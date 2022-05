Oroscopo Branko settimanale dal 9 al 15 maggio 2022, le previsioni dettagliate

Ariete

Oggi otterrai risultati molto variabili nella tua attività professionale. Man mano che un'amicizia diventa sempre più forte, un'altra sarà messa alla prova. L'arrivo di notizie riguardanti una questione personale sarà ritardato.

Toro

Sebbene le prospettive di carriera ti assicurino progressi futuri, non trascurare i tuoi obblighi attuali. Forse è più coinvolto in un progetto sociale di quanto si possa inizialmente supporre. Tranquillità nelle loro relazioni affettive.

Gemelli

Il trionfo professionale probabilmente lo ha in vista, ma dovrai sentirti più sicuro del terreno che calpesti. La loro instabilità si rifletterà sia nella loro vita professionale che in quella privata. Essere onesti con qualcuno della tua intimità potrebbe aiutarti a ritrovare l'equilibrio.

Cancro

Con metodo e tempo otterrai l'ultimo pezzo di un progetto professionale da adattare. Farai meglio nella tua vita familiare se sarai in grado di controllare il tuo temperamento. Presta attenzione al lato economico.

Leone

La tua decisione e la tua guida ti permetteranno di superare facilmente qualsiasi ostacolo che si presenta nel tuo lavoro. Piccoli attriti possono sorgere con persone molto vicine per ragioni economiche. Cerca di essere imparziale e di aiutare in ogni modo possibile.

Vergine

Dovrai dedicare più tempo a una questione professionale se non vuoi essere lasciato indietro. Potresti ricevere un rapporto confidenziale relativo a un investimento, ma corri se ti viene detto come diventare ricco facilmente.

Bilancia

Alcuni punti critici di un contratto rimarranno da risolvere, quindi non dovresti darlo per scontato senza assicurarti che non ci siano estremità sciolte. Un membro della famiglia può chiedere il tuo aiuto. La tua creatività sarà favorita di notte.

Scorpione

Richiederà ulteriore diligenza e lavoro per essere in grado di soddisfare le date programmate. Dovrai rimandare per la migliore occasione la promessa fatta ad un parente. Di notte avrai bisogno di riposare.

Sagittario

Assicurati che la tua pigrizia non ti porti a trascurare l'adempimento dei tuoi obblighi e fai tutto ciò che è in tuo potere per dissipare quell'umore negativo. Buona comprensione nelle loro relazioni familiari.

Capricorno

La sua molta attività non si rifletterà nel suo lavoro, poiché tenderà a passare da un argomento all'altro senza concluderne alcuno. La serata sembra fatta su misura per godersi l'intimità familiare e i tuoi hobby preferiti.

Acquario

Lavorare in team sarà molto positivo oltre che stimolante. Sarà anche un buon momento per sviluppare il tuo pieno potenziale creativo. Ci sarà un notevole aumento della tua attività sociale, che ti fornirà divertimento e forse qualche nuovo amico.

Pesci

Una questione professionale potrebbe essere lasciata in riserva per qualche tempo. Tuttavia, farai notevoli progressi nel compito che hai in corso. Gli eventi dietro le quinte gli saranno del tutto favorevoli.