Oroscopo Branko domani 11 maggio 2022, Lo zodiaco

Ariete

Se hai pensato di inviare un messaggio, un'e-mail o aprire una comunicazione con qualcuno che hai lasciato qualcosa in sospeso, Retro Mercury è il momento ideale per farlo. Il tuo istinto può portarti a parlare con qualcuno che, come abbiamo previsto nei tuoi Oroscopi di maggio 2022, sorprendentemente, ha la risposta che stai cercando o le informazioni che ti mancavano.

Toro

Retro Mercury in Gemini vuole aiutarti a prenderti cura delle tue idee, del tuo talento, del tuo tempo e delle risorse intellettuali che usi per generare reddito o per guadagnarti da vivere. È tempo di rivedere la tua ricchezza e i tuoi piani di carriera per trasformare quella proposta o idea latente nella tua forza.

Gemelli

Mercurio retrogrado nel tuo segno vuole aiutarti a lavorare su una sana immagine di sé. Approfitta del ciclo per realizzare i cambiamenti o i rinnovi di cui hai bisogno per rafforzare la tua immagine personale, il tuo nome, la tua reputazione o il tipo di fama che stai seminando.

Cancro

Questo ciclo retrò ti permetterà di indagare l'interesse che è stato risvegliato da diversi aspetti spirituali. Puoi trovare risposte meditando, in un ritiro spirituale o attraverso un oracolo. Ti sentirai incline a sostenere cause umanitarie, fare favori e proteggere coloro che consideri più deboli o più sfortunati.

Leone

Se ci sono stati attriti o problemi con i tuoi amici di recente, questo ciclo retrò può aiutarti ad ascoltare l'altra parte della storia o ricevere informazioni che ti permettono di rafforzare il legame che ti lega ai tuoi amici. Un progetto di team o una collaborazione che è stata dimenticata, può tornare con una seconda possibilità.

Vergine

Durante Retro Mercury in Gemini, potresti ricevere la risposta o le informazioni che ti aspettavi dal tuo capo, da tuo padre o da chiunque rappresenti un'autorità per te. Opportunità che non hai visto, o perso per crescere professionalmente, possono bussare di nuovo alla tua porta.