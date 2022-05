Chi è Laura Freddi compagno, figlia e marito: la vita privata e Paolo Bonolis

Il compagno di Laura Freddi è Leonardo D'Amico, un fisioterapista che ha conosciuto intorno ai 40 anni. Nel 2018 i due sono diventati genitori della loro figlia Ginevra. Da molti anni Laura desiderava più di ogni altra cosa nella vita diventare madre- con grande dolore causato dall'essere stata costretta ad abortire a tre mesi di gravidanza e non aver avuto successo fino all'arrivo di Ginevra quest'anno(2018).Era stata fidanzata prima con Paolo Bonolis dal 1990-1995 e anche con Claudio Casavecchia che ha sposato nel 2006 ma si è separata dal 2008 in poi. C'è stata anche una breve relazione con Daniele Bossari: "Io e lui abbiamo vissuto un legame impetuoso".

Laura Freddi: età, altezza, data di nascita, Instagram

Nome cognome: Laura Freddi

Data di nascita: 19 maggio 1972

Età: 49 anni

Luogo di nascita: Roma

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Profilo Instagram ufficiale: laurafreddiofficial

Laura Freddi è una showgirl italiana nota per Non è La Rai, la sua relazione con Paolo Bonolis e la fecondazione assistita a cui si è dovuta sottoporre. Nel 2022 ha sostituito Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip per due puntate. Conosciamo meglio questa persona!

Ha una lunga carriera alle spalle che l'ha portata anche sul bancone di Striscia La Notizia come "velina". Negli ultimi anni si è sentito parlare molto di lei. Tuttavia, nel 2022 è tornata in tv su Canale 5 partecipando come esperta opinionista a Grande Fratello Vip 6. Ha sostituito Sonia Bruganelli (attuale moglie di Paolo Bonolis) per 2 puntate.

Laura Freddi è nata a Roma il 19 maggio 1972. L'attrice, presentatrice e showgirl italiana è attiva nel mondo dello spettacolo dall'età di 17 anni. Si è diplomata come ragioniera a 19 anni ma ben presto è diventata nota per il suo lavoro sui set cinematografici di molti registi stranieri come Adolfo Lippi nel 1989 con il suo film Ottobre rosa all'Arbat. La sua carriera televisiva decolla dopo quell'apparizione quando partecipa a Striscia la notizia. Laura Freddi ha partecipato due volte al reality Non è la Rai ed è apparsa anche al Festivalbar e a Occhio allo specchio! tra gli altri programmi prima di diventare velina dei conduttori di SuperTV Fabrizio Frizzi e Anna Tatangelo con Il Quizzone, un quiz riempitivo di notizie che sarebbe poi stato sostituito da La Corrida dei velini.

Prima di approfondire la sua carriera, scopriamo tutto sulla sua vita privata. Laura Freddi si è spostata molto con gli imprenditori Claudio Casavecchia e Leonardo D'Amico rispettivamente; quest'ultimo dal quale ha avuto una figlia Ginevra nata il 3 gennaio 2018. Il loro rapporto è ancora forte come ha scritto su Instagram: "Il nostro padre spirituale ci ha dato una strigliata -ha scritto tempo fa- quindi davanti a questo parroco abbiamo fatto la promessa di matrimonio, e appena nostro figlio potrà portare gli anelli all'altare allora si sposa."

Laura Freddi ha più di 133 mila follower su Instagram, e condivide con loro momenti della sua vita. A volte è con sua figlia, a volte a casa a Roma o a Parigi. Spesso appare anche come ospite in programmi televisivi per parlare delle tendenze della moda o di qualsiasi altra cosa stia tenendo aggiornate le persone ultimamente! Nel 2022 Alfonso Signorini ha invitato la showgirl al Gf Vip 6 sostituendo Sonia Bruganelli.