi o ciò che ti aspetti dalla vita.

Cancro

Devi migliorare le tue conoscenze e anche la tua esperienza per fare sempre un lavoro migliore ogni giorno, prova a prendere un corso di lingua per adottare una seconda lingua, sarà un buon modo per crescere e avere proiezioni di lavoro migliori.

Leone

Non c'è momento migliore della giornata di quello che puoi trascorrere con la tua famiglia o con la persona che ami, ricordalo sempre, non dovresti lasciare che il lavoro ti prenda tutto il tuo tempo, è sempre bene dare spazio all'amore e condividere con chi ami di più.

Vergine

È tempo di iniziare a pensare alle cose della vita e alle conseguenze che hai dovuto subire per le cattive decisioni che potresti aver preso prima, non preoccuparti di spendere tempo prezioso della giornata su questo, devi farlo.

Bilancia

Qualcuno che ami ti ha detto una bugia, che sarà rivelata oggi, fai attenzione a questo. Un uomo che vuole incontrarti ti farà un'offerta di lavoro o commerciale che sarà difficile da rifiutare, non aver paura di accettare.

Scorpione

Se hai urgente bisogno di vendere un possesso, come una casa o un'auto, evita di fare accordi con amici o familiari oggi in merito a questo problema. Stai chiudendo gli occhi di fronte a cose che sono di fronte a te e che non vuoi vedere.

Sagittario

Goditi di più la tua famiglia e i tuoi figli, se li hai. Negli studi, le difficoltà d'esame rappresentano una nuova sfida per te, quindi devi prepararti e iniziare da oggi.

Capricorno

Giorno per l'amicizia e per essere un buon collega al lavoro, se qualcuno sta celebrando qualcosa di importante all'interno della tua azienda o del tuo gruppo di amici, non dimenticare di dare loro un saluto o un regalo oggi, ti renderà più vicino a questa persona.

Acquario

I tuoi genitori ti faranno un complimento molto incoraggiante, se non sono più con te, ti verranno in mente bei ricordi di loro, assicurati di onorare la loro memoria. La salute è irregolare, quindi potresti avere qualche mal di stomaco o mal di testa.

Pesci

I Pesci hanno un giorno in cui affronterai alcune difficoltà economiche, è tempo di impegnarsi in ciò che hai proposto e muoverti verso i tuoi obiettivi. Ti stai comportando come una persona che ha tutto sotto controllo e probabilmente lo è.