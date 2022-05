Oroscopo Branko domani 11 maggio 2022: Previsioni bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

Bilanci

Il ciclo retrò di Mercurio è per te per rivedere i tuoi obiettivi e trovare un modo per trasformarli in vere avventure. Attento perché puoi rivivere un'esperienza che ti invita a lasciare la tua zona di comfort e che ti incoraggia anche a scommettere su un progetto o una vita in un'altra città.

Scorpione

Se lo desideri, questo Mercurio retrò può portare molta rinascita per te, perché gli eventi che si svolgono ti mostreranno ciò di cui hai bisogno per trasformarti dalla tua realtà. Cogli l'occasione per cercare ciò di cui hai bisogno per dare più significato alla tua vita, per esplorare qualsiasi attività che risvegli le tue emozioni profonde o tabù.

Sagittario

Questo Mercurio retrò ti aiuterà a verificare i motivi per cui non potresti realizzare una relazione uno a uno. Approfittate di questa energia per analizzare il modo in cui unite le forze con coloro che vengono a lavorare mano nella mano con voi. Qual è l'obiettivo che persegui all'interno delle tue relazioni di coppia o in quella società che stai costruendo?

Capricorno

Approfitta di Retro Mercury per concentrarti su un lavoro o un hobby in cui puoi esprimere il tuo profondo bisogno di analizzare, occuparti dei dettagli e micro gestire. È un buon momento per dare di nuovo una possibilità a un progetto di lavoro che avevi già attraversato. Puoi incontrare ex collaboratori o ex clienti per recuperare il ritardo.

Acquario

Il ciclo retrò di Mercurio in Gemelli può portare un ex-amore sul tuo cammino. Ma ti aiuterà anche a rivedere i talenti, le abilità creative e gli hobby che non sei stato in grado di sfruttare o sfruttare a tuo vantaggio. È un buon momento per rispolverare un progetto creativo che, all'epoca, non eri pronto a intraprendere.

Pesci

Retro Mercury ti terrà impegnato a rivedere le tue radici, le tue basi emotive, i ricordi del passato e della tua infanzia, alla ricerca di quei valori o credenze che ti danno davvero le fondamenta. È un ciclo molto favorevole per tornare a casa, alla tua città natale o a una storia di vita che ti permette di rafforzare il tuo senso di appartenenza.